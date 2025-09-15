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Κικίλιας από Λονδίνο: Μάχη των λιμενικών στα θαλάσσια σύνορά μας
Ναυτιλία
18:23 - 15 Σεπ 2025

Κικίλιας από Λονδίνο: Μάχη των λιμενικών στα θαλάσσια σύνορά μας

Reporter.gr Newsroom
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Με υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου συναντήθηκε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά την επίσκεψη που πραγματοποιεί στο Λονδίνο, στο πλαίσιο της "London International Shipping Week".

Στο επίκεντρο της συζήτησης, παρουσία του Πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα, Matthew Lodge, βρέθηκε η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης, με τα στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών του Η.Β. να παρουσιάζουν την εμπειρία τους από τις μεταναστατευτικές ροές στο κανάλι της Μάγχης.

Ο κ. Κικίλιας περιέγραψε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει καθημερινά το Λιμενικό Σώμα στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας ότι «οι άνδρες και οι γυναίκες του Λιμενικού Σώματος δίνουν καθημερινά μάχη για την προστασία των θαλάσσιων συνόρων, έχοντας ταυτόχρονα, να διαχειριστούν μεταναστατευτικές ροές, ειδικά από τη Λιβύη, το τελευταίο χρονικό διάστημα».

Ο υπουργός απηύθυνε ανοικτή πρόσκληση στα στελέχη του Ηνωμένου Βασιλείου να επισκεφθούν την Ελλάδα, προκειμένου να δουν από κοντά το έργο του Λιμενικού Σώματος, στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της διμερούς συνεργασίας σε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

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