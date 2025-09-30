ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
ΟΛΘ: Συνάντηση με την Πρόεδρο της Κυβέρνησης της Αυτόνομης Επαρχίας της Βοϊβοντίνας
Ναυτιλία
19:45 - 30 Σεπ 2025

ΟΛΘ: Συνάντηση με την Πρόεδρο της Κυβέρνησης της Αυτόνομης Επαρχίας της Βοϊβοντίνας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την ΟΛΘ Α.Ε. επισκέφθηκε σήμερα η Πρόεδρος της Κυβέρνησης της Αυτόνομης Επαρχίας της Βοϊβοντίνας της Σερβίας, κ. Maja Gojković, συνοδευόμενη από τον Επαρχιακό Γραμματέα Οικονομίας και Τουρισμού, κ. Nenad Ivanišević, τον Αντιπρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Βοϊβοντίνας, κ. Boško Vučurević, τη Γενική Πρόξενο της Σερβίας στη Θεσσαλονίκη, κ. Jelena Vujić Obradović, και τον Πρόεδρο του Ελληνοσερβικού Εμπορικού, Τουριστικού, Βιομηχανικού & Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος, κ. Κωνσταντίνο Γεωργάκο.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρουσίας της σερβικής αντιπροσωπείας στη Θεσσαλονίκη, με πρωτοβουλία του Ελληνοσερβικού Εμπορικού, Τουριστικού, Βιομηχανικού & Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Βορείου Ελλάδος και στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Βορείου Ελλάδας και της περιοχής της Βοϊβοντίνας, στους τομείς του εμπορίου, του τουρισμού και της οικονομίας. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δρ. Ιωάννης Τσάρας, Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ Α.Ε., ο κ. Γεώργιος Παπαγεωργίου, Γενικός Διοικητικός Διευθυντής της ΟΛΘ Α.Ε., καθώς και άλλα στελέχη.

Ως η πλέον ανεπτυγμένη οικονομικά περιοχή της Σερβίας, με ισχυρή γεωργική παραγωγή, βιομηχανική δραστηριότητα και δυναμική παρουσία ερευνητικών κέντρων, η Βοϊβοντίνα διαθέτει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης. Επιπλέον, η γεωγραφική της θέση αναδεικνύει τον ρόλο της ως γέφυρα μεταξύ των αγορών Σερβίας και Βόρειας Ελλάδας, δημιουργώντας πρόσφορο έδαφος για την περαιτέρω ανάπτυξη εμπορικών, τουριστικών και παραγωγικών συνεργειών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η αντιπροσωπεία είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου της ΟΛΘ Α.Ε. και τη δυναμική που δημιουργεί η ενίσχυση της αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητας του λιμένα Θεσσαλονίκης. Κεντρικό ρόλο σε αυτή την προοπτική διαδραματίζει η επέκταση του Προβλήτα 6, έργο ουσιαστικής αναβάθμισης του λιμένα, που εδραιώνει τον πρωταγωνιστικό χαρακτήρα του ως διαμετακομιστικού κόμβου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προοπτικές ανάπτυξης των διμερών σχέσεων, μέσω της σιδηροδρομικής διασύνδεσης Ελλάδας και Σερβίας, και της προώθησης ανταγωνιστικών λύσεων συνδυασμένων μεταφορών. Η ενίσχυση αυτή των διαδρόμων εφοδιαστικής αλυσίδας δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και συμβάλλει στην αναβίωση της ιστορικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Η κ. Gojković ευχαρίστησε για τη θερμή φιλοξενία, επισημαίνοντας: «Η επίσκεψή μας στην ΟΛΘ Α.Ε. επιβεβαιώνει τη βούλησή μας για εμβάθυνση των εμπορικών, τουριστικών και κοινωνικών σχέσεων σε διμερές επίπεδο και αντανακλά τις προοπτικές περαιτέρω διασύνδεσης σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας».

