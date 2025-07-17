Deutsche Bank: Κίνδυνος αποσταθεροποίησης αν αποπεμφθεί ο Πάουελ από τη Fed

Η αβεβαιότητα γύρω από τη θέση του Τζερόμ Πάουελ στην ηγεσία της Fed, παρά τις διαψεύσεις του Ντόναλντ Τραμπ, συνεχίζει να επηρεάζει αρνητικά τις αγορές, σύμφωνα με τον Τζορτζ Σαραβέλο της Deutsche Bank.

Ο αναλυτής, μιλώντας στο Bloomber, χαρακτήρισε την πιθανότητα αποπομπής του Πάουελ «υποτιμημένο συστημικό κίνδυνο», προειδοποιώντας ότι μια τέτοια κίνηση θα οδηγούσε σε παγκόσμια νομισματική αποσταθεροποίηση.

Όπως εξήγησε, η απομάκρυνση του προέδρου της Fed θα έπληττε την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, οδηγώντας σε αύξηση των πληθωριστικών προσδοκιών, πτώση του δολαρίου και αναταραχή στις αγορές ομολόγων. Τόνισε πως ένα τέτοιο σενάριο θα είχε παγκόσμιο αντίκτυπο, καθώς η Fed αποτελεί θεμέλιο του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος.

«Αυτό το υπόβαθρο αβεβαιότητας, όσο παραμένει, θα λειτουργεί ως ισχυρός “αντίθετος άνεμος” για το δολάριο και τα ομόλογα, μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση», ανέφερε. Την Πέμπτη, ο δείκτης του δολαρίου ενισχύθηκε κατά 0,3%, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία μετά τη διάψευση του Τραμπ.

Ο Σαραβέλος είχε τονίσει ότι σε περίπτωση αναγκαστικής αποπομπής του Πάουελ, η αντίδραση των αγορών θα ήταν έντονη μέσα σε 24 ώρες, με πτώση 3%-4% στο δολάριο και άνοδο των αποδόσεων στα ομόλογα κατά 30-40 μονάδες βάσης. Η αρχική αντίδραση της Τετάρτης ήταν, όπως είπε, παρόμοια με αυτό το σενάριο.

Ωστόσο, προειδοποίησε ότι ένα δυσμενέστερο σενάριο, όπου ο Πάουελ θα αποπεμφθεί και θα αρνηθεί να αποχωρήσει, αναμένεται να επιφέρει σοβαρές επιπτώσεις στην εμπιστοσύνη των αγορών.

Ο Σαραβέλος συνέκρινε τον κίνδυνο με την εμπειρία της Τουρκίας, όπου οι παρεμβάσεις στην κεντρική τράπεζα προκάλεσαν έκρηξη πληθωρισμού. Πρόσθεσε ότι η αμερικανική οικονομία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη λόγω των υψηλών ελλειμμάτων και της ανοιχτής αγοράς. Παρότι οι αγορές ανέκαμψαν μετά τις διαψεύσεις Τραμπ, η αβεβαιότητα παραμένει και συνεχίζει να επηρεάζει τις αποδόσεις και την ισοτιμία του δολαρίου.