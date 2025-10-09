Κάλας: «Σημαντική πρόοδος» η συμφωνία για τη Γάζα

Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλας, χαιρέτισε τη συμφωνία μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς για την πρώτη φάση της εκεχειρίας στη Γάζα, χαρακτηρίζοντάς την ως «σημαντική πρόοδο».

«Πρόκειται για ένα σημαντικό διπλωματικό επίτευγμα και μια πραγματική ευκαιρία να τερματιστεί ένας καταστροφικός πόλεμος και να απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι», δήλωσε μέσω της πλατφόρμας «X».

Πρόσθεσε ότι η ΕΕ «θα κάνει ό,τι μπορεί για να υποστηρίξει την εφαρμογή της».

The agreement on the first phase of the Gaza peace deal marks a significant breakthrough.



This is a major diplomatic accomplishment and a real chance to end a devastating war and release all the hostages.



The EU will do what it can to support its implementation. — Kaja Kallas (@kajakallas) October 9, 2025

Οι δηλώσεις της ήρθαν μετά την ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι το Ισραήλ και η Χαμάς υπέγραψαν την πρώτη φάση της συμφωνίας για τη Γάζα που πρότειναν οι ΗΠΑ.