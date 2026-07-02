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Από τον Τεν Τεν στον Μαγκρίτ
Magazino
00:06 - 02 Ιουλ 2026

Από τον Τεν Τεν στον Μαγκρίτ

Reporter.gr Newsroom
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Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου του Βελγίου αγωνίστηκε στη φάση των 32 του Μουντιάλ με μία... σουρεαλιστική εμφάνιση.

Στο ματς με τη Σενεγάλη, οι Βέλγοι δεν εμφανίστηκαν με την κλασική κόκκινη φανέλα (Red Devils), αλλά με μία συλλεκτική φανέλα εμπνευσμένη από το έργο του διάσημου Βέλγου σουρεαλιστή ζωγράφου, Ρενέ Μαγκρίτ.

Η φανέλα, όντας γαλάζια, με ροζ και λευκές λεπτομέρειες, παραπέμπει στους πίνακες με συννεφιασμένους ουρανούς του Μαγκρίτ.

Στο εσωτερικό του γιακά αναγράφεται η φράση «Ceci n'est pas un maillot» (Αυτή δεν είναι μια φανέλα), που αποτελεί ευθεία αναφορά στον εμβληματικό πίνακα του ζωγράφου «Η προδοσία των εικόνων» (Ceci n'est pas une pipe).

Δεν είναι η πρώτη φορά που το Βέλγιο τιμά με αυτόν τον τρόπο κάποιον καλλιτέχνη του. Στο Euro του 2024 είχε την τιμητική του ο Τεν Τεν.

Ήταν μία γαλάζια μπλούζα με λευκό γιακά, μαύρο σορτσάκι και κάλτσες λευκές με κόκκινες λεπτομέρειες. Ακριβώς δηλαδή ο συνδυασμός χρωμάτων που φορά στις περιπέτειές του ο Τεν Τεν, σχεδιασμένος από τον δημιουργό του, Ερζέ. Η εμφάνιση συνοδευόταν μάλιστα από μία κλασική καφέ βαλίτσα.

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