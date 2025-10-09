ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Η ΕΚΤΕΡ υπέβαλε αίτημα για την απόκτηση εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
10:25 - 09 Οκτ 2025

Η ΕΚΤΕΡ υπέβαλε αίτημα για την απόκτηση εργοληπτικού πτυχίου 7ης τάξης

Reporter.gr Newsroom
Η ΕΚΤΕΡ Α.Ε. ανακοινώνει ότι έχοντας πλέον καλύψει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια, υπέβαλε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το αίτημά της για την απόκτηση του ανώτατου εργοληπτικού πτυχίου της 7ης τάξης.  

Η απόκτηση του εργοληπτικού πτυχίου της 7ης τάξης θα σηματοδοτήσει την είσοδο της ΕΚΤΕΡ Α.Ε. σε μια νέα φάση ανάπτυξης, αναβαθμίζοντας τις προοπτικές της, αφού η Εταιρεία θα είναι πλέον σε θέση να συμμετέχει σε ακόμη μεγαλύτερα δημόσια και ιδιωτικά έργα, χωρίς τον περιορισμό των κριτηρίων χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής ικανότητας της 7ης τάξης, αποκτώντας έτσι πρόσβαση σε μία ευρύτερη δεξαμενή έργων.

