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MSC Cruises &amp; Explora Journeys: Η Διεύθυνση Κρουαζιέρας του Ομίλου επενδύει στρατηγικά στην Ελλάδα
Ναυτιλία
15:52 - 07 Ιουλ 2025

MSC Cruises & Explora Journeys: Η Διεύθυνση Κρουαζιέρας του Ομίλου επενδύει στρατηγικά στην Ελλάδα

Reporter.gr Newsroom
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Τρεις εκδηλώσεις σε Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Σύρο αναδεικνύουν την προοπτική της κρουαζιέρας. Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο ως νέος διεθνής κόμβος, ενώ η Καβάλα και η Σύρος ενισχύουν το στρατηγικό τους  ρόλο τους στον χάρτη της κρουαζιέρας.

Με τρεις διαδοχικές εκδηλώσεις υψηλού κύρους σε Θεσσαλονίκη, Καβάλα και Σύρο, η MSC Cruises και Explora Journeys, επιβεβαίωσε τη στρατηγική της δέσμευση για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας στην Ελλάδα. Η δυναμική παρουσία της εταιρείας σε 20 ελληνικά λιμάνια και οι περισσότερες από 470 ετήσιες αφίξεις αποτυπώνουν τη σταθερή επένδυσή της στην ενίσχυση του τουρισμού και των τοπικών οικονομιών.​​​​​​​​

Θεσσαλονίκη – Στόχος η ανάδειξη σε home port της Ανατολικής Μεσογείου

Την Τετάρτη 25 Ιουνίου, το πολυτελές κρουαζιερόπλοιο Explora I υποδέχτηκαν στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της ναυτιλίας και του τουρισμού σε μια εκδήλωση όπου κυριάρχησε η προοπτική της πόλης να εξελιχθεί σε διεθνή κόμβο κρουαζιέρας. Η MSC Cruises και Explora Journeys, η οποία εκπροσωπήθηκε από τα στελέχη της, κα ElisabettaDe Nardo, Ανώτερη Αντιπρόεδρος Παγκόσμιων Σχέσεων & Εμπορικών Υπηρεσιών Λιμένων και τον κ. Κυριάκο Αναστασιάδη, Ανώτερο Σύμβουλο Θεσμικών και Ναυτιλιακών Θεμάτων, ανέδειξαν την αυξανόμενη παρουσία στην ελληνική αγορά. Παράλληλα,πραγματοποιήθηκε ανοικτή συζήτηση για την ανάγκη ανάπτυξης μιας εθνικής στρατηγικής για την κρουαζιέρα, με στόχο την αποκόμιση οφελών τόσο για τις τοπικές κοινωνίες όσο και για τη χώρα συνολικά.

Πιο συγκεκριμένα, η κα Elisabetta De Nardo παρουσίασε την εταιρεία που αποτελεί την πρώτη οικογενειακή εταιρεία κρουαζιέρας στον κόσμο, ενώ κατατάσσεται στην τρίτη θέση παγκοσμίως σε δυναμικότητα επιβατών με παρουσία σε 5 ηπείρους. Αναφέρθηκε στη φετινή παρουσία της MSCCruises στην Ελλάδα που αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη εταιρεία με τη λειτουργία 6 κρουαζιερόπλοιων της MSCCruises και 2 κρουαζιερόπλοιων της Explora Journeys.

Στη συνέχεια, ο κ. Κυριάκος Αναστασιάδης,υπογράμμισε:

H Θεσσαλονίκη λόγω της στρατηγικής της θέσης διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά για να αποτελέσει home port. Αυτή τη στιγμή, έχοντας προσθέσει συνολικά 20 λιμάνια στα δρομολόγιά μας, βρισκόμαστε στη φάση αξιολόγησης, προκειμένου να εντοπίσουμε εκείνα στα οποία θα εστιάσουμε, ώστε σε λίγα χρόνια να μην περιοριζόμαστε μόνο στους 6 διεθνώς αναγνωρισμένους προορισμούς. Η προσπάθεια μας αυτή βασίζεται κυρίως στις εντυπώσεις και στη θετική εμπειρία των επιβατών μας, οι οποίοι ουσιαστικά θα μας καθοδηγήσουν και στα επόμενα μας βήματα.

