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Αύξηση 8,3% στα καθαρά κέρδη του ΟΛΠ στο εννεάμηνο
Ναυτιλία
09:54 - 30 Οκτ 2025

Αύξηση 8,3% στα καθαρά κέρδη του ΟΛΠ στο εννεάμηνο

Reporter.gr Newsroom
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Αύξηση 8,3% κατέγραψαν τα καθαρά κέρδη του ΟΛΠ στο εννεάμηνο, στα 76,04 εκατ. ευρω ενώ κατά 11,3% αυξήθηκαν τα έσοδα, στα 194,7 εκατ. ευρώ.

Η Εταιρεία συνεχίζει την ανοδική της πορεία των προηγούμενων τριμήνων, ενισχύοντας τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της, παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Τα βασικά χαρακτηριστικά του 3ου τριμήνου του 2025:

- Σημαντική βελτίωση των εσόδων

- Eνίσχυση των δεικτών κερδοφορίας

- Ισχυρή ρευστότητα και οικονομική ευρωστία παρά την πλήρη αποπληρωμή των (τραπεζικών) δανειακών υποχρεώσεων ύψους € 26,5 εκατ. και την καταβολή μερισμάτων χρήσης 2024 ύψους € 48,0 εκατ.

Βασικά οικονομικά μεγέθη α) Αποτελέσματα: Ytd 3ο Τρίμηνο 2025 vs Ytd 3ο Τρίμηνο 2024

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Αποτελέσματα: 3ο Τρίμηνο 2025 vs 3ο Τρίμηνο 2024

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Αύξηση διακίνησης έναντι του εννεαμήνου 2024 καταγράφηκε στους περισσότερες λειτουργικούς τομείς του ΟΛΠ.

Πρωτοπόρος αυτής της ανάπτυξης είναι ο Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Προβλήτα Ι όπου καταγράφεται αύξηση +32,0% στη συνολική εξυπηρέτηση φορτίων. Η εξαιρετικά ανοδική αυτή τάση, υποστηρίζεται τόσο από την πορεία του εγχώριου φορτίου, το οποίο είναι αυξημένο κατά +15,3% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρονιάς (από 173.362 σε 199.873 TEUs) ακολουθώντας την αναπτυξιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας, όσο και από την εντυπωσιακή αύξηση στα φορτία μεταφόρτωσης σε σχέση με το αντίστοιχο ενιάμηνο της προηγούμενης χρονιάς (+44,1% | από 240.502 σε 346.526 TEUs).

Ο τομέας της Kρουαζιέρας, έχοντας καθιερωθεί πλέον ως ένα κορυφαίο λιμάνι κρουαζιέρας στη Μεσόγειο, συνεχίζει την ανοδική του τάση επηρεαζόμενος τόσο από την αύξηση του αριθμού των επιβατών homeport κρουαζιέρας κατά +10,2% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα της προηγούμενης χρονιάς (από 831.289 σε 915.758 επιβάτες), όσο και από τον αριθμό των επιβατών κρουαζιέρας που χρησιμοποίησαν το λιμάνι του Πειραιά ως ενδιάμεσο σταθμό +17,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (από 551.873 σε 646.098 επιβάτες).

Αξιοσημείωτες αυξήσεις σε όλους τους δείκτες κατέγραψε ο τομέας της Ακτοπλοΐας ακολουθώντας τη θετική τάση της ελληνικής αγοράς και του ελληνικού τουρισμού. Από την 1η Μαΐου 2025 και για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, η Εταιρεία προχώρησε σε μείωση των τελών πλοίων και επιβατών Ακτοπλοΐας κατά 50% σύμφωνα με την σχετική τροπολογία του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής (Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 18 ν. 743/1977 και άρθρου 96 ν. 4504/2017 – Άρθρο 233 του Ν. 5193/2025, Τεύχος Α, ΦΕΚ 56). Η τροπολογία έχει σημαντική επίδραση στα έσοδα της δραστηριότητας για το εννεάμηνο του τρέχοντος έτους, και είναι ο σημαντικότερος λόγος για να μειωμένα αποτελέσματα του τομέα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρά την οργανική του αύξηση.

