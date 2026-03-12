Κυκλάδες: Στην κορυφή των προτιμήσεων για τους Γερμανους - Ξεχωρίζουν Κίμωλος, Σύρος, Πάρος, Μήλος

Η Ελλάδα είναι από τους πιο δημοφιλείς ταξιδιωτικούς προορισμούς για τους Γερμανούς. Με σχεδόν έξι εκατομμύρια επισκέπτες, αποτελούσαν τη μεγαλύτερη ομάδα ξένων τουριστών το 2025. Στην κατάταξη των πιο δημοφιλών προορισμών διακοπών για τους Γερμανούς, η Ελλάδα κατατάσσεται τρίτη - πίσω από την Ισπανία και την Ιταλία, και μπροστά από την Αυστρία και τη Γαλλία.

Αυτά, μεταξύ άλλων, αναφέρει το έγκυρο ταξιδιωτικό Μέσο της Γερμανίας REISREPORTER που αφιερώνει το τελευταίο διάστημα σειρά άρθρων για τα ελληνικά νησιά με έμφαση στις Κυκλάδες. Η Ελλάδα, σημειώνει, τα έχει όλα: φαινομενικά ατελείωτες αμμώδεις παραλίες και μικρούς κόλπους, ακτές με απόκρημνους βράχους, ονειρεμένες τοποθεσίες με ψιλή λευκή άμμο και μαύρη ηφαιστειακή άμμο.

Η MTC GROUP θέλοντας να συμβάλει στην αντικειμενική ενημέρωση, συνέλλεξε μερικά από τα ρεπορτάζ που έχουν συγκεκριμένη θεματολογία και τα παρουσιάζει λόγω της σημασίας τους, την ώρα που διαπιστώνεται το αμείωτο ενδιαφέρον των Γερμανών για την Ελλάδα, παρά τις επιπτώσεις του πολέμου.

Η Κίμωλος σε αποκλειστικό αφιέρωμα

Όπως το ειδικό αφιέρωμα στην Κίμωλο, για την οποία γράφει:

«Μακριά από τα πλήθη των τουριστών, το μικρό ελληνικό νησί της Κιμώλου προσφέρει ηρεμία και γραφικά τοπία. Πολλά από τα ελληνικά νησιά είναι δημοφιλείς ταξιδιωτικοί προορισμοί στην Ευρώπη και, κατά συνέπεια, πολλά είναι αρκετά γεμάτα το καλοκαίρι. Ωστόσο, υπάρχουν εξαιρέσεις: μικρά νησιά που δεν είναι ακόμη τόσο γνωστά και κατακλύζονται από κόσμο. Ένα από αυτά είναι η Κίμωλος. Αυτό το μικροσκοπικό νησί, με έκταση μόλις 53 τετραγωνικά χιλιόμετρα, είναι ένα τέτοιο παράδειγμα».

Στο ίδιο αφιέρωμα για την Κίμωλο που την αποκαλεί «Το στολίδι του Αιγαίου» γράφει:

«Η επίσημη ιστοσελίδα τουρισμού της Ελλάδας περιγράφει την Κίμωλο ως «ένα μικρό, λαμπερό κόσμημα στον ήλιο του Αιγαίου». Ανήκει στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων στο νότιο Αιγαίο. Ο νοτιοδυτικός γείτονάς της, η Μήλος, είναι κάπως πιο γνωστός και η Κίμωλος απέχει μόλις μία ώρα με το πλοίο. Οι περισσότεροι από τους περίπου 900 κατοίκους του νησιού ζουν από την αλιεία και τη γεωργία.

