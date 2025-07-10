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Δραματική διάσωση στην Ερυθρά Θάλασσα: Σώος ο Έλληνας φρουρός του Eternity C
Ναυτιλία
10:25 - 10 Ιουλ 2025

Δραματική διάσωση στην Ερυθρά Θάλασσα: Σώος ο Έλληνας φρουρός του Eternity C

Reporter.gr Newsroom
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Σώος και ασφαλής εντοπίστηκε ο Έλληνας ένοπλος φρουρός του πλοίου Eternity C, έπειτα από περισσότερες από 24 ώρες που παρέμεινε στη θάλασσα, μετά την επίθεση που δέχθηκε το υπό σημαία Λιβερίας δεξαμενόπλοιο στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ο Έλληνας φρουρός διασώθηκε από ομάδα της βρετανικής ιδιωτικής εταιρείας ναυτικής ασφάλειας AMBREY, στην οποία εργάζεται και ο αδελφός του, ο οποίος συμμετείχε στην επιχείρηση εντοπισμού. Μαζί του εντοπίστηκε και ένας Ινδός ένοπλος φρουρός του πλοίου.

Την ίδια ώρα, ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι έξι μέλη του πληρώματος κρατούνται όμηροι από τους αντάρτες Χούθι, οι οποίοι έχουν εξαπολύσει σειρά επιθέσεων σε εμπορικά πλοία που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα, στο πλαίσιο της σύγκρουσής τους με τον υπό τη Σαουδική Αραβία και τις ΗΠΑ συνασπισμό.

Το «Eternity C» είχε δεχθεί επίθεση με ναυτικά drone και ρουκέτες τη Δευτέρα και τελικά βυθίστηκε, με απολογισμό τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς και 15 αγνοούμενους.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/07/2025 - 11:41
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