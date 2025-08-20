«MN KOSTAS» - Κρήτη: Πώς μπήκε «στοπ» σε μια σοβαρή οικολογική καταστροφή

Με την άμεση επέμβαση των ρυμουλκών – αντιρρυπαντικών πλοίων της εταιρείας SEAGATE, σε συντονισμό με το Λιμενικό Σώμα και αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της σε επιχειρήσεις επιθαλάσσιας αρωγής, απετράπη ο κίνδυνος εκτεταμένης ρύπανσης σε μια εμβληματική και ευαίσθητη περιοχή της ΒΑ Κρήτης, κοντά στο Κυριαμάδι Σητείας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, το βράδυ της 24ης Ιουλίου 2025 το φορτηγό πλοίο «MN KOSTAS», σημαίας Σιέρα Λεόνε, προσάραξε σε ύφαλο 3 ν.μ. δυτικά του Κάβου «Σίδερος», εντός περιοχής NATURA. Από τον πλοιοκτήτη ανατέθηκε στην SEAGATE η επιχείρηση αρωγής, με τα ρυμουλκά – αντιρρυπαντικά «ΚΑΠΤΑΙΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ IV» και «ΚΑΠΤΑΙΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΙΙ», καθώς και το ναυαγοσωστικό «ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ», τα οποία διέθεταν πλήρη εξοπλισμό απάντλησης και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, προκαλώντας διάρρηξη του υφάλου (10x9 μ.) και σοβαρές ζημιές στο κύτος με εισροή υδάτων στο αμπάρι Νο1. Η αποκόλληση του πλοίου κρίθηκε αδύνατη, καθώς θα οδηγούσε σε ανεξέλεγκτη βύθιση και εκτεταμένη ρύπανση. Δεδομένων των δυσμενών καιρικών συνθηκών (άνεμοι 7-8 μποφόρ), η προστασία του περιβάλλοντος τέθηκε ως αποκλειστική προτεραιότητα.

Απαντλήθηκε το σύνολο των καυσίμων (περίπου 37 τόνοι πετρελαίου) και απομακρύνθηκαν όλες οι ρυπογόνες ουσίες (λιπαντικά, υδρογονάνθρακες, επικίνδυνα υλικά), ενώ εκφορτώθηκε το μεγαλύτερο μέρος του φορτίου (γύψος).

Με τις ενέργειες της εταιρείας SEAGATE και ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, η επιχείρηση του «ΜΝ KOSTAS» περαιώθηκε με τρόπο ενδεδειγμένο και συντονισμένο, με το εκπαιδευμένο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό της σε πλήρη δράση. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε χωρίς θαλάσσια ρύπανση, με πλήρη αξιοποίηση των τεχνικών και επιστημονικών δυνατοτήτων της εταιρείας.

Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ναυτιλίας, τις πρωινές ώρες της 19ης Αυγούστου το πλοίο υπέστη κάθετη βύθιση προς τα δεξιά, με την πλώρη να εξέχει από το νερό. Η γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 9 παρ. 7 του Ν.2881/2001 χαρακτήρισε το «MN KOSTAS» ως ναυάγιο, αποφασίζοντας την απομάκρυνσή του με ευθύνη της διαχειρίστριας εταιρείας, καθώς λόγω θέσης και κατάστασης αποτελεί πλέον κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα.

Κατά το διάστημα που ακολούθησε την προσάραξη, πραγματοποιήθηκαν από την ανάδοχο εταιρεία, εργασίες απάντλησης του συνόλου των καυσίμων και των λιπαντελαίων, εργασίες εκφόρτωσης του φορτίου (Γυψόχωμα), καθώς και σφράγιση των εξαεριστικών και καταμεριστικών σημείων του πλοίου, με τη χρήση Ρυμουλκών-Ναυαγοσωστικών πλοίων, Πλωτών Γερανών και άλλου Φορτηγού πλοίου. Κατά την εκτέλεση των εργασιών τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα περιμετρικά του πλοίου και τέθηκε σε άμεση ετοιμότητα πρόσθετος αντιρρυπαντικός εξοπλισμός στη θαλάσσια περιοχή της προσάραξης και στο λιμένα της Σητείας, ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Από το Λιμεναρχείο Σητείας που διενεργεί την προανάκριση, συγκλήθηκε η γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 9 παρ. 7 του Ν. 2881/2001 (Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις), η οποία χαρακτήρισε το «MN KOSTAS» ως ναυάγιο και αποφασίστηκε η απομάκρυνσή του με ευθύνη της διαχειρίστριας εταιρείας του πλοίου, καθώς λόγω της θέσης και της κατάστασής του αποτελεί ναυτιλιακό κίνδυνο. Η εταιρεία έχει ενημερωθεί σχετικά.