Τα νερά στα ανοιχτά του νησιού είναι κρυστάλλινα και τα λευκά σπίτια το καθιστούν ένα τέλειο σκηνικό καρτ ποστάλ. Στους πρόποδες του όρους Ξαπλοβούνι βρίσκεται η πρωτεύουσα του νησιού, το Χωριό, το οποίο σίγουρα πρέπει να επισκεφθείτε όταν βρεθείτε στην Κίμωλο. Οι κήποι προσθέτουν υπέροχα ζωντανές πινελιές χρώματος στα στενά, μερικές φορές ακόμη και σκεπασμένα, δρομάκια, και τα παραδοσιακά καφενεία είναι ένα υπέροχο μέρος για να κάνετε ένα διάλειμμα μετά την εξερεύνηση του νησιού». Και προσθέτει:

«Όσοι αγαπούν τον νυχτερινό ουρανό θα πρέπει να επισκεφθούν την Πλατεία του Σχολιού, η οποία προσφέρει υπέροχη θέα στο φεγγάρι. Από το παρεκκλήσι του Παντοκράτορα, μπορείτε να απολαύσετε πανοραμική θέα και να δείτε τα γειτονικά νησιά. Το αποκορύφωμα, ωστόσο, βρίσκεται στο κέντρο του χωριού: ένα μεσαιωνικό κάστρο χτισμένο εδώ μεταξύ του 14ου και του 15ου αιώνα.

Το κάστρο αποτελείται από δύο ομάδες κτιρίων, το Μέσα Κάστρο και το Έξω Κάστρο. Αυτά χτίστηκαν αρχικά για να προστατεύσουν τους κατοίκους από τις πειρατικές επιθέσεις. Η Κίμωλος διαθέτει ακόμη και ένα μουσείο αρχαιολογίας και λαογραφίας, με εκθέματα που είναι εν μέρει χιλιάδων ετών. Ένα διαφανές κρυστάλλινο δάπεδο προσφέρει ακόμη και μια ματιά σε έναν αρχαίο τάφο που ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφών.

Αν επισκεφθείτε τον καθεδρικό ναό της Παναγίας της Οδηγήτριας στο Χωριό, θα εκπλαγείτε απόλυτα: το εσωτερικό είναι απίστευτα διακοσμημένο και κατά καιρούς δίνει την αίσθηση ότι είναι λίγο υπερβολικό. Η διαδρομή μέχρι εκεί είναι ένα από τα πιο δημοφιλή σημεία για φωτογραφίες στο νησί: ο κεντρικός δρόμος, η Αγορά, με τα μικρά καταστήματα και τα μπαρ της».

Το Reisereporter δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στη φύση της Κιμώλου και σημειώνει: «Η φύση έχει αφήσει το στίγμα της και στην Κίμωλο, δημιουργώντας, μεταξύ άλλων, έναν πολύ εντυπωσιακό σχηματισμό: το Σκιάδι, το «μανιτάρι» – και αυτό εννοείται κυριολεκτικά – έχει συμπεριληφθεί ακόμη και στον Άτλαντα των Γεωλογικών Μνημείων της Φύσης του Αιγαίου. Επί χιλιετίες, ο άνεμος έχει σμιλεύσει έναν βράχο εδώ τόσο έντονα που τώρα μοιάζει με μανιτάρι.

Οι παραλίες στην Κίμωλο είναι εξίσου εκπληκτικές με άλλες ειδυλλιακές ελληνικές παραλίες. Μία από αυτές βρίσκεται στο μικρό χωριό Ελληνικά. Εδώ, συνιστάται ιδιαίτερα να φέρετε τον εξοπλισμό σας για κολύμβηση με αναπνευστήρα και να εξερευνήσετε τον υποβρύχιο κόσμο. Η παραλία στα Πράσα επίσης ενθουσιάζει συνεχώς τους επισκέπτες. Η άμμος εδώ είναι ελαφρώς κοκκώδης και το νερό έχει ένα υπέροχο τιρκουάζ μπλε. Επίσης, ενδιαφέρον: υπάρχουν αρκετές ιαματικές πηγές στην είσοδο του χωριού.

Στη Γιούπα-Ρέμα, ένα γραφικό μικρό ψαροχώρι, μπορείτε να θαυμάσετε έναν άλλο βραχώδη σχηματισμό, γνωστό και ως Ελέφαντα. Τα λεγόμενα «Σύρματα» είναι επίσης εντυπωσιακά: πρόκειται για σπηλιές λαξευμένες στο βράχο από ψαράδες για να αποθηκεύουν τις βάρκες τους κατά τους χειμερινούς μήνες».

