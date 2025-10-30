Η Ένωση Καταναλωτών Ελλάδας, με τη πολυετή εμπειρία που διαθέτει στη ρύθμιση οφειλών και την εκπαίδευση καταναλωτών στη διαχείριση του οικογενειακού τους προϋπολογισμού, γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης στις 31 Οκτωβρίου και παρέχει συμβουλές για την ενίσχυση της οικονομικής ασφάλειας των νοικοκυριών.

Η Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης μας υπενθυμίζει τη σημασία της αποταμίευσης ως απαραίτητο μέσο για την οικονομική σταθερότητα ως ένα μέσο για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων οικονομικών κρίσεων αλλά και ως ένα μέσο επίτευξης οικονομικών στόχων.

Ακολουθούν μερικές βασικές συμβουλές για την αποταμίευση και τη διαχείριση των οικονομικών σας: