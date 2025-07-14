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Το μάθημα Ναυτιλίας μπαίνει στα σχολεία
Ναυτιλία
17:25 - 14 Ιουλ 2025

Το μάθημα Ναυτιλίας μπαίνει στα σχολεία

Reporter.gr Newsroom
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Το YES Forum ολοκληρώνει τη φετινή ακαδημαϊκή χρονιά, με τρεις κορυφαίες διακρίσεις, αποδεικνύοντας έμπρακτα τη σημασία της διασύνδεσης της νέας γενιάς με έναν από τους βασικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η εισαγωγή της ναυτιλίας στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα.

Το μάθημα Ναυτιλίας μπαίνει στα σχολεία

Με απόφαση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), το μάθημα Ναυτιλίας που ανέπτυξε το YES Forum εγκρίθηκε και από τη νέα σχολική χρονιά θα διδάσκεται επίσημα ως επιλογή στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων για τη ΣΤ’ Δημοτικού και τη Γ’ Γυμνασίου.

Πρόκειται για μια μεγάλη επιτυχία, που αλλάζει το τοπίο της ελληνικής εκπαίδευσης και εντάσσει επίσημα έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας στη σχολική καθημερινότητα.

Το μάθημα περιλαμβάνει επτά θεματικές ενότητες: από την ιστορία της ελληνικής ναυτιλίας και τους τύπους πλοίων, μέχρι τη ναυπηγική, την τεχνολογία, τις περιβαλλοντικές προκλήσεις και τα ναυτιλιακά επαγγέλματα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη ψηφιακών και ήπιων δεξιοτήτων, σε συνεργασία με τη Microsoft.

Η ένταξη αυτού του μαθήματος είναι αποτέλεσμα χρόνιας προσπάθειας και παρατηρήσεων μέσα από τις εκατοντάδες παρουσιάσεις YES TOUR TO SCHOOLS: το 90% των μαθητών δηλώνει ότι δεν γνωρίζει τι είναι η Ναυτιλία, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα διαχειρίζεται το 21% του παγκόσμιου στόλου και αποτελεί παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη.

Αυτή η εξέλιξη δεν αποτελεί μόνο μια καινοτομία στην εκπαιδευτική πολιτική — είναι ένα ουσιαστικό βήμα προς το μέλλον, καθώς δίνει στους νέους τη δυνατότητα να γνωρίσουν έναν κλάδο που μπορεί να τους προσφέρει επαγγελματική προοπτική, ποιότητα ζωής και εξέλιξη στην ίδια τους τη χώρα. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η προσπάθεια να περιοριστεί το brain drain και να αντιμετωπιστεί σταδιακά το φαινόμενο της υπογεννητικότητας, μέσα από την ενδυνάμωση της νέας γενιάς και τη σύνδεσή της με έναν δυναμικό κλάδο.

«Προς θάλασσα μεριά...» στο Top 10 των Βραβείων Βιβλίου Public

Η δεύτερη μεγάλη διάκριση έρχεται από τον χώρο του βιβλίου: Το «Προς θάλασσα μεριά...», το πρώτο παιδικό βιβλίο γνώσεων για τη Ναυτιλία στην Ελλάδα, συμπεριλήφθηκε στο Top 10 των Public Book Awards 2025 στην κατηγορία «Ελληνική παιδική λογοτεχνία».

Το «Προς θάλασσα μεριά...», που γράφτηκε από τη Δανάη Μπεζαντάκου και την ομάδα του YES Forum, κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2024, είναι ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, ενώ η πρώτη του έκδοση εξαντλήθηκε σε λιγότερο από έναν χρόνο. Σήμερα, το βιβλίο επανακυκλοφορεί δυναμικά, με πάνω από 6.000 αντίτυπα να έχουν ήδη φτάσει στα χέρια παιδιών σε όλη την Ελλάδα.

Το «Προς θάλασσα μεριά...» εισάγει τα παιδιά στον κόσμο της Ναυτιλίας με τρόπο φιλικό, κατανοητό και διασκεδαστικό, γεμάτο εικόνες, ιστορίες και παραδείγματα από την καθημερινή ζωή των πλοίων και των ανθρώπων της θάλασσας. Δεν πρόκειται απλώς για ένα βιβλίο — είναι ένα παιδαγωγικό εργαλείο, το οποίο βοηθά τους μικρούς αναγνώστες να εξοικειωθούν με ναυτιλιακές έννοιες και ενδεχομένως να οραματιστούν τον εαυτό τους ως μέρος αυτού του κλάδου.

