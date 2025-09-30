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Attica Group: Αύξηση του κύκλου εργασιών στο α’ εξάμηνο 2025
Ναυτιλία
10:54 - 30 Σεπ 2025

Attica Group: Αύξηση του κύκλου εργασιών στο α’ εξάμηνο 2025

Reporter.gr Newsroom
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Η Attica Α.Ε. Συμμετοχών (η «Εταιρία») ανακοινώνει τα αποτελέσματα του α΄ εξαμήνου 2025, τα οποία παρουσιάζουν αύξηση του ενοποιημένου κύκλου εργασιών και στους δύο γεωγραφικούς τομείς δραστηριοποίησης (ελληνική ακτοπλοΐα και διεθνείς πλόες). Συνολικά, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 2,96%, διαμορφούμενος σε € 326,6 εκατ. έναντι € 317,2 εκατ.

Το λειτουργικό κόστος του Ομίλου το α’ εξάμηνο του 2025 ανήλθε σε € 321,0 εκατ. από € 281,4 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2024 (αύξηση 14%), κυρίως λόγω της επιβάρυνσης από το αυξημένο κόστος δικαιωμάτων ρύπων και τους λοιπούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς, καθώς και των γενικότερων πληθωριστικών πιέσεων που επηρεάζουν το κόστος συντήρησης του στόλου, προμηθειών και μισθοδοσίας των πληρωμάτων.

Τα ενοποιημένα μικτά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε € 5,6 εκατ. έναντι € 35,8 εκατ. κατά το α’ εξάμηνο 2024, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε σε € 4,1 εκατ. από € 19,5 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Το καθαρό αποτέλεσμα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μετά από φόρους ήταν ζημίες € 52,3 εκατ., το οποίο συμπεριλαμβάνει μη επαναλαμβανόμενα έξοδα € 17,3 εκατ., έναντι ζημιών € 23,8 εκατ. το α’ εξάμηνο 2024 το οποίο συμπεριλάμβανε μη επαναλαμβανόμενα έξοδα € 11 εκατ. Σημειώνεται ότι το καθαρό αποτέλεσμα του α’ εξαμήνου 2024 διαμορφώθηκε σε ζημιές € 4,5 εκατ. στο οποίο συμπεριλαμβάνονταν κέρδη από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες (πώληση AML) ύψους € 19,3 εκατ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανήλθαν σε € 78,6 εκατ. στις 30.06.2025, σημειώνοντας αύξηση από € 75,8 εκατ. στις 31.12.2024. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν συνολικές επενδυτικές εκροές ύψους € 46,5 εκατ. κατά κύριο λόγο για την εγκατάσταση νέων τεχνολογιών στα υφιστάμενα πλοία του Ομίλου για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του στόλου και τη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, καθώς και για εργασίες ριζικής ανακαίνισης του ξενοδοχείου στην Τήνο.

Αγορές και μεταφορικό έργο

O ‘Όμιλος δραστηριοποιείται με τα εμπορικά σήματα «Superfast Ferries», «Blue Star Ferries», «Hellenic Seaways» και «Anek Lines», και αριθμεί σήμερα τριάντα επτά (37) πλοία, από τα οποία είκοσι πέντε (25) είναι συμβατικά επιβατηγά – οχηματαγωγά πλοία, δέκα (10) είναι ταχύπλοα και δύο (2) είναι φορτηγά – οχηματαγωγά. Όλα τα πλοία του Ομίλου είναι ιδιόκτητα πλην δύο (2) επιβατηγών – οχηματαγωγών, τα οποία είναι ναυλωμένα.

Κατά το α’ εξάμηνο 2025, τα πλοία του Ομίλου πραγματοποίησαν δρομολόγια στην Ελλάδα (Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Κρήτη, Β.Α. Αιγαίο και Σαρωνικό) και στη Διεθνή γραμμή Ελλάδας - Ιταλίας (Ανκόνα, Μπάρι, Βενετία).

Όσον αφορά στο μεταφορικό έργο κατά το α΄ εξάμηνο του 2025, τα πλοία του Ομίλου μετέφεραν 2,7 εκατ. επιβάτες (2,8 εκατ. επιβάτες το α΄ εξάμηνο του 2024 - μείωση 3,6%), 456 χιλ. Ι.Χ. οχήματα (462 χιλ. Ι.Χ. οχήματα το α΄ εξάμηνο του 2024 - μείωση 1,3%) και 276 χιλ. φορτηγά οχήματα (266 χιλ. φορτηγά οχήματα το α΄ εξάμηνο του 2024 - αύξηση 3,8%), πραγματοποιώντας 8.272 δρομολόγια (8.406 το α΄ εξάμηνο του 2024 - μείωση 1,6%).

Το μεταφορικό έργο του Ομίλου εκτιμάται ότι επηρεάστηκε από τις αυξανόμενες πληθωριστικές τάσεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη, οι οποίες επηρεάζουν το ύψος του διαθέσιμου εισοδήματος και της καταναλωτικής δαπάνης του επιβατικού κοινού, την επίπτωση της σεισμικής δραστηριότητας που υπήρχε για μεγάλο διάστημα στην περιοχή της Σαντορίνης, καθώς και την αβεβαιότητα που προέκυψε από τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο.

Επενδυτικό πρόγραμμα σε εξέλιξη

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για πράσινη μετάβαση και ανανέωση του στόλου, η Attica Group έχει ήδη προχωρήσει στην παραγγελία νέας γενιάς πλοίων τύπου E-Flexer με τεχνολογίες εναλλακτικών καυσίμων και υβριδικών συστημάτων. Επίσης, ολοκληρώθηκαν ενέργειες πώλησης παλαιών πλοίων μέσω φιλικής προς το περιβάλλον ανακύκλωσης, πραγματοποιήθηκε η πώληση των πλοίων τύπου Flying Dolphin, καθώς και η γυμνή ναύλωση με υποχρέωση εξαγοράς δύο παλαιών πλοίων, μειώνοντας τη μέση ηλικία του στόλου κατά 2,2 έτη (από 27,1 σε 24,9 έτη). Επιπλέον, πραγματοποιήθηκαν ενεργειακές αναβαθμίσεις υφιστάμενων πλοίων με την εγκατάσταση σύγχρονων τεχνολογιών (Energy Saving Devices, Scrubbers), συνολικής αξίας €10,2 εκατ.

Παράλληλα, η περαιτέρω ανάπτυξη του ξενοδοχειακού τομέα συνεχίζεται με τις εργασίες ριζικής ανακαίνισης του Tinos Beach να εξελίσσονται, ώστε το ξενοδοχείο να λειτουργήσει με την έναρξη της τουριστικής περιόδου του 2026. Επίσης, με τη λήξη της τρέχουσας τουριστικής περιόδου θα ξεκινήσουν εργασίες εκσυγχρονισμού του ξενοδοχείου Naxos Resort.

Εξέλιξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου

Ο Όμιλος συνεχίζει την υλοποίηση του στρατηγικού του σχεδιασμού, εστιάζοντας σε τρεις βασικούς άξονες: πελατοκεντρικότητα, πράσινη μετάβαση & ανανέωση στόλου και λειτουργική βελτιστοποίηση. Στο πλαίσιο αυτό, προέβη σε οργανωτικές αλλαγές με τη δημιουργία νέας επιτελικής διεύθυνσης, στοχεύοντας στη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας για τους πελάτες. Ολοκληρώθηκε επίσης η πρώτη φάση του έργου Seanthesis, που αφορά την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για την ενοποίηση συστημάτων και την παροχή προσωποποιημένων υπηρεσιών στους επιβάτες. Επίσης, το ναυπηγικό και επενδυτικό πρόγραμμα για την εγκατάσταση νέων τεχνολογιών στα πλοία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Παράλληλα, υλοποιούνται έργα για τη βελτιστοποίηση των εργασιών και τον εξορθολογισμό του κόστους, αξιοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες.

Οι οικονομικές επιδόσεις του Ομίλου κατά το β΄ εξάμηνο του 2025 αναμένεται να επηρεαστούν από τις πληθωριστικές πιέσεις στην αγορά οι οποίες επηρεάζουν το διαθέσιμο καταναλωτικό εισόδημα. Σε αυτό το περιβάλλον, παρά τα αυξημένα περιβαλλοντικά κόστη, ο Όμιλος δεν προχώρησε σε ουσιαστική αναπροσαρμογή της τιμής των εισιτηρίων επιβατών με στόχο να τονωθεί η μεταφορική κίνηση, συνυπολογίζοντας τις εξαγγελίες για μείωση των λιμενικών τελών στα λιμάνια της ακτοπλοΐας κατά 50% για ένα έτος. Πρόσθετος παράγοντας είναι ο εντονότερος εποχικός ανταγωνισμός που αντιμετωπίζει ο Όμιλος λόγω προσθήκης επιπλέον πλοίων.

Σε αυτή τη μεταβατική περίοδο, η Διοίκηση παρακολουθεί σε διαρκή βάση τις μακροοικονομικές εξελίξεις, αξιολογεί τους παράγοντες που επηρεάζουν το μεταφορικό έργο και τη βάση κόστους και λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για την διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης του Ομίλου, αξιοποιώντας τον ισχυρό ισολογισμό, την υψηλή ρευστότητα και το εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα, σχεδιάζοντας την αποτελεσματική διαχείριση των δρομολογίων, τόσο κατά τους χειμερινούς μήνες όσο και τους μήνες υψηλής κίνησης, καθώς και την υιοθέτηση πρακτικών που ενισχύουν το μεταφορικό έργο και τα έσοδα του Ομίλου.

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