Για το λόγο αυτό, η κρουαζιέρα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ευκαιριακά. Είναι μια μακροπρόθεσμη επένδυση που απαιτεί συνέπεια, συνέργειες με την τοπική κοινωνία και σαφή στρατηγικό προσανατολισμό. Όταν ο σχεδιασμός είναι συλλογικός και μακρόπνοος, όλοι βγαίνουν κερδισμένοι.

Η κρουαζιέρα αποτελεί ένα σύνθετο τουριστικό προϊόν που απαιτεί, πέρα από ασφαλείς και επαρκείς λιμενικές υποδομές, και ολοκληρωμένες υποδομές στον προορισμό: μεταφορές, εύκολη πρόσβαση, σύγχρονο οδικό δίκτυο, ποιοτικές επιλογές εστίασης και ψυχαγωγίας – όλα αυτά είναι απαραίτητα ώστε ο επιβάτης να αποκομίσει την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Είναι άλλωστε γνωστό ότι 1 στους 3 επιβάτες επιστρέφει στους προορισμούς που επισκέφθηκε με την κρουαζιέρα για πολυήμερες διακοπές.

«Σε αυτό το πλαίσιο, η επιβολή τέλους στην κρουαζιέρα με τρόπο μεροληπτικό και τιμωρητικό –τη στιγμή πουαυτή δεν ευθύνεται για τον κορεσμό των προορισμών– και χωρίς καμία διαβούλευση ως προς τον βέλτιστο τρόπο εφαρμογής, δεν συνάδει με τη μακροπρόθεσμη προοπτική του κλάδου. Ένα τέτοιο μέτρο θα μπορούσε να αποτελέσει θετική εξέλιξη, εφόσον συνοδευτεί από διαφανείς διαδικασίες και επένδυση των εσόδων σε κρίσιμες υποδομές και την ανάπτυξη ανερχόμενων προορισμών.

Τέλος, αναφερόμενος στις εξελίξεις στον τομέα της κρουαζιέρας και στην προσαρμογή της στα νέα περιβαλλοντικά δεδομένα, τόνισε: «Η βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί σχέδιο: προγραμματισμένο ελλιμενισμό (berthallocation), σύγχρονες λιμενικές υποδομές και ουσιαστικό διάλογο με το κράτος και την τοπική αυτοδιοίκηση»

Η Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας, κα Βίκυ Χατζηβασιλείου, καλωσόρισε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης το Explora I και χαρακτήρισε το 2025 ως χρονιά-ορόσημο για την κρουαζιέρα στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., Γιάννης Τσάρας, επεσήμανε την επιχειρησιακή ετοιμότητα του λιμένα για την εξυπηρέτηση μεγάλου όγκου επιβατών.

Καβάλα – Νέος ανερχόμενος προορισμός πολυτελείας

Την Πέμπτη 26 Ιουνίου 2025, το Explora I κατέπλευσε στο λιμάνι «Απόστολος Παύλος» της Καβάλας, όπου πραγματοποιήθηκε δεύτερη εκδήλωση παρουσία των τοπικών αρχών και των στελεχών της MSC Cruises, με έμφαση στην εδραίωση της πόλης στον χάρτη της πολυτελούς κρουαζιέρας.

Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Ανάπτυξης, Παναγιώτης Αγγελίδης, δήλωσε: «Η φιλοξενία του Explora I είναι έμπρακτη απόδειξη της δυναμικής που αναπτύσσεται γύρω από την Καβάλα. Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και στην εξωστρέφεια της περιοχής μας.» Η κα ΚορίναΓανίτου, Προϊσταμένη του Τμήματος Τουριστικής Ανάπτυξης, σημείωσε ότι τέτοιες εκδηλώσεις ενισχύουν το brand της Καβάλας και χτίζουν πολύτιμες συνεργασίες με ηγέτες της παγκόσμιας αγοράς.

