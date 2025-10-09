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Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα Γκραμπόφσκι στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Πολιτική
23:10 - 09 Οκτ 2025

Κυριάκος Μητσοτάκης και Μαρέβα Γκραμπόφσκι στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη επισκέφθηκαν το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, όπου ξεναγήθηκαν στην περιοδική έκθεση «Why Look at Animals? A Case for the Rights of Non-Human Lives» από την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και την Καλλιτεχνική Διευθύντρια του ΕΜΣΤ, Κατερίνα Γρέγου.

Ο πρωθυπουργός με τη σύζυγό του επισκέφθηκαν το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, αμέσως μετά την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Πατέλη: «Η Μεγάλη Επιστροφή: Ο δρόμος για την αξιοπιστία της Ελλάδας», όπου ο πρωθυπουργός έβγαλε και λόγο.

Το Why Look at Animals? ∆ικαιοσύνη για τη µη ανθρώπινη ζωή είναι µια έκθεση για τα δικαιώµατα των ζώων, για την ανάγκη αναγνώρισης και υπεράσπισης της ζωής τους ως κεντρικού θέµατος του πολιτισµού µας και για τις αδικίες, την εκμετάλλευση και την βία που υφίστανται στα χέρια των ανθρώπων. Πηγή έµπνευσης για αυτή και αφετηρία της αποτελεί το επιδραστικό οµότιτλο κείµενο του John Berger, Why Look at Animals? (1980), που διερευνά τη μεταβαλλόμενη σχέση μεταξύ ανθρώπων και ζώων στο πλαίσιο της νεωτερικότητας. Το κείμενο επισημάνει πώς τα ζώα, που κάποτε ήταν βαθιά ενσωματωμένα στη ζωή του ανθρώπου, έχουν απομακρυνθεί, αντικειμενοποιηθεί και εμπορευματοποιηθεί όλο και περισσότερο.

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