Ο κ. Τσάρας ευχαρίστησε την αντιπροσωπεία, τονίζοντας: «Η σημερινή συνάντηση επιβεβαιώνει ότι Ελλάδα και Σερβία διαθέτουν σημαντικές δυνατότητες συνεργασίας, και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η ΟΛΘ Α.Ε. αποτελεί τον συνδετικό κρίκο για την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεών μας»

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πηγές ΝΔ για κατάθεση Σημανδράκου: Επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε καμία παρέμβαση από Μαξίμου και Υπουργείο
Πολιτική

Πηγές ΝΔ για κατάθεση Σημανδράκου: Επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρξε καμία παρέμβαση από Μαξίμου και Υπουργείο

Εξώδικο Αυγενάκη σε Κασσελάκη για αναρτήσεις περί «ανεξήγητων εσόδων» &amp; ευρωπαϊκή εισαγγελία
Πολιτική

Εξώδικο Αυγενάκη σε Κασσελάκη για αναρτήσεις περί «ανεξήγητων εσόδων» & ευρωπαϊκή εισαγγελία

Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.: «Πρωταγωνίστρια» της Τεχνολογικής Καινοτομίας στο λιανεμπόριο στα BITE Awards 2025
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Διαμαντής Μασούτης Α.Ε.: «Πρωταγωνίστρια» της Τεχνολογικής Καινοτομίας στο λιανεμπόριο στα BITE Awards 2025

Delivery Hero Dmart Greece Α.Ε: Στα €55,7 εκατ. ο τζίρος της εταιρείας του efood το 2024
ΕΜΠΟΡΙΟ

Delivery Hero Dmart Greece Α.Ε: Στα €55,7 εκατ. ο τζίρος της εταιρείας του efood το 2024

Αυγενάκης κατά Σημανδράκου: Εμφανώς αμήχανος – Δεν παρουσίασε ούτε αποδείξεις, ούτε τεκμήρια
Πολιτική

Αυγενάκης κατά Σημανδράκου: Εμφανώς αμήχανος – Δεν παρουσίασε ούτε αποδείξεις, ούτε τεκμήρια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παπανδρέου για Σερβία: Η ρητορική περί εθνοκάθαρσης δοκιμάζει τις ευρωπαϊκές αξίες
Πολιτική

Παπανδρέου για Σερβία: Η ρητορική περί εθνοκάθαρσης δοκιμάζει τις ευρωπαϊκές αξίες

Έκθεση Κομισιόν για Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα: Επιφυλάξεις για διαφθορά – Σημαντική πρόοδο «βλέπει» η κυβέρνηση
Ειδήσεις

Έκθεση Κομισιόν για Κράτος Δικαίου στην Ελλάδα: Επιφυλάξεις για διαφθορά – Σημαντική πρόοδο «βλέπει» η κυβέρνηση

Ελληνικές ενστάσεις (λόγω ναυτιλίας) στην ΕΕ για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας
Ειδήσεις

Ελληνικές ενστάσεις (λόγω ναυτιλίας) στην ΕΕ για τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Αγορά ελαιολάδου: Από την πρωτοφανή αστάθεια περνά «οριστικά» σε πιο σταθερές συνθήκες
Επιχειρήσεις

Αγορά ελαιολάδου: Από την πρωτοφανή αστάθεια περνά «οριστικά» σε πιο σταθερές συνθήκες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/07/2026 - 11:05

Κομισιόν: Θετικό πρώτο τεστ για το νέο πακέτο ETS και Εξηλεκτρισμού – Τι ζητούν οι φορείς της αγοράς

Τεχνολογία
18/07/2026 - 11:00

Ο Τραμπ παίρνει στα χέρια του την «πύλη» της τεχνητής νοημοσύνης

Οικονομία
18/07/2026 - 10:33

Άνοιξε η ρύθμιση των 72 δόσεων – Ποιες οφειλές υπάγονται, πώς μπορείτε να ρυθμίσετε

Πολιτική
18/07/2026 - 10:30

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου παίρνει το τιμόνι, την ώρα που το κόμμα αδειάζει

Ειδήσεις
18/07/2026 - 10:10

Τραμπ: Απειλεί τον Καναδά με νέους δασμούς λόγω του... καπνού από τις πυρκαγιές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/07/2026 - 10:00

Κομισιόν: Νέο ETS με €100 δισ. για την πράσινη βιομηχανία – Το μεγάλο στοίχημα του εξηλεκτρισμού

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/07/2026 - 09:48

Ανοιχτά την Κυριακή (19/7) τα καταστήματα – Το ωράριο λειτουργίας

Άγγελος Κωβαίος
18/07/2026 - 09:45

Τα πολλα «αν» των εκλογών

Επιχειρήσεις
17/07/2026 - 23:35

Συμμαχία-μαμούθ AI: Η Anthropic στρέφεται στη Meta για πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές τεχνητής νοημοσύνης

