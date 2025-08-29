Κικίλιας: Νέες εκπτώσεις στις μετακινήσεις για νησιώτες

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτική Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, με ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ», ανακοίνωσε νέες παροχές και εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

Όπως ανέφερε, στο πλαίσιο του νέου διαγωνισμού για τις άγονες γραμμές, η κυβέρνηση προχωρά σε «ακόμα πιο δυνατές εκπτώσεις» στα ακτοπλοϊκά, τονίζοντας ότι η νησιωτικότητα δεν είναι μειονέκτημα, αλλά πλεονέκτημα για την Ελλάδα.

Αναλυτικά η ανάρτηση του κ. Κικίλια:

«Προχωράμε, μέσω του νέου διαγωνισμού των άγονων γραμμών, σε ακόμα πιο δυνατές εκπτώσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους νησιώτες μας και στηρίζουμε έμπρακτα όσους το έχουν ανάγκη. Γιατί η νησιωτικότητα δεν είναι μειονέκτημα, αλλά συγκριτικό πλεονέκτημα για την πατρίδα μας.

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