Καίρια ήταν και η παρέμβαση του Διευθύνοντος Συμβούλου του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας, Άγγελου Βλάχου, ο οποίος έθεσε το πλαίσιο μέσα στο οποίο η κρουαζιέρα μπορεί να εξελιχθεί υπεύθυνα και βιώσιμα: «Η στρατηγική ανάπτυξη της κρουαζιέρας δεν μπορεί να προσεγγιστεί με οριζόντιους όρους. Απαιτείται αμοιβαιότητα και ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών. Η επιτυχία κάθε λιμένα περνά μέσα από τρεις βασικούς άξονες: την ασφάλεια (ελλιμενισμού, επιβατών και σκάφους), τις βιώσιμες πρακτικές που ενισχύουν την ανθεκτικότητα των υποδομών και την έμπρακτη ενίσχυση της τοπικής οικονομίας με κοινωνικό πρόσημο.»

Σύρος – Στρατηγικός ρόλος των Κυκλάδων στην κρουαζιέρα

Η τρίτη και καταληκτική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Σύρο, την Τρίτη 1η Ιουλίου, με το MSC Lirica να προσφέρει το σκηνικό για την ανάδειξη της συμβολής των Κυκλάδων στην κρουαζιέρα. Από την πλευρά της MSCCruises, εκτός από τον κο Αναστασιάδη, σημαντική ήταν η παρουσία της Κας Marialuisa Iaccarino, Αντιπρόεδρος Εκδρομών MSC Cruises, όπου τόνισε: “Είμαστε περήφανοι που στηρίζουμε αναδυόμενους προορισμούς όπως η Σύρος, στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για διαφοροποίηση των προτάσεών μας στην Ελλάδα. Μέσα από τη συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες — όπως ξεναγούς, σχολεία και πανεπιστήμια — αναπτύσσουμε εκδρομές που ξεπερνούν τα εμβληματικά αξιοθέατα και αναδεικνύουν αυθεντικές πολιτιστικές εμπειρίες, από τις γαστρονομικές παραδόσεις έως την τοπική κληρονομιά. Αυτή η πρωτοβουλία αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να αναδείξουμε το πραγματικό πνεύμα της Ελλάδας και να στηρίξουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη των προορισμών που επισκεπτόμαστε»

Με αφορμή την πρώτη προσέγγιση πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή αναμνηστικών ανάμεσα στον καπετάνιο του πλοίου, κο Massimiliano Rossi. τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού Κυκλάδων, κο Γιώργο Λεονταρίτη, τον Δήμαρχο Σύρου – Ερμούπολης, κο Αλέξανδρο Αθανασίου και τον Πρόεδρο του Λιμενικού ταμείου, κο Φραγκίσκο Βακόνδιο. Το «παρών» επίσης έδωσαν με χαιρετισμούς και παρεμβάσεις τους:

  • Η βουλευτής Κυκλάδων, κα Κατερίνα Μονογιού
  • Ο Πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Κυκλάδων, Ιωάννης Ρούσσος
  • Ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού Σύρου - Ερμούπολης, Ιωάννης Βουτσίνος

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, υπήρξε παράσταση του Λυκείου Ελληνίδων στο κεντρικό θέατρο του MSC Liricaπου ενθουσίασε τους επιβάτες από πολλές χώρες του κόσμου που ήρθαν σε επαφή με τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα της Σύρου και των Κυκλάδων.

Η MSC Cruises και Explora Journeys μέσω του στρατηγικού της σχεδίου για την Ανατολική Μεσόγειο, συνεχίζει να φέρνει την Ελλάδα στο προσκήνιο της παγκόσμιας αγοράς κρουαζιέρας, με βασικούς άξονες την καινοτομία, τη βιωσιμότητα και τη βαθιά συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.

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