Παράλληλα, το περιεχόμενο του βιβλίου αποτέλεσε τη βάση για μια σειρά διαδραστικών δράσεων που υλοποιούνται από το YES Forum, ειδικά σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες για παιδιά όλων των ηλικιών. Μέσα από εκπαιδευτικά εργαστήρια που φιλοξενούνται σε ναυτιλιακές εταιρείες, τα παιδιά των εργαζομένων έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη δουλειά των γονιών τους, να ανακαλύψουν τον ρόλο της ναυτιλίας στην καθημερινή τους ζωή και να διαμορφώσουν μια θετική σχέση με έναν κλάδο που συχνά τους είναι άγνωστος, παρ’ ότι βρίσκεται στην καρδιά της ελληνικής οικονομίας.

Οι δράσεις αυτές δεν στοχεύουν μόνο στην ψυχαγωγία των παιδιών, αλλά και στο να τους δώσουν τα πρώτα ερεθίσματα για να εξερευνήσουν τα επαγγελματικά μονοπάτια της θάλασσας.

Χρυσή Διάκριση στα Education Leaders Awards 2025

Η τρίτη διάκριση επισφραγίζει τον πολυετή και συνεπή αγώνα του YES Forum για εξωστρέφεια και βιωματική μάθηση: Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία «Εξωστρέφεια, Εκπαιδευτικές Επισκέψεις & Βιωματική Μάθηση στη Δημόσια Δια Βίου Εκπαίδευση» στα Education Leaders Awards 2025.

Η συγκεκριμένη διάκριση αποτυπώνει την απήχηση, τη συνέπεια και την επίδραση της πρωτοβουλίας «YES TOUR TO SCHOOLS» και όλων των δράσεων του οργανισμού. Κατά τη διάρκεια της πορείας του YES Forum:
• Έχουν πραγματοποιηθεί επισκέψεις σε εκατοντάδες σχολικές τάξεις, σε πολλές πόλεις σε όλη την Ελλάδα, από την Αλεξανδρούπολη μέχρι τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης.
• Έχουν ενημερωθεί περισσότεροι από 120.000 μαθητές, μέσω παρουσιάσεων σε σχολεία όλων των βαθμίδων.
• Το 80% των σχολείων που επισκεφθήκαμε δεν είχε ξαναφιλοξενήσει ποτέ επαγγελματία από τον χώρο της επιχειρηματικότητας γενικότερα.
• Στις πιο μικρές ηλικίες, παρατηρούμε τα παιδιά συχνά να μπερδεύουν τη Ναυτιλία με τη ναυτία, στοιχείο ενδεικτικό της πλήρους απουσίας επαφής με έναν τόσο σημαντικό κλάδο στη χώρα μας.

Η βράβευση αυτή δεν αποτελεί μόνο τιμή για το YES Forum, αλλά επιβεβαιώνει ότι η εκπαίδευση μπορεί να ανοίξει πόρτες και να διαμορφώσει προοπτικές όταν συνδέεται ουσιαστικά με την πραγματική αγορά εργασίας. Όταν οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τους επαγγελματίες πίσω από τα επαγγέλματα, να ακούσουν τις ιστορίες και τις συμβουλές τους, να μάθουν πώς μπορούν να ακολουθήσουν παρόμοια μονοπάτια — η γνώση γίνεται έμπνευση.

Από το σχολείο… στα Lloyd’s Awards: Η διεθνής αναγνώριση του YES Forum

Οι τρεις αυτές νέες διακρίσεις έρχονται να προστεθούν στο τιμητικό Lloyd’s Award «Piraeus International Centre», που απονεμήθηκε στο YES Forum τον Δεκέμβριο του 2024, επισφραγίζοντας την πολυετή προσπάθεια για ουσιαστική σύνδεση της νέας γενιάς με τη ναυτιλιακή κοινότητα. Μέσα από ευκαιρίες απασχόλησης, πρακτικής άσκησης, mentoring και διαρκή ενημέρωση, το YES Forum εμπνέει τα νέα παιδιά να ανακαλύψουν τη ναυτιλία ως έναν κλάδο με προοπτική, εξέλιξη και διεθνείς διασυνδέσεις.

Όπως δήλωσε η Δανάη Μπεζαντάκου, ιδρύτρια του YES Forum:
«Η Ναυτιλία δεν είναι απλώς ένας οικονομικός πυλώνας για την Ελλάδα· είναι και μονοπάτι για να μείνει το ταλέντο στη χώρα μας και να χτίσει το μέλλον του εδώ. Όταν το σχολείο συνδέεται ουσιαστικά με την πραγματική αγορά εργασίας, οι νέοι αποκτούν εφόδια και όραμα.»

Συνεχίζουμε με την ίδια αφοσίωση να δημιουργούμε γέφυρες ανάμεσα στη νέα γενιά και τη ναυτιλιακή κοινότητα — ώστε κάθε παιδί, από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη, να μπορεί να πει: «Προς θάλασσα μεριά…» και να ανοίξει πανιά για το μέλλον!

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