Ο Τερματικός Σταθμός Αυτοκινήτων κατέγραψε αύξηση των συνολικών φορτίων κατά +19,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (από 180.777 σε 216.493 οχήματα), τόσο λόγω της αύξησης των οχημάτων μεταφόρτωσης +30,8% (από 74.873 σε 97.955 οχήματα), όσο και από των εγχώριων φορτιών +11,9% (από 105.904 σε 118.538 οχήματα). Ωστόσο, παρά την αύξηση των συνολικών επιπέδων διακίνησης οχημάτων κατά το τρέχων εννεάμηνο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, τα συνολικά έσοδα του τομέα παρουσιάζουν μείωση κατά € -2,5 εκατ. για το ίδιο διάστημα, γεγονός που οφείλεται κυρίως στην επίλυση των περισσότερων προβλημάτων που είχαν παρουσιαστεί στην εφοδιαστική αλυσίδα του κλάδου, τόσο σε εγχώριο όσο και σε διεθνές επίπεδο κατά την προηγούμενη χρήση, και έχει ως αποτέλεσμα την «κανονικοποίηση» του χρόνου παραμονής των αυτοκινήτων στις προβλήτες του λιμανιού που προσέφερε σημαντικά αυξημένα τέλη υπηρεσιών αποθήκευσης κατά την προηγούμενη χρήση (Ytd 3Q25: € 8,5 εκατ., Ytd 3Q24: € 12,9 εκατ.).

Το έσοδο Παραχώρησης που εισπράχθηκε από τον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. για τη λειτουργία των Προβλητών ΙΙ & ΙΙΙ αυξήθηκε κατά περίπου € 8,7 εκατ. (+14,5%) κατά το τρέχων ενιάμηνο του έτους σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, λόγω της αύξησης του διακινούμενου φορτίου.

Η Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη κατέγραψε μείωση εσόδων κατά 12,3% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, η οποία οφείλεται στις εργασίες συντήρησης στην Πλωτή Δεξαμενή ΙΙ και στη μείωση των συνολικών ημερών παραμονής των πλοίων, κυρίως στην περιοχή του Κεντρικού Λιμένα, όπου ο αριθμός των προσωρινών θέσεων επισκευής μειώθηκε λόγω των κατασκευαστικών έργων και των εκβαθύνσεων.

Ρευστότητα

Η εταιρεία προχώρησε σε πλήρη και πρόωρη αποπληρωμή των (τραπεζικών) δανειακών της υποχρεώσεων ύψους € 26,5 εκατ. στις 7/3/2025 μειώνοντας σημαντικά την έκθεσής της στον κίνδυνο επιτοκίου, διατηρώντας ταυτόχρονα την ταμειακή ευρωστία της. Η ισχυρή ρευστότητά της, της επιτρέπει τόσο να επενδύει σε βραχυπρόθεσμες προθεσμιακές καταθέσεις, όσο και συνεχίζει απρόσκοπτα την ομαλή υλοποίηση του τεράστιου επενδυτικού της σχεδίου και της συνολικής λειτουργίας της. Η σημαντική δημιουργία θετικών ταμειακών ροών και ο πολύ χαμηλός δείκτης χρέους προς ίδια κεφάλαια υποδηλώνουν την ικανότητα και τη σταθερή ανάπτυξη της εταιρείας.

Τα χρηματικά διαθέσιμα απεικονίζουν με σαφήνεια την ισχυρή της ρευστότητα. Επισημαίνεται ότι η μείωση στο υπόλοιπο κατά την τρέχουσα περίοδο οφείλεται κυρίως στην πρόωρη αποπληρωμή του τραπεζικού της δανεισμού και την καταβολή των μερισμάτων χρήσης 2024. Η επενδυτική δραστηριότητα της Εταιρείας συνεχίζεται βάσει του επιχειρηματικού της σχεδίου, και εντός του ενιάμηνου του 2025 πραγματοποιήθηκαν συνολικές επενδύσεις ύψους € 68,5 εκατ. έναντι € 32,2 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (31.12.2024: € 60,8 εκατ.), οι οποίες χρηματοδοτούνται κυρίως από ίδια κεφάλαια.

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