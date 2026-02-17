Ίδρυμα Ευγενίδου: Γιορτάζει 70 χρόνια προσφοράς, ενισχύοντας την απασχόληση στη Θράκη

Το 2026 αποτελεί έτος-ορόσημο για το Ίδρυμα Ευγενίδου, καθώς συμπληρώνει 70 χρόνια αδιάλειπτης και ουσιαστικής προσφοράς στην εκπαίδευση, τη γνώση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων των νέων στην Ελλάδα.

Επί επτά δεκαετίες, το Ίδρυμα Ευγενίδου πορεύεται σε ένα ταξίδι συλλογικό: μαζί με μαθητές και εκπαιδευτικούς, οικογένειες, επιστήμονες, τεχνικούς και επαγγελματίες. Ένα ταξίδι που κράτησε τη γνώση ζωντανή, ανοιχτήκαι προσβάσιμη. Που άνοιξε δρόμους, έδωσε κατεύθυνση και συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός καλύτερου αύριο.

Γιατί το μέλλον δεν έρχεται απλώς. Το διαμορφώνουμε μαζί. Και το μέλλον έχει ιστορία.

Η Θράκη στο επίκεντρο της ιστορίας και του μέλλοντος

Με αφετηρία τον τόπο από τον οποίο ξεκίνησαν όλα και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, το Ίδρυμα Ευγενίδου εγκαινίασε τον Εορτασμό των 70 χρόνων προσφοράς με την εναρκτήρια εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 στην Αλεξανδρούπολη.

Πρωτοβουλίες που προσδίδουν υπεραξία και ενισχύουν το αποτύπωμα στην τοπική κοινωνία:

Παρουσίαση Μελέτης Ανάδειξης Δεξιοτήτων Αιχμής της Αγοράς Εργασίας στις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου και Ροδόπης

Στρατηγική συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, μέσω του νεοσύστατου Ινστιτούτου Δεξιοτήτων του Ιδρύματος Ευγενίδου και του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης του ΔΠΘ, με έμφαση στον τομέα της αγροδιατροφής

Ίδρυση τηςΈδρας «Ευγένιος Ευγενίδης» στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

Η εναρκτήρια εκδήλωση σηματοδότησε την επίσημη έναρξη των επετειακών δράσεων και περιελάμβανε την ανακοίνωση σημαντικών δωρεών, στρατηγικών συνεργασιών και πρωτοβουλιών με στόχο τόσο τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, όσο και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης με έμφαση στις δεξιότητες, την εκπαίδευση και την απασχόληση.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, μεταξύ άλλων, παρουσιάστηκανπρόσθετες δράσεις που επιβεβαιώνουν τη δέσμευση του Ιδρύματος Ευγενίδου προς την τοπική κοινωνία:

Δωρεές εκπαιδευτικών υποδομών και σύγχρονων προσομοιωτών , στιςπαρακάτω σχολικές μονάδες της περιοχής: Εγκατάσταση προσομοιωτή Πλοιάρχων και Μηχανικών στο 1ο ΕΚ Αλεξανδρούπολης, στην αίθουσα «Ευγένιος Ευγενίδης » Επίσκεψη στο Ειδικό Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσηςκαι Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Αλεξανδρούπολης , όπου ανακοινώθηκε δωρεά για ειδική αίθουσα κινητικότητας Εγκαίνια της Αίθουσας Δεξιοτήτων «Νικόλαος Βερνίκος – Ευγενίδης» στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ορεστιάδας Δωρεά προσομοιωτή στο 1 ο ΕΠΑΛ Διδυμότειχου «Ευγένιος Ευγενίδης»



Ομιλία του Καθ. Μανώλη Πλειώνη«Μια σύγχρονη Ματιά στο Σύμπαν», στο Πνευματικό Κέντρο Ιεράς Μητροπόλης Αλεξανδρούπολης

