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Το νέο «ψαρωτικό» τρέιλερ της «Οδύσσειας» του Νόλαν - Τον Ιούλιο στους κινηματογράφους
Magazino
11:17 - 05 Μάι 2026

Το νέο «ψαρωτικό» τρέιλερ της «Οδύσσειας» του Νόλαν - Τον Ιούλιο στους κινηματογράφους

Νικόλας Μπεγέτης
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Η Universal έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο τρέιλερ για την ταινία «Οδύσσεια» (The Odyssey) του Christopher Nolan. Η τελευταία ματιά στον κόσμο του ελληνικού έπους του Ομήρου δείχνει τον Matt Damon στον ρόλο του Οδυσσέα να μάχεται με τον Κύκλωπα, τη στιγμή που ο Robert Pattinson στο ρόλο του μοχθηρού μνηστήρα Αντίνοου προσπαθεί να καταλάβει το θρόνο της Ιθάκης. Επισημαίνεται ότι η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου. 

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Variety το τρέιλερ έκανε πρεμιέρα τη Δευτέρα το βράδυ (4/5) στο επεισόδιο του «The Late Show with Stephen Colbert».

Όσον αφορά το καστ της ταινίας, υπενθυμίζεται ότι εκτός από τον Damon στον ομώνυμο ρόλο του θαλασσοπόρου ήρωα, στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης η Anne Hathaway ως Πηνελόπη, ο Tom Holland ως Τηλέμαχος, ο Pattinson ως ο μνηστήρας της Ιθάκης Αντίνοος, η Zendaya ως Αθηνά και η Charlize Theron ως Κίρκη.

Σημειώνεται ότι το εντυπωσιακό καστ περιλαμβάνει επίσης το σκηνοθέτη του Uncut Gems, Benny Safdie στο ρόλο του Αγαμέμνονα, το βετεράνο ηθοποιό γκανγκστερικών φιλμ, John Leguizamo και τη Mia Goth από την πρόσφατη τριλογία του Ti West (X - Pearl - MaXXine), μεταξύ δεκάδων ακόμη ηθοποιών που ενσαρκώνουν χαρακτήρες από το επικό ποίημα του Ομήρου.

Όσον αφορά τον ίδιο το Nolan, η «Οδύσσεια» αποτελεί τη 13η ταινία που σκηνοθετεί. Ο ίδιος έγραψε το σενάριο βασισμένο στο αρχαίο ποίημα και την παρήγαγε μαζί με την Emma Thomas μέσω της εταιρείας παραγωγής τους, Syncopy.

Η Universal Pictures είναι υπεύθυνη για τη διανομή της ταινίας. Όπως σημειώνει το Variety, η προηγούμενη ταινία των Nolan και Thomas ήταν το «Oppenheimer» (2023), το οποίο απέφερε 958,8 εκατομμύρια δολάρια και συγκέντρωσε 13 υποψηφιότητες για Όσκαρ. Κέρδισε επτά, μεταξύ των οποίων Καλύτερης Ταινίας, Καλύτερης Σκηνοθεσίας για τον Nolan, Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον Cillian Murphy και Β’ Ανδρικού Ρόλου για τον Robert Downey Jr..

Στο ίδιο πλαίσιο, αξίζει να σημειωθεί ότι το «The Odyssey» θα γράψει ιστορία ως η πρώτη αφηγηματική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX. Ενώ στα πλαίσια προώθησης της ταινίας, είχαν διατεθεί εισιτήρια για προβολές 70mm έναν χρόνο νωρίτερα, τον Ιούλιο του 2025.

Δείτε το τρέιλερ παρακάτω

{https://www.youtube.com/watch?v=f_bKjZeJBBI}

Τελευταία τροποποίηση στις 05/05/2026 - 12:09
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