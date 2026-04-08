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Πασχαλινή έξοδος στην τέχνη: 20 εκθέσεις που αξίζει να δείτε
Magazino
19:24 - 08 Απρ 2026

Πασχαλινή έξοδος στην τέχνη: 20 εκθέσεις που αξίζει να δείτε

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντικές εκθέσεις ευρωπαϊκής και αμερικανικής τέχνης, καλλιτεχνών της ρωσικής πρωτοπορίας, αναδρομικές σπουδαίων σύγχρονων ελλήνων δημιουργών και ενδιαφέρουσες ιστορικές εκθέσεις, που ολοκληρώνονται αμέσως μετά το Πάσχα ήπου μόλις εγκαινιάστηκαν και συνεχίζονται, προσφέρουν μια γοητευτική εναλλακτική για όσες και όσους περάσουν τη Μεγάλη Εβδομάδα στην πόλη.

Με την τιμή της βενζίνης να έχει ξεπεράσει τα δύο ευρώ, ακολουθούμενη κατά πόδας από τις τιμές των πασχαλινών ειδών, δεν είναι λίγοι αυτοί που, θέλοντας και μη, θα περάσουν τις ημέρες του Πάσχα στην Αθήνα. Για όλους και όλες αυτές, μουσεία, ιδρύματα, αίθουσες τέχνης και γκαλερί, προσφέρουν μια εναλλακτική πρόταση περιπλάνησης, όχι στη φύση αλλά στην τέχνη…

Τους επισκέπτες περιμένουν σημαντικές εκθέσεις ευρωπαϊκής και αμερικανικής τέχνης, καλλιτεχνών της ρωσικής πρωτοπορίας, αλλά και αναδρομικές σπουδαίων σύγχρονων ελλήνων δημιουργών, χωρίς να λείπουν και οι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ιστορικές εκθέσεις, με αιχμή την επέτειο των 200 ετών από την Έξοδο του Μεσολογγίου.

Μέσα από την πληθώρα μεγάλων και μικρότερων εκθέσεων, επιλέξαμε τις 20 κατά τη γνώμη μας σημαντικότερες, ελπίζοντας πως θα βοηθήσουμε τον αναγνώστη να προσανατολιστεί και να επιλέξει εκείνες που θα επισκεφθεί.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

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