Ενημερωτική εκδήλωση για τις προοπτικές απασχόλησης στη Ναυτιλία «Ερχόμαστε προς τη θάλασσα», από την Isalos.net και υπό την αιγίδα του Ναυτιλιακού Πρεσβευτή Καλής Θελήσεως του ΙΜΟ στην Ελλάδα κ. Λεωνίδα Δημητριάδη-Ευγενίδη

Μελέτη Ανάδειξης Δεξιοτήτων Αιχμής της Αγοράς Εργασίας στις Περιφερειακές Ενότητες Έβρου και Ροδόπης

Η συγκεκριμένη μελέτη εκπονήθηκε καιχρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Ευγενίδου, σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και τη Μονάδα Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Εργασίας και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων του Ιδρύματος Ευγενίδου για τον συστηματικό προσδιορισμό των αναγκών της αγοράς εργασίας και την ανάπτυξη στοχευμένων προγραμμάτων κατάρτισης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.Αντικείμενό της αποτελεί η αποτύπωση και ιεράρχηση των σημαντικότερων παραγωγικών κλάδων στους Νομούς Έβρου και Ροδόπης με στόχο την εκπαίδευση και ανάπτυξη τεχνικών και εφαρμοσμένων δεξιοτήτων που συνδέονται άμεσα με την απασχόληση και τη βιώσιμη εξέλιξη της περιοχής.

Δηλώσεις

Η κα Κατερίνα Σακελλαροπούλου, τέως Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, στον εναρκτήριο χαιρετισμό της δήλωσε: «Η επέτειος των 70 χρόνων του Ιδρύματος Ευγενίδου δεν αποτελεί μόνο έναν ιστορικό σταθμό, αλλά και μια ευκαιρία να αναδειχθεί η διαχρονική αποστολή του Ιδρύματος, η οποία συνίσταται στην ενίσχυση της τεχνικής και επιστημονικής εκπαίδευσης των νέων ως θεμελιώδους πυλώνα της

προόδου και της ευημερίας της χώρας». Και συνέχισε, λέγοντας: «Πιστό στην αποστολή του, το Ίδρυμα έχει αναπτύξει σημαντική παρουσία σε ακριτικές και νησιωτικές περιοχές και ιδιαίτερα στη Θράκη, μέσα από ένα πλέγμα δράσεων στην εκπαίδευση, την κοινωνική μέριμνα, το περιβάλλον και άλλους τομείς, που υπερβαίνουν τον συμβολικό χαρακτήρα και ανταποκρίνονται σε πραγματικές και σύνθετες ανάγκες της περιοχής, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συνοχή της τοπικής κοινωνίας». Κλείνοντας, ανέφερε: «Εύχομαι το Ίδρυμα Ευγενίδου να συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια με την ίδια συνέπεια, αποτελεσματικότητα και προσήλωση στην αποστολή του και να παραμένει ουσιαστικός υποστηρικτής της νέας γενιάς, για το κοινό καλό όχι μόνο της Θράκης αλλά του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας».