Σύρος ακόμα και το χειμώνα

Ιδιαίτερη έμφαση σε άλλο ρεπορτάζ το γερμανικό περιοδικό δίνει και στις περιοχές που προσφέρονται για επίσκεψη ακόμα και το χειμώνα και γράφει:

«Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η ισχυρή αύξηση κατά την περίοδο εκτός σεζόν: Σύμφωνα με στοιχεία της ελληνικής κεντρικής τράπεζας, ο αριθμός των Γερμανών επισκεπτών αυξήθηκε κατά 47% τον Νοέμβριο του 2025 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και έως και 85% τον Δεκέμβριο.

Η τάση ανάπτυξης συνεχίστηκε τον Ιανουάριο του 2026. Ο αριθμός των επιβατών στο αεροδρόμιο της Αθήνας αυξήθηκε κατά 8,6% σε ετήσια βάση. Ο γερμανικός φορέας εκμετάλλευσης αεροδρομίων Fraport, ο οποίος διαχειρίζεται 14 περιφερειακά αεροδρόμια στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα νησιά διακοπών, ανέφερε αύξηση 8,1%. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα χειμερινά ταξίδια στην Ελλάδα γίνονται ολοένα και πιο δημοφιλή.

Με τίτλο «Σύρος, η ψυχή των Κυκλάδων» γράφει:

«Η Σύρος συνδυάζει το κυκλαδίτικο ειδυλλιακό με την αστική ζωή. Η πρωτεύουσά της, η Ερμούπολη, ήταν ένα σημαντικό εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο τον 19ο αιώνα. Στα μέσα του 19ου αιώνα, η Σύρος ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Ελλάδα μετά την Αθήνα.

Νεοκλασικά κτίρια και μια όπερα σχεδιασμένη σύμφωνα με τη Σκάλα του Μιλάνου αποτελούν υπενθυμίσεις αυτής της ένδοξης εποχής. Οι ντόπιοι εξακολουθούν να αναφέρονται στο νησί τους ως την «ψυχή» των Κυκλάδων».

Ιδανικές παραλίες σε Πάρο και Μήλο

Ξεχωριστό ρεπορτάζ του ίδιου περιοδικού αφιερώνεται στις ιδανικές παραλίες. Εκεί ξεχωρίζει την Πάρο με τις Κολυμπήθρες και τη Μήλο με το Σαρακίνικο και το Κλέφτικο.

Για τις Κολυμπήθρες γράφει: «Φωλιασμένη σε έναν γραφικό κόλπο βρίσκεται η ομορφότερη παραλία του νησιού της Πάρου: η παραλία Κολυμπήθρες διαθέτει εξαιρετικά λεπτή και μαλακή άμμο. Η παραλία κατηφορίζει απαλά προς τα κρυστάλλινα νερά, καθιστώντας τον κόλπο ιδανικό μέρος για κολύμβηση με αναπνευστήρα και επίσης ιδανικό για οικογένειες με μικρά παιδιά».

Σε ότι αφορά στο Σαρακίνικο, το αποκαλεί «μια ονειρεμένη τοποθεσία γυρισμάτων» και για το Κλέφτικο σημειώνει «Ηλιοθεραπεία ανάμεσα σε σπηλιές πειρατών»

Γραφικά χωριά σε Σύρο και Μήλο

Ο καταιγισμός των δημοσιευμάτων δεν παρέλειψε και την αξιολόγηση των γραφικών χωριών. Και εκεί ξεχώρισε την Άνω Σύρο και την Πλάκα της Μήλου.

«Η Άνω Σύρος – έγραψε - είναι ένα ήσυχο και γαλήνιο χωριό στο κυκλαδίτικο νησί της Σύρου. Το χωριό χτίστηκε τον 13ο αιώνα σε έναν βραχώδη λόφο. Τα στενά πλακόστρωτα δρομάκια είναι μόλις αρκετά φαρδιά για αυτοκίνητα, επομένως η Άνω Σύρος μπορεί να εξερευνηθεί μόνο με τα πόδια». Τέλος, την Πλάκα τη χαρακτηρίζει «κρυμμένο διαμάντι στη Μήλο».