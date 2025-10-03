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Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος είναι η νέα ενεργειακή «ραχοκοκαλιά» της Ευρώπης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18:03 - 03 Οκτ 2025

Παπασταύρου: Ο Κάθετος Διάδρομος είναι η νέα ενεργειακή «ραχοκοκαλιά» της Ευρώπης

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, συμμετείχε σήμερα, Παρασκευή 3 Οκτωβρίου, στο Athens Riviera Forum 2025.

Κατά την παρέμβασή του, ο κ. Παπασταύρου τόνισε τη στρατηγική σημασία των μεγάλων έργων ενεργειακών διασυνδέσεων στη ΝΑ Ευρώπη, με αιχμή τον Κάθετο Διάδρομο Φυσικού Αερίου (Vertical Gas Corridor), τις υποδομές LNG στην Αλεξανδρούπολη και στη Ρεβυθούσα, την ολοκλήρωση του διεθνούς διαγωνισμού υδρογονανθράκων με τη συμμετοχή της κοινοπραξίας Chevron-Helleniq Energy, καθώς και τα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων που συνδέουν την Ανατολική Μεσόγειο με την Ευρώπη.

Στη συνέχεια, ο υπουργός πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με εκπροσώπους Διαχειριστών από Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία και Ουκρανία, συζητώντας τη στενότερη συνεργασία μεταξύ των χωρών και την προοπτική για σημαντική ενεργειακή αναβάθμιση και ενίσχυση της ασφάλειας της περιοχής.

Ο κ. Παπασταύρου συνεχάρη τους Διαχειριστές και υπογράμμισε τη σημασία της κοινής ανακοίνωσης τους, με την οποία ζητούν από τις Εθνικές Ρυθμιστικές Αρχές την ταχύτερη έγκριση της προτεινόμενης παράτασης για το έτος 2025/2026 του «Route 1».

Μετά τη συνάντηση, ο υπουργός δήλωσε: «Από την Αθήνα στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα: ο Κάθετος Διάδρομος είναι η νέα ενεργειακή ραχοκοκαλιά της Ευρώπης, που ενώνει το Νότο με τον Βορρά, ενισχύει το ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου και θωρακίζει τη συλλογική μας ανθεκτικότητα. Η σημερινή συμφωνία των Διαχειριστών Μεταφοράς μετατρέπει τη φιλοδοξία σε πράξη και ανοίγει τον δρόμο για μια ισχυρότερη περιφερειακή συνεργασία. Η Ελλάδα, μαζί με τους εταίρους της, παραμένει αποφασισμένη να συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης για την ευημερία και το όφελος όλων των λαών μας».

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΔΕΣΦΑ ΑΕ, Maria Rita Galli, ο Διευθυντής Αναλύσεων και Διεθνών Δραστηριοτήτων της Bulgargaz, Nikola Delev, ο Διευθύνων Σύμβουλος της SNTGN Transgaz SA, Ion Sterian και ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Gas Transmission System Operator of Ukraine LLC, Pawel Stánczak.

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