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου, κ. Λεωνίδας Δημητριάδης Ευγενίδης, τόνισε: «Ο Ευγένιος Ευγενίδης γεννήθηκε σε αυτή τη γη. Έμαθε νωρίς τι σημαίνει κόπος, θάλασσα, εμπιστοσύνη στον λόγο και στην πράξη. Και πίστεψε κάτι απλό: το προσωπικό κέρδος δεν έχει αξία αν δεν επιστρέφει στην κοινωνία. Από αυτή την πίστη γεννήθηκε, το 1956, το Ίδρυμα Ευγενίδου — με αποστολή σαφή: να στηρίζει την παιδεία των Ελλήνων, ιδίως την τεχνική και ναυτική εκπαίδευση. Σήμερα, από την Αλεξανδρούπολη, επιστρέφουμε στην αφετηρία. Εβδομήντα χρόνια μετά την ίδρυση του Ιδρύματος Ευγενίδου, στεκόμαστε εκεί όπου γεννήθηκε η πρώτη ιδέα: ότι η γνώση, όταν μοιράζεται γενναιόδωρα, γίνεται δύναμη ζωής με αξιοπρέπεια». Και συνέχισε, λέγοντας: «Κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια με δωρεές που άγγιξαν τα 5 εκατ. ευρώ, το αποτύπωμα του Ιδρύματος Ευγενίδου στη Θράκη είναι σαφές: δεν περιορίζεται στην κοινωφέλεια. Αποτελεί μια συνεκτική αναπτυξιακή παρέμβαση με επίκεντρο τη γνώση. Από την τάξη του δημοτικού έως τα εργαστήρια επαγγελματικής εκπαίδευσης και από την κοινωνική ένταξη έως τη βιώσιμη ανάπτυξη, η στρατηγική παραμένει σταθερή. Η Θράκη δεν αντιμετωπίζεται ως περιφέρεια προς ενίσχυση, αλλά ως τόπος δυνατοτήτων. Και η επένδυση στη γνώση είναι η πιο ουσιαστική μορφή εμπιστοσύνης σε αυτές τις δυνατότητες».

Ο κ. Ιωάννης Γκόλιας, Διοικητής του Ιδρύματος επισήμανε: «Από την αρχή της λειτουργίας του, το Ίδρυμα Ευγενίδου αντιμετώπισε την επιστήμη και την τεχνολογία όχι ως αφηρημένες έννοιες, αλλά ως βασικές προϋποθέσεις για την προώθηση των εφαρμοσμένων τεχνικών επαγγελμάτων και, μέσω αυτών, για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών και την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας.Η καρποφόρα αυτή και αποτελεσματική διαδρομή του Ιδρύματος έχει σφυρηλατήσει μια

ειδική σχέση επικοινωνίας και εμπιστοσύνης με την ελληνική κοινωνία, μια παρακαταθήκη εμπιστοσύνης». Και συνέχισε, λέγοντας: «Κεντρική λοιπόν στρατηγική του Ιδρύματος Ευγενίδου είναι η συμβολή στην επιστημονική και τεχνική εκπαίδευση των νέων με στόχο την παραγωγή καταρτισμένων επαγγελματιών στον τεχνικό τομέα. Υποστηρίζουμε ενεργά την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, διότι πιστεύουμε ότι η βιώσιμη ανάπτυξη μιας χώρας δεν στηρίζεται αποκλειστικά στην ακαδημαϊκή αριστεία, αλλά και στη δύναμη των εφαρμοσμένων δεξιοτήτων.Με συνέπεια, μεθοδολογία και μακροπρόθεσμο ορίζοντα, χτίζουμε στη Θράκη ένα οικοσύστημα δεξιοτήτων που θα συμβάλλει στη στήριξη της τοπικής οικονομίας και θα προσφέρει στους νέους προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης στον τόπο τους».

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, ο Πρύτανης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, κ. Φώτιος Μάρης, ανέφερε: «Με ιδιαίτερη τιμή ανακοινώνουμε σήμερα τη συνεργασία μεταξύ των Κέντρων Επιμόρφωσης & Δια Βίου Μάθησης του Ιδρύματος

Ευγενίδου και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, με αντικείμενο την ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων επιμόρφωσης ενηλίκων. Η συνεργασία βασίζεται σε κοινές αξίες και αρχές, όπως η δέσμευση στην ποιότητα της εκπαίδευσης, η επιστημονική εγκυρότητα, η κοινωνική ευθύνη και η προαγωγή της δια βίου μάθησης ως δημόσιου αγαθού». Επεσήμανε, επίσης ότι: «Η σημερινή ανακοίνωση συνιστά όχι απλώς την έναρξη μιας συνεργασίας, αλλά τη δημιουργία ενός δυναμικού πλαισίου ανάπτυξης δεξιοτήτων και ενίσχυσης