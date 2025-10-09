ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Κικίλιας: Η συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ στη ναυτιλία και τα ναυπηγεία θα λάβει στρατηγικές διαστάσεις
Ναυτιλία
10:40 - 09 Οκτ 2025

Κικίλιας: Η συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ στη ναυτιλία και τα ναυπηγεία θα λάβει στρατηγικές διαστάσεις

Reporter.gr Newsroom
Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ανέφερε ότι η συνεργασία της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες στους τομείς της ναυτιλίας και των ναυπηγείων πρόκειται να αποκτήσει στρατηγικές διαστάσεις, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο κ. Κικίλιας σημείωσε ότι είχε συναντήσεις με υπουργούς και υψηλόβαθμους αξιωματούχους, τονίζοντας τη σημασία της εμβάθυνσης της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας–ΗΠΑ στη ναυτιλία, την ενέργεια και τη ναυπηγική βιομηχανία. «Η Αμερική παράγει μεγάλες ποσότητες σχιστολιθικού φυσικού αερίου και το διαθέτει προς εξαγωγή», ανέφερε, προσθέτοντας πως «η χώρα μας έχει σημαντικούς χώρους αποθήκευσης, όπως η Ρεβυθούσα, διαθέτει τερματικούς σταθμούς και ανάστροφους αγωγούς που μπορούν να τροφοδοτήσουν όλη την Ευρώπη, όπως αυτοί που ξεκινούν από την Αλεξανδρούπολη και θα δημιουργηθούν και άλλοι το επόμενο διάστημα, μαζί με στρατηγικές υποδομές όπως λιμάνια».

Τόνισε, επίσης, ότι η Ελλάδα διαθέτει ένα ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα: «5.800 πλοία της ελληνόκτητης ναυτιλίας, που μας κάνουν περήφανους. Η ελληνική ναυτιλία και οι άνθρωποί της – καπετάνιοι, μηχανικοί, πληρώματα και πλοιοκτήτες – αποτελούν ένα πολύ ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί, γιατί χωρίς τα πλοία και τους ναυτικούς δεν μπορεί να μεταφερθεί το αμερικανικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο». Όπως πρόσθεσε, «έχουμε το 20% του παγκόσμιου στόλου και πάνω από το 25% των LNG πλοίων διεθνώς».

«Η ήδη ισχυρή σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβει περαιτέρω στρατηγικές διαστάσεις, μέσα από τη συνεργασία στη ναυτιλία και τα ναυπηγεία. Και αυτό θα ξεδιπλωθεί στους επόμενους μήνες και χρόνια», επισήμανε ο υπουργός.

Αναφερόμενος στη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, σημείωσε ότι «η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είναι μια εξέχουσα προσωπικότητα με πολύ σημαντικό έργο, πρώην αναπληρώτρια Γενική Εισαγγελέας στην Καλιφόρνια, με ένα απίστευτο ρέκορντ πάνω από 90%, άνθρωπος του επιτελείου του Προέδρου Τραμπ, με άμεση πρόσβαση στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και πρώτη πρέσβης της μεταπολίτευσης που, αν χρειαστεί, μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ο κ. Κικίλιας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις αναπτυξιακές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, τονίζοντας ότι «οι Έλληνες και οι Ελληνίδες πρέπει να αισθάνονται και να είναι υπερήφανοι. Η χώρα δεν είναι ψωροκώσταινα και δεν είναι τελευταία τρύπα της φλογέρας. Έχει τεράστιες δυνατότητες, συγκριτικά πλεονεκτήματα και η ναυτιλία είναι προφανώς – και το κέρδισαν οι άνθρωποί της – η αιχμή του δόρατος, μαζί με την ενέργεια και τα ναυπηγεία».

Όπως υπογράμμισε, «πλέον γίνονται επενδύσεις και σε ελληνικά ναυπηγεία και χαίρομαι για αυτό. Σύντομα θα υπάρχει η προοπτική να κατασκευάσουν, μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες, και πλοία για το Λιμενικό Σώμα και την Ακτοφυλακή». Επεσήμανε ακόμη ότι «τα λιμάνια και οι υποδομές μας, εφόσον φιλοξενούν πλοία LNG, bulk φορτίου ή containers, μπορούν παράλληλα να υποδέχονται και πολεμικά πλοία του ΝΑΤΟ ή των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλα αυτά δημιουργούν θέσεις εργασίας, κινούν την οικονομία και παράγουν πλούτο για τη χώρα».

Σύμφωνα με τον υπουργό, αυτό αποτελεί «όραμα για το σήμερα, το αύριο και την επόμενη γενιά». Όπως πρόσθεσε, «ο τουρισμός είναι πολύ σημαντικός, όπως και οι υπηρεσίες και το real estate. Όμως, έχει έρθει η ώρα και άλλοι τομείς της οικονομίας να ανθίσουν και να επεκταθούν, για να μπορέσει η επόμενη γενιά να μείνει στην Ελλάδα, να μην φύγει στο εξωτερικό και να έχει αυτές τις πολύ καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται μέσα από τη ναυτιλία, την ενέργεια και τα ναυπηγεία. Αυτός είναι στόχος της κυβέρνησης και μια ευκαιρία που, επ’ ουδενί, δεν πρέπει να χαθεί».

Αναφερόμενος στον εκσυγχρονισμό του Λιμενικού Σώματος, ο κ. Κικίλιας σημείωσε: «Θα προχωρήσουμε σε προμήθειες δύο μεγάλων σκαφών ανοιχτής θαλάσσης, άνω των 80 μέτρων, για την επιτήρηση των χωρικών υδάτων και τη θωράκιση της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα, πολλά σκάφη 30 μέτρων, ταχύτατα καταδιωκτικά, καθώς και μικρότερα σκάφη 12 έως 18 μέτρων, ώστε το Λιμενικό Σώμα να εξοπλιστεί παντού».

Πρόσθεσε ότι «προμηθευόμαστε, επίσης, drone και νέες τεχνολογίες για την επιτήρηση της ΑΟΖ και την προστασία του θαλάσσιου πλούτου. Προχωρούμε σε 500 νέες προσλήψεις λιμενικών, σε ψηφιοποίηση του Υπουργείου και σε νέο επιχειρησιακό κέντρο – ένα εκσυγχρονισμένο «War Room» για το Εμπορικό Ναυτικό και το Λιμενικό Σώμα».

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για την υπόθεση Ρούτση, ο υπουργός υπογράμμισε ότι «οι γονείς είναι φιγούρες ιερές. Δεν υπάρχει πιο σκληρό πράγμα, πιο τραγική φιγούρα από τη μάνα ή τον πατέρα που έχει χάσει το παιδί του. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκδηλώσει τον πόνο του, όπως εκείνος ή εκείνη αισθάνεται. Εγώ θα ήθελα να μείνω εκεί, με σεβασμό σε αυτούς τους ανθρώπους. Η μικροπολιτική ποτέ δεν με ενδιέφερε, ποτέ δεν ασχολήθηκα. Δεν είναι αυτή η κουλτούρα μου και ο αξιακός μου κώδικας».

