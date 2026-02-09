ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ίδρυμα Ευγενίδου - Motor Oil: Απονομή Διπλωμάτων Προγράμματος Κατάρτισης τεχνιτών μονάδας υδρογονανθράκων
Επιχειρήσεις
13:33 - 09 Φεβ 2026

Ίδρυμα Ευγενίδου - Motor Oil: Απονομή Διπλωμάτων Προγράμματος Κατάρτισης τεχνιτών μονάδας υδρογονανθράκων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής διπλωμάτων στους συμμετέχοντες του προγράμματος τεχνιτών μονάδας υδρογονανθράκων που χρηματοδοτήθηκε από τη Motor Oil (Hellas) και ενισχύθηκε με υποτροφίες από το Ίδρυμα Ευγενίδου, ενώ την εκπαιδευτική υλοποίηση και τον συντονισμό ανέλαβε το Ίδρυμα Ευγενίδου.

Η δράση ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή νέων ανθρώπων που επένδυσαν χρόνο και προσπάθεια στην απόκτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων και δεξιοτήτων, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της συνεργασίας εκπαίδευσης και βιομηχανίας για τη δημιουργία ουσιαστικών επαγγελματικών προοπτικών.

Απευθυνόμενος στους αποφοίτους, ο Διοικητής του Ιδρύματος Ευγενίδου, καθ. Ιωάννης Γκόλιας, σημείωσε:

«Είδαμε σε αυτή την εκπαίδευση νέους ανθρώπους με πραγματική αφοσίωση στην κατάρτιση. Και δεν είναι απλό. Μετά τη δουλειά σας, απογεύματα εδώ μέχρι αργά, με στόχο να αποκτήσετε γνώσεις και δεξιότητες και να ανοίξετε νέους δρόμους.

Είδαμε εκπαιδευτές, έμπειρους μηχανικούς της βιομηχανίας, να αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο εμείς οι παλαιότεροι μαθαίνουμε — και να αλλάζουν και οι ίδιοι — για να καταφέρουν να σας στηρίξουν. Σας ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή, καθώς και τη Motor Oil για τη συνεργασία. Μη σταματήσετε ποτέ να μαθαίνετε, να εξελίσσεστε και να προσαρμόζεστε. Το Ίδρυμα θα συνεχίσει να επενδύει σε προγράμματα κατάρτισης.»

evge d330a

Το πρόγραμμα, διάρκειας 120 ωρών, περιλάμβανε θεωρητική κατάρτιση και πρακτική εξομοίωση βιομηχανικών διεργασιών, προσφέροντας στους συμμετέχοντες ουσιαστική εξοικείωση με τις διαδικασίες λειτουργίας και τα πρωτόκολλα ασφάλειας ενός σύγχρονου διυλιστηρίου.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα σύμπραξης εκπαιδευτικού φορέα και βιομηχανίας, με στόχο την ενίσχυση δεξιοτήτων, την επαγγελματική ένταξη και τη διαρκή αναβάθμιση της τεχνικής εκπαίδευσης στη χώρα.

Οι απόφοιτοι εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για το επίπεδο της εκπαίδευσης, την πρακτική διάσταση του προγράμματος και τη δυνατότητα άμεσης σύνδεσης της γνώσης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, υπογραμμίζοντας τη σημασία παρόμοιων πρωτοβουλιών για το επαγγελματικό τους μέλλον.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τουλάχιστον 4 νεκροί από ρωσικές επιθέσεις με drone στην Ουκρανία
Ειδήσεις

Τουλάχιστον 4 νεκροί από ρωσικές επιθέσεις με drone στην Ουκρανία

Intracom Defense: Σε στρατηγικό έργο του ΝΑΤΟ για τυποποίηση Μη Επανδρωμένων Σκαφών Επιφανείας
Επιχειρήσεις

Intracom Defense: Σε στρατηγικό έργο του ΝΑΤΟ για τυποποίηση Μη Επανδρωμένων Σκαφών Επιφανείας

Μανιάτης: Σε θέσεις ευθύνης του νέου ΟΠΕΚΕΠΕ υπάλληλοι που ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία
Πολιτική

Μανιάτης: Σε θέσεις ευθύνης του νέου ΟΠΕΚΕΠΕ υπάλληλοι που ελέγχονται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ίδρυμα Ευγενίδου: Η Αθήνα στο Επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Ναυτιλιακής Στρατηγικής
Ναυτιλία

Ίδρυμα Ευγενίδου: Η Αθήνα στο Επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Ναυτιλιακής Στρατηγικής

Real Consulting: Πάνω από 10% το έμμεσο ποσοστό της Motor Oil
Ανακοινώσεις

Real Consulting: Πάνω από 10% το έμμεσο ποσοστό της Motor Oil

Motor Oil: Προτεινόμενο μέρισμα 1,75€ ανά μετοχή για το 2025
Επιχειρήσεις

Motor Oil: Προτεινόμενο μέρισμα 1,75€ ανά μετοχή για το 2025

Βαρδινογιάννης και Μαρινάκης επενδύουν στη συνδρομητική πλατφόρμα ΑΝΤ1+
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Βαρδινογιάννης και Μαρινάκης επενδύουν στη συνδρομητική πλατφόρμα ΑΝΤ1+

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 10:23

100% ηλεκτρικό, 100% GTI: Η Volkswagen παρουσιάζει το νέο ID. Polo GTI

Magazino
17/05/2026 - 10:21

Eurovision: Ποια είναι η 27χρονη Dara από τη Βουλγαρία που κατέκτησε την κορυφή

Πολιτική
17/05/2026 - 10:15

Συνέδριο ΝΔ: Πώς θα ολοκληρωθεί η τρίτη μέρα – Δείτε live τις ομιλίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:08

CNN: Η Κούβα σε συναγερμό – Τα «σημάδια» ότι προετοιμάζεται για αμερικανική επίθεση

Πολιτική
17/05/2026 - 09:59

Συνέδριο ΝΔ: Μηνύματα ενότητας, πατριωτισμού και σταθερότητας – Τι είπαν τα πρωτοκλασάτα στελέχη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:53

Alfa Romeo Junior Ibrida: Αναβαθμισμένη γκάμα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:44

PEUGEOT: Ισχυρή πορεία στην Ελλάδα

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
17/05/2026 - 09:41

Ένα στα δύο εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα στην ΕΕ έχουν «γυρισμένα χιλιόμετρα»

Υγεία
16/05/2026 - 22:00

Είναι ο κόσμος αντιμέτωπος με επιδημία παχυσαρκίας; - Τι δείχνει εμβληματική μελέτη του περιοδικού Nature

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:30

Ιταλία: Τουλάχιστον επτά τραυματίες από πτώση αυτοκινήτου πάνω σε πεζούς

Ειδήσεις
16/05/2026 - 21:14

Εντόπισε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:45

Γκεοργκίεβα (ΔΝΤ): «Success story» η Ελλάδα – Επίκειται βελτίωση στην αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών

Ειδήσεις
16/05/2026 - 20:04

Reuters: Το «θορυβώδες» διαπραγματευτικό ύφος του Τραμπ «σκοντάφτει» στο Ιράν

Πολιτική
16/05/2026 - 19:43

Ο Φάμελλος διέγραψε τον Πολάκη από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - Τι απαντά ο ίδιος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