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Γκίκας: Συνεργασία ΥΝΑΝΠ με το ΤΕΕ για την προστασία του αιγαιοπελαγίτικου τοπίου και τα διατηρητέα κτίρια
Ναυτιλία
23:50 - 23 Οκτ 2025

Γκίκας: Συνεργασία ΥΝΑΝΠ με το ΤΕΕ για την προστασία του αιγαιοπελαγίτικου τοπίου και τα διατηρητέα κτίρια

Reporter.gr Newsroom
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Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Στέφανος Γκίκας, εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (ΓΓΑΙΝΠ) και ο κος Γιώργος Στασινός, Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), υπέγραψαν στις 23 Οκτωβρίου 2025, Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την τεκμηριωμένη προστασία, ανάδειξη και ολοκληρωμένη διαχείριση του νησιωτικού τοπίου και της αρχιτεκτονικής ταυτότητας του Αιγαίου, μέσω της ανάδειξης του Αρχείου Διατηρητέων Κτισμάτων και Οικιστικών Συνόλων.

Μεταξύ των επιδιώξεων της συνέργειας αυτής, συγκαταλέγεται ο σχεδιασμός των ειδικών απαιτήσεων, του περιεχομένου και του επιστημονικού τρόπου/μεθοδολογίας υλοποίησης της εμβληματικής πρωτοβουλίας με τίτλο “Αποθετήριο Διατηρητέων Κτισμάτων και Οικιστικών Συνόλων αρμοδιότητάς ΥΝΑΝΠ/ΓΓΑΙΝΠ”.

Το εν λόγω έργο αποτελεί κομμάτι της προτεινόμενης στοχοθεσίας της ΓΓΑΙΝΠ, στο πλαίσιο του Ετήσιου Σχέδιου Δράσης αυτής, ως τμήμα του Ενοποιημένου Σχεδίου Κυβερνητικής Πολιτικής (ΕΣΚΥΠ) του 2026.

Η συστηματοποίηση, αρχειοθέτηση και δημιουργία σύγχρονου αποθετηρίου του αρχείου διατηρητέων κτισμάτων με χαρακτηρισμούς που έγιναν από τη ΓΓΑΙΝΠ και το πρώην Υπουργείο Αιγαίου, προβλέπεται να είναι δημόσια προσβάσιμο σε ιδιοκτήτες ακινήτων, μηχανικών, δημοσίων λειτουργών. Η δημιουργία προσβάσιμου αρχείου, θα βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες, θα προσφέρει διαφάνεια και θα απλουστεύσει διαδικασίες της διοίκησης. Παράλληλα, θα αναδειχθεί το πλούσιο αρχειακό υλικό του οικιστικού πλούτου του κτιριακού αποθέματος των νησιών, που τηρείται στο τμήμα διατηρητέων κτιρίων και φυσικού κάλλους της αρμόδιας Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της ΓΓΑΙΝΠ.

Η συνεργασία επικεντρώνεται στην καταγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των νησιών, στην ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών και προτύπων σχεδιασμού, στην εκπαίδευση και στην υποστήριξη θεσμικών παρεμβάσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, σε ότι αφορά τα διατηρητέα κτίρια.

Δήλωση Υφυπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Στέφανου Γκίκα: «Η καταγραφή, διατήρηση, προστασία και ανάδειξη του πλούτου των διατηρητέων κτισμάτων και των παραδοσιακών οικισμών των νησιών μας, συνιστά πολύτιμο εργαλείο για την διατήρηση της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς. Μέσω της σύμπραξης των δύο οργανισμών, επιδιώκεται η αξιόπιστη ανάδειξη της ιδιαίτερης μορφολογικής, αρχιτεκτονικής και ιστορικής αξίας, της πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς των νησιών μας. Είναι δεδομένο, ότι οι υπηρεσίες μας μέσω της συνεργασίας που δρομολογείται, θα γίνουν πιο αποδοτικές, σε όλα τα τεχνικά θέματα, ανταποκρινόμενες στις προσδοκίες των νησιωτών μας και στις υψηλές απαιτήσεις των θεμάτων που διαχειρίζονται. Σε αυτήν την προσπάθεια προστασίας της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς και της διατήρησης της αυθεντικής ταυτότητας για τις μελλοντικές γενιές, ως Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, θα συνεχίσουμε να διευρύνουμε τον κύκλο των θεσμικών συνομιλητών μας, με στόχο την διατήρηση της ξεχωριστής φυσιογνωμίας των νησιών μας.».

Δήλωση του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Μανώλη Κουτουλάκη: «Η ενίσχυση της νησιωτικής πολιτικής απαιτεί τεκμηρίωση, συνέργειες και συστηματικό σχεδιασμό. Με το ΤΕΕ διαμορφώνουμε μία σταθερή βάση συνεργασίας για την προστασία και ανάδειξη της ταυτότητας των νησιών μας, ενώ παράλληλα θα στηριχθεί η αποτελεσματικότητα του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Αιγαίου για τη λήψη αποφάσεων κρίσιμων για τους ιδιοκτήτες ακινήτων αλλά και τη λαϊκή αρχιτεκτονική κληρονομιά των νησιών μας. Η στενή συνεργασία με το ΤΕΕ και το συναρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος για τα θέματα, θα εξασφαλίσει κρίσιμες διαλειτουργικότητες και συνέργειες στον Αιγιακό χώρο.».

Δήλωση του Προέδρου του ΤΕΕ, κ. Γιώργου Στασινού: «Η αξία των νησιών του Αιγαίου για την Ελλάδα είναι αυτονόητη. Ξεκινάμε μία συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για οτιδήποτε χρειάζεται γύρω από το αρχιτεκτονικό και μνημειακό σύνολο που υπάρχει στην περιοχή αλλά και ότι άλλο χρειάζεται προκειμένου να προστατεύσουμε τον αρχιτεκτονικό πλούτο της Ελλάδας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υφυπουργό κ. Γκίκα για αυτήν την συνεργασία. Νομίζω ότι μέσα στο επόμενο εξάμηνο θα μπορέσουμε να κάνουμε έναν απολογισμό και να δείξουμε στην πράξη ότι ξεκινήσαμε ένα σημαντικό έργο για τη νησιωτική Ελλάδα.».

Στην εκδήλωση υπογραφής του Πρωτοκόλλου, συμμετείχαν μεταξύ άλλων, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Στέφανος Γκίκας, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και Πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Αιγαίου κ. Μανώλης Κουτουλάκης, ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Γιώργος Στασινός, ο Γενικός Γραμματέας της ΔΕ του ΤΕΕ, αρχιτέκτονας και μέλος του ΚΕΣΑΑ κ. Αντώνης Γιαννικουρής, η Πολιτικός Μηχανικός και Προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της ΓΓΑΙΝΠ κα Μυρσίνη Γιαννέλη και αριθμός υπηρεσιακών παραγόντων, ενώ παρέστησαν και τα στελέχη του Περιφερειακού Γραφείου Προστασίας Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικής Κληρονομίας Κυκλάδων (Σύρου) της ΓΓΑΙΝΠ.

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