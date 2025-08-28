Μαρίνα Φλοίσβου: Το πρώτο ηλεκτροκίνητο σκάφος υπηρεσίας σε ελληνική μαρίνα

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και με σκοπό την προώθηση και εφαρμογή μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας και απομείωσης του ανθρακικού αποτυπώματός της, η Μαρίνα Φλοίσβου απέκτησε το πρώτο ηλεκτροκίνητο σκάφος για επιχειρησιακή χρήση.

Η σχεδίαση, κατασκευή και προμήθεια είναι αποτέλεσμα δύο ετών ενδελεχούς έρευνας σε ευρωπαϊκά ναυπηγεία και αναζήτησης της καταλληλότερης λύσης για την υποστήριξη mega yachts και τη λειτουργική υποβοήθηση πρόσδεσης σκαφών εντός της μαρίνας.

Το σκάφος κατασκευάστηκε στο εξειδικευμένο ναυπηγείο της TS Marine στην Εσθονία, το οποίο διαθέτει πολυετή εμπειρία στη σχεδίαση και ναυπήγηση πλωτών μέσων υψηλών προδιαγραφών για επαγγελματική χρήση, με έμφαση στην ποιότητα και τη βιωσιμότητα.

Διαθέτει τα κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά:

Ανθεκτική κατασκευή από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE)

Μήκος 5μ. και πλάτος 2,2μ.

Ηλεκτρικό σύστημα πρόωσης συνολικής ισχύος 24kW (δύο εξωλέμβιες μηχανές)

Μπαταρίες με αυτονομία 3–4 ωρών υπό συνθήκες συνεχούς λειτουργίας

Δυνατότητα πλήρους και γρήγορης ηλεκτροφόρτισης των μπαταριών στο δίκτυο της μαρίνας με ηλεκτρικό ρεύμα που προέρχεται από Α.Π.Ε.

Ικανότητα μεταφοράς τεσσάρων ατόμων και υποστήριξης χειρισμών πρόσδεσης μεγάλων σκαφών

Οι επιτυχημένες εν πλω δοκιμές του σκάφους (sea trials) ολοκληρώθηκαν τον Ιούλιο, επιβεβαιώνοντας την αξιόπιστη και αποδοτική λειτουργία του σύμφωνα με τις υψηλότερες απαιτήσεις και τεχνικές προδιαγραφές.

Ορόσημο για τη ναυτιλιακή και περιβαλλοντική καινοτομία

Η υιοθέτηση της ηλεκτροκίνησης αναδεικνύει τη Μαρίνα Φλοίσβου ως πρότυπο αειφόρου λειτουργίας και αυστηρής περιβαλλοντικής πολιτικής, με μέτρα που περιορίζουν τη χρήση ορυκτών καυσίμων στη λειτουργία των μαρινών.