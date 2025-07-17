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Το Pireas 2025 γιόρτασε τα 50 χρόνια της Ελληνικής Ναυλομεσιτείας
Ναυτιλία
13:31 - 17 Ιουλ 2025

Το Pireas 2025 γιόρτασε τα 50 χρόνια της Ελληνικής Ναυλομεσιτείας

Reporter.gr Newsroom
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Το Pireas 2025 γιόρτασε τα 50 χρόνια της Ελληνικής Ναυλομεσιτείας με Διεθνές Συνέδριο και μια Εντυπωσιακή Gala Βραδιά

Ο Σύνδεσμος Μεσιτών Ναυτιλιακών Συμβάσεων (HSA), ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία την επετειακή διοργάνωση του Pireas 2025, τιμώντας τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Συνδέσμου. Για δύο ημέρες, ο Πειραιάς υποδέχθηκε κορυφαίους εκπροσώπους της παγκόσμιας ναυτιλίας, σε ένα γεγονός αφιερωμένο στην αριστεία, τη συνεργασία και τη ναυλομεσιτική κληρονομιά της χώρας.

Την Πέμπτη 3 Ιουλίου, πραγματοποιήθηκε το 9ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ναυλομεσιτών, σε στρατηγική συνεργασία με το Baltic Exchange, στο εμβληματικό Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, με τη συμμετοχή άνω των 500 στελεχών από όλο τον κόσμο, υπό τον θεματικό τίτλο:

«Κύματα Αλλαγών: Η Ναυτιλία στο Σταυροδρόμι Αναζήτησης Δυναμικής, Απανθρακοποίησης και Κατεύθυνσης»

Εξαιρετικοί ομιλητές ανέλυσαν κρίσιμες εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον της ναυτιλίας εν μέσω γεωπολιτικών αναταράξεων, ενεργειακής μετάβασης και περιβαλλοντικών ρυθμίσεων.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Πρόεδρος του HSA, Ιωάννης Ν. Κοτζιάς, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, η Πρόεδρος του ΣΕΦ Χριστίνα Τσιλιγκίρη, καθώς και ο CEO του Baltic Exchange Mark Jackson, επισημαίνοντας τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας, της καινοτομίας και της ευελιξίας στον σύγχρονο ναυτιλιακό κόσμο.

Την Παρασκευή 4 Ιουλίου, η διοργάνωση κορυφώθηκε με τη λαμπρή Gala Βραδιά, στην οποία συμμετείχαν σχεδόν 2.000 εκλεκτοί προσκεκλημένοι από όλο το φάσμα της ναυτιλιακής κοινότητας. Σε ένα άψογα οργανωμένο δείπνο υψηλού επιπέδου, που φιλοξενήθηκε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, το ελληνικό πνεύμα φιλοξενίας αναδείχθηκε έμπρακτα.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, αποδόθηκαν ειδική μνεία σε όλους τους Προέδρους αλλά και όλα τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων του Συνδέσμου, ως ένδειξη αναγνώρισης για τη συνεισφορά τους στην πορεία και την πρόοδο της ελληνικής ναυλομεσιτείας. Ειδικές πλακέτες τιμής απονεμήθηκαν στους τρεις τέως Προέδρους: στον Μιχάλη Κοκκίνη (1989–1991), τον Καπτα-Νίκο Πενθερουδάκη (1991–2005) και στον Γιάννη Παχούλη (2005–2013). Η προσφορά τους άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του HSA.

Την ίδια βραδιά, ξεχώρισε η δημόσια αναγνώριση και οι θερμές ευχαριστίες της ναυτιλιακής κοινότητας προς τον Αντιπλοίαρχο Γιώργο Λυκουσά, Αξιωματικό Ασφαλείας στην EUNAVFOR ASPIDES OPERATION, για τη σημαντική του συμβολή και της ομάδας του με επαγγελματισμό και ήθος, στην προστασία της ασφαλούς διέλευσης των εμπορικών πλοίων από την Ερυθρά Θάλασσα, εν μέσω των δυστυχώς συνεχιζόμενων απειλών από τους Χούθι.

Η βραδιά κορυφώθηκε με την εμφάνιση της KLAVDIA, της ταλαντούχου Ελληνίδας εκπροσώπου στη Eurovision, η οποία συγκίνησε το κοινό με την εκπληκτική ερμηνευτική της ικανότητα - τόσο στην «Αστερομάτα», όσο και σε πληθώρα τραγουδιών Ελληνικού και διεθνούς ρεπερτορίου — προσδίδοντας ένα μοναδικό καλλιτεχνικό αποτύπωμα στην ήδη γιορτινή ατμόσφαιρα.

Η οργάνωση της βραδιάς χαρακτηρίστηκε από εξαιρετική προετοιμασία, υψηλό επαγγελματισμό και θερμή υποδοχή — κατακτώντας επάξια τον τίτλο μιας από τις πιο επιτυχημένες ναυτιλιακές εκδηλώσεις της χρονιάς.

Το «Pireas2025», σαν θεσμός που από το 1995 αποτελεί το σημείο συνάντησης ναυλομεσιτών και ναυτιλιακών decision-makers από όλο τον κόσμο, απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι ο Πειραιάς είναι και παραμένει παγκόσμιο ναυτιλιακό και ναυλομεσιτικό κέντρο — ανθεκτικό, σύγχρονο και στρατηγικά προσανατολισμένο στο μέλλον.

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες, ομιλητές, χορηγούς και υποστηρικτές που συνέβαλαν καθοριστικά στην επιτυχία αυτού του Χρυσού Ιωβηλαίου της ελληνικής ναυλομεσιτείας.

Hellenic Shipbrokers Association
Διοικητικό συμβούλιο:

Ιωάννης Ν. Κοτζιάς – Πρόεδρος
Άγγελος Χ. Παύλου – Αντιπρόεδρος
Δημήτρης Χ. Κιττές – Γενικός Γραμματέας
Ιωάννης Σπ. Καζιάνης – Ταμίας
Ελένη Χριστοφίδη – Μέλος ΔΣ
Γιάννης Κουρκούλης – Μέλος ΔΣ
Ναπολέων Παραμερίτης – Μέλος ΔΣ

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