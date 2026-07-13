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Kimolos Experience Festival 2026: Το πλήρες πρόγραμμα του «Cine Καλησπερίτη»
Magazino
12:50 - 13 Ιουλ 2026

Kimolos Experience Festival 2026: Το πλήρες πρόγραμμα του «Cine Καλησπερίτη»

Reporter.gr Newsroom
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Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνεται το ενδεικτικό πρόγραμμα φιλοξενίας προσκεκλημένων και προβολών του Cine Καλησπερίτη, στο πλαίσιο του Kimolos Experience Festival 2026.

Το βραβευμένο μετακινούμενο υπαίθριο σινεμά, με παγκόσμια πλέον εμβέλεια, επιλέγεται από δημιουργούς που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στο Kimolos Experience Festival. Διακεκριμένοι καλλιτέχνες θα παρευρεθούν στις προγραμματισμένες προβολές των ταινιών τους και θα συνομιλήσουν με το κοινό, χαρίζοντας μοναδικές βραδιές κάτω από τον ουρανό της Κιμώλου.

Όταν η σκηνογραφία της φύσης συναντά την 7η Τέχνη, οι Κιμωλίστες δημιουργούν μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία, επιλέγοντας τις πιο απομονωμένες παραλίες του νησιού και μετατρέποντάς τες σε ζωντανές «αίθουσες» κάτω από τα αστέρια:

  • 500 ηλιακά φαναράκια κρεμασμένα από τα αλμυρίκια
  • 100 δάδες που διαμορφώνουν τις εισόδους στις «αίθουσες-παραλίες»
  • 200 κεριά απλωμένα ανάμεσα στον κόσμο και τα βράχια
  • Διαφορετική σκηνογραφία σε κάθε προβολή (επιμέλεια Φώτης Μαρινάκης)

ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2026 — ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

30/5 – «Υπάρχω» Μεσαιωνικό Κάστρο – Χωριό Κιμώλου

11/06 – «Utopolis» Μεσαιωνικό Κάστρο – Χωριό Κιμώλου, παρουσία του ηθοποιού κ. Ανδρέα Κωνσταντίνου.

12/06 – «Η Τρελή Χαρά» Μεσαιωνικό Κάστρο – Χωριό Κιμώλου.

16/06 – «Οι Δοκιμάστριες» Μεσαιωνικό Κάστρο – Χωριό Κιμώλου.

26/06 – «Η πιο Πλούσια Γυναίκα στον Κόσμο» στο Ρέμα, παρουσία του κριτικού κινηματογράφου κ. Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλου. Ακολούθησε ανάλυση της ταινίας σε σχέση με το συναίσθημα και αναφορά στην εμπειρία των αγνώστων cinephiles που συγκεντρώνονται κάτω από το φως του Cine Καλησπερίτη και ορίζουν την ίδια την ουσία του κινηματογράφου.

30/06 – «Mamma Mia» στην παραλία Πράσσα, κορυφαία παραλία στον κόσμο για τα καθαρά νερά της. Με ένα σκηνικό κάτω από τα αμέτρητα αστέρια και με την πρώτη πανσέληνο του καλοκαιριού (strawberry moon).

ΙΟΥΛΙΟΣ 2026

08/07 – «A Star is Born» Στην παραλία Μαυροσπήλια, το ομορφότερο σημείο της Κιμώλου με το μοναδικό ηλιοβασίλεμα, εκεί που ο ήλιος πέφτει μέσα στην θάλασσα, από διαφορετικό σημείο σε όλη την διάρκεια της χρονιάς.

10/07 – 20/07 – «Blue Lagoon (1980)» Σε μια παραλία έκπληξη της Κιμώλου όπου το μπλέ γαλάζιο συνδέεται και με τα τοπία της ταινίας.

10/07 – 20/07 Ο Cine Καλησπερίτης σαλπάρει για την Τήλο, για πρώτη φορά σε νησί στα Δωδεκάνησα, μεταφέρει τη μαγεία του υπαίθριου μετακινούμενου σινεμά στην παραλία Έριστο με την χρυσή αμμουδιά και τον εντυπωσιακό βυθό.

23/07 – 27/07 – «Wild Duck» παρουσία του σκηνοθέτη κ. Γιάννη Σακαρίδη. Συζήτηση-παρουσίαση για τη διεθνή φεστιβαλική διαδρομή της ταινίας (Τορόντο, Μπουσάν, Σάο Πάολο, Βελιγράδι), με υποψηφιότητες για το βραβείο καλύτερης ταινίας και πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη στα βραβεία της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2026

01/08 – 06/08 Προβολές των ταινιών:

  • «Τελευταία Κλήση» παρουσία της σεναριογράφου κα Κατερίνας Μπέη.
  • «Bomber and Paganini» παρουσία του διακεκριμένου σκηνοθέτη, σεναριογράφου και κινηματογραφικού παραγωγού κ. Νίκου Περράκη. Μέσα από ένα ταξίδι αναφορά στη μέχρι τώρα κινηματογραφική του πορεία θα συνομιλήσει με το κοινό και θα αναφερθεί στην ταινία του.

04/08 – 08/08 – «ZOOTOPIA παρουσία της Άριας Παπανικολάου, η οποία συμμετέχει στην Ελληνική μεταγλώττιση της ταινίας.

04/08 – 13/08 – «Φθηνά Τσιγάρα» παρουσία του σεναριογράφου/σκηνοθέτη κ. Ρένου Χαραλαμπίδη. Ο δημιουργός θα συνομιλήσει με το κοινό για τη διαδρομή του στον κινηματογράφο.

10/08 – 13/08 – «Cold War» η βραβευμένη για τη σκηνοθεσία της στο Φεστιβάλ Καννών (2018) ταινία θα προβληθεί παρουσία του πολυβραβευμένου Πολωνού σκηνοθέτη και σεναριογράφου Πάβελ Παβλικόφσκι. Υπήρξε συνεργάτης δημιουργικών τεχνών στο Πανεπιστήμιο Oxford Brookes (2004-2007) και διδάσκει σκηνοθεσία και σενάριο στην Εθνική Σχολή Κινηματογράφου του Ηνωμένου Βασιλείου και στη Σχολή Κινηματογράφου Βάιντα (Wajda School) στη Βαρσοβία. Στην προβολή θα παρευρεθεί και ο ηθοποιός κ. Γιάννης Στάνκογλου.

20/08 – 28/08 – «Avatar : Fire and Ash» Η δύναμη της εικόνας σε συνδυασμό με τη μεγάλη αφήγηση σε μια ξεχωριστή παραλία της Κιμώλου.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/07/2026 - 12:50
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