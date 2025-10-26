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Θαλάσσια Ρύπανση στον Αργοσαρωνικό: Το Λιμενικό διενεργεί προανάκριση για τον υπαίτιο
Ναυτιλία
12:38 - 26 Οκτ 2025

Θαλάσσια Ρύπανση στον Αργοσαρωνικό: Το Λιμενικό διενεργεί προανάκριση για τον υπαίτιο

Reporter.gr Newsroom
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Θαλάσσια ρύπανση μικρής έκτασης εντοπίστηκε το βράδυ της 24ης Οκτωβρίου 2025 στη θαλάσσια περιοχή της λεκάνης Αργοσαρωνικού, με την εμφάνιση ιριδίζουσων κηλίδων πετρελαιοειδών. Άμεσα ειδοποιήθηκε το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, με αποτέλεσμα η ρύπανση να αντιμετωπιστεί τάχιστα από ιδιωτική αντιρρυπαντική εταιρεία.

Τις πρωινές ώρες της επόμενης ημέρας, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε εκ νέου διάσπαρτες πετρελαιοκηλίδες εντός της λιμενολεκάνης του Πειραιά, συνολικής έκτασης περίπου 200 τετραγωνικών μέτρων. Στο σημείο επιχειρήσαν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και τρία σκάφη της ιδιωτικής εταιρείας, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τις εργασίες απορρύπανσης.

Το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη διενεργεί προανάκριση για τον εντοπισμό του υπαιτίου, ενώ δείγματα από τη ρύπανση και τα παρακείμενα πλοία έχουν σταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους για ανάλυση και ταυτοποίηση. Οι αρχές υπογραμμίζουν την ανάγκη αυξημένης επιτήρησης για την αποφυγή παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

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