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 23:23

Αγορές σε αναβρασμό: Βουτιά Nasdaq και S&P 500, ράλι 16% στο πετρέλαιο από την κλιμάκωση ΗΠΑ–Ιράν

Ειδήσεις
17/07/2026 - 23:20

Οι αναρτήσεις του Τραμπ γίνονται… premium: Νέα υπηρεσία έως $100.000 προκαλεί αντιδράσεις στη Wall Street

Πολιτική
17/07/2026 - 22:59

ΣΥΡΙΖΑ: Η Δούρου αναλαμβάνει την ΚΟ με φόντο τη μάχη για πολιτική επιβίωση

Ειδήσεις
17/07/2026 - 22:43

Στο «κόκκινο» η Μέση Ανατολή: Οι Φρουροί της Επανάστασης φέρεται να άνοιξαν πυρ κατά εμπορικού πλοίου

Magazino
17/07/2026 - 22:30

Ψυχικό φορτίο: Πώς η «αόρατη» κούραση εξαντλεί τις γυναίκες και πώς θα την αντιμετωπίσεις

Πολιτική
17/07/2026 - 22:15

Παπανδρέου για Σερβία: Η ρητορική περί εθνοκάθαρσης δοκιμάζει τις ευρωπαϊκές αξίες

Ειδήσεις
17/07/2026 - 21:52

Axios: Ο Τραμπ εξετάζει μαζική επίθεση στο Ιράν – Στέλνει δεκάδες αεροσκάφη ανεφοδιασμού στο Ισραήλ

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 21:45

ΑΔΜΗΕ: Νέο ΔΣ & καταβολή του καθαρού υπόλοιπου μερίσματος από 4/9

Ειδήσεις
17/07/2026 - 21:45

Αττική: Ουρές σε εθνικές οδούς και λιμάνια καθώς κορυφώνεται το κύμα εξόδου των εκδρομέων

Magazino
17/07/2026 - 21:30

Από το πάρκο στο… κλειστό δωμάτιο: Γιατί δεν πρέπει να νιώθουμε ενοχές για το ήσυχο καλοκαίρι των εφήβων μας

Ανακοινώσεις
17/07/2026 - 21:15

Aktor: Δεκαμελές, πλέον, το ΔΣ – Η Ελένη Μπαθιανάκη η νέα προσθήκη

Αυτοδιοίκηση
17/07/2026 - 20:50

Σε επιφυλακή ο Δήμος Αθηναίων για κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορίας 4)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
17/07/2026 - 20:30

ΕΚΤΕΡ: Υπογραφή Δεύτερης Τροποποιητικής Σύμβασης για το έργο «Infinity, Six Senses Porto Heli»

Ειδήσεις
17/07/2026 - 20:15

Η JP Morgan πίσω από νέα παραγγελία δύο VLCC στη Hanwha Ocean

Χρηματιστήρια
17/07/2026 - 20:04

Ευρωαγορές: Η κρίση στα μικροτσίπ και η Μέση Ανατολή «χτυπούν» τις μετοχές

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17/07/2026 - 19:30

Θεσσαλονίκη – Σέρρες: Ακινητοποιήθηκε τρένο λόγω τεχνικής βλάβης – Με λεωφορεία η εξυπηρέτηση των επιβατών

Ειδήσεις
17/07/2026 - 19:16

Νέα κόντρα ΗΠΑ – Κίνας: Ο Σι υποστηρίζει ότι κατέχουν την πρωτοκαθεδρία στο AI

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
17/07/2026 - 19:02

Μετρό Αθήνας – Γραμμή 3: Κλείνουν νωρίτερα πέντε σταθμοί από την Κυριακή 19/7 λόγω εργασιών

Ειδήσεις
17/07/2026 - 18:46

ΗΠΑ: Απρόσμενη άνοδος στις τιμές εισαγωγών τον Ιούνιο – Άλμα στις τιμές κινεζικών προϊόντων

ΑΜΥΝΑ
17/07/2026 - 18:33

EFA Group: Ισχυροποιείται σε ραντάρ και συστήματα μάχης με την πλήρη εξαγορά της SSMART

Ειδήσεις
17/07/2026 - 18:28

Ισχυρός σεισμός 7,4 Ρίχτερ στα ανοικτά του Μεξικού: Προειδοποίηση για τσουνάμι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