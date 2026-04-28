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Βουτιά 11,7% στις πωλήσεις εφημερίδων το 2025 – Ποιες κατηγορίες του έντυπου Τύπου αντέχουν
Magazino
13:06 - 28 Απρ 2026

Βουτιά 11,7% στις πωλήσεις εφημερίδων το 2025 – Ποιες κατηγορίες του έντυπου Τύπου αντέχουν

Reporter.gr Newsroom
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Ο ελληνικός Τύπος συνεχίζει να βρίσκεται σε φάση έντονης μετάβασης, με τα νεότερα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2025 να αποτυπώνουν με σαφήνεια τη σταθερή υποχώρηση των έντυπων εκδόσεων. Οι συνολικές πωλήσεις εφημερίδων μειώθηκαν κατά 11,7% σε σχέση με το 2024, ενώ πτωτική εικόνα καταγράφεται σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες. Αντίστοιχα, τα περιοδικά σημείωσαν μείωση 8,8%, με εξαίρεση μόνο τα γυναικεία, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη συρρίκνωση της έντυπης αγοράς και τη μετάβαση του κοινού προς νέες μορφές ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Πιο συγκεκριμένα:

Κατά το έτος 2025, σε σχέση με το έτος 2024, παρατηρείται μείωση στις συνολικές πωλήσεις των εφημερίδων κατά 11,7%, καθώς και σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το έτος 2023, παρατηρήθηκε μείωση κατά 12,4% στις συνολικές πωλήσεις εφημερίδων.

Κατά το έτος 2025, σε σχέση με το έτος 2024, παρατηρείται μείωση κατά 8,8% στις συνολικές πωλήσεις περιοδικών, καθώς και σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες περιοδικών, πλην των γυναικείων. Κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 σε σχέση με το 2023, παρατηρήθηκε μείωση κατά 14,9% στις συνολικές πωλήσεις περιοδικών.

Στις κατηγορίες με το μεγαλύτερο όγκο πωλήσεων κατά το έτος 2025, οι σημαντικότερες μεταβολές σε απόλυτες τιμές, παρατηρούνται στις πωλήσεις των τηλεοπτικών περιοδικών και των παιδικών περιοδικών, στις οποίες καταγράφεται μείωση κατά 9,6% και 17,1% αντίστοιχα.

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Τελευταία τροποποίηση στις 28/04/2026 - 13:25
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