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«Επιλέγω το μέλλον μου»: ΔΥΠΑ &amp; Ναυπηγεία ONEX επενδύουν στο μέλλον της νέας γενιάς, ενισχύοντας τη ναυπηγική βιομηχανία
Ναυτιλία
18:47 - 03 Σεπ 2025

«Επιλέγω το μέλλον μου»: ΔΥΠΑ & Ναυπηγεία ONEX επενδύουν στο μέλλον της νέας γενιάς, ενισχύοντας τη ναυπηγική βιομηχανία

Reporter.gr Newsroom
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Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και τα Ναυπηγεία του Ομίλου ONEX συνεχίζουν τη συνεργασία τους, εγκαινιάζοντας για δεύτερη σχολική χρονιά την ΕΠΑΣ Σύρου – Παράρτημα ΕΠΑΣ Ελευσίνας, με το σύνθημα «Επιλέγω το μέλλον μου!».  Στόχος είναι να προσφερθεί στους νέους μια σταθερή επαγγελματική προοπτική μέσα από εξειδικευμένη εκπαίδευση και εξασφαλισμένη μαθητεία στα Ναυπηγεία.

Για πρώτη φορά εισάγεται η ειδικότητα του Τεχνίτη Εργαλειομηχανών (CNC), που απευθύνεται σε άτομα 15-29 ετών τα οποία επιδιώκουν άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Οι Τεχνίτες Εργαλειομηχανών ειδικεύονται στην κατασκευή και κατεργασία μεταλλικών στοιχείων και αντικειμένων με τη χρήση εργαλειομηχανών συμβατικού τύπου ή αριθμητικού ελέγχου.

Οι σπουδαστές αποκτούν πρακτική εμπειρία στα ναυπηγεία, εκπαίδευση σε σύγχρονα εργαστήρια και Πτυχίο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με πιστοποίηση από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Παράλληλα, απολαμβάνουν σημαντικές παροχές όπως:

  • αμοιβή και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη,
  • σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες με αποδοχές,
  • αναβολή στράτευσης,
  • επίδομα στέγασης (240€/μήνα) και σίτισης (9€/ημέρα) για μη μόνιμους κατοίκους Σύρου,
  • δωρεάν βιβλία και βοηθήματα.

Η υποβολή αιτήσεων για το σχολικό έτος 2025-26 πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω gov.gr: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-epaggelmatike-skhole-epas-tes-dypa

Η επιλογή της Σύρου και των ναυπηγείων της ONEX ως τόπου υλοποίησης της συνεργασίας δεν είναι τυχαία. Ήδη από το πρόγραμμα κατάρτισης του 2024, το μοντέλο μαθητείας είχε αφήσει εξαιρετικά θετικές εντυπώσεις, με εκπαιδευόμενους εκτός του νησιού να συμμετέχουν με μεγάλη επιτυχία.

Το Νεώριο Σύρου, ιστορικός πυλώνας της ελληνικής ναυπηγικής δραστηριότητας, έχει αναγεννηθεί υπό τη διαχείριση του Πάνου Τ. Ξενοκώστα, Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου της ONEX Shipyards & Technologies και Προέδρου του Δ.Σ. της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων και μετατρέπεται σε σύγχρονο βιομηχανικό κόμβο με διεθνείς προοπτικές. Η σύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες της βιομηχανίας ενισχύει τη βιώσιμη ανάπτυξη του νησιού, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και συμβάλλει στην κοινωνική συνοχή, δίνοντας στους νέους τη δυνατότητα να παραμείνουν και να δραστηριοποιηθούν στον τόπο τους.

Ήδη, το καλοκαίρι του 2025, 15 απόφοιτοι της ΕΠΑΣ της ΔΥΠΑ Ελευσίνας εντάχθηκαν στο δυναμικό των Ναυπηγείων Ελευσίνας, επιβεβαιώνοντας την αποτελεσματικότητα του θεσμού των ΕΠΑΣ Μαθητείας ως μηχανισμού γεφύρωσης μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας και προδιαγράφοντας ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία στα επόμενα βήματα.

Με τη σύμπραξή τους, ΔΥΠΑ και Όμιλος ONEX επενδύουν στη νέα γενιά, δίνοντας στους νέους τη δυνατότητα να «επιλέξουν το μέλλον τους». Η νέα διάσταση αυτής της συνεργασίας αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην πορεία για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις για ένα πιο ελπιδοφόρο «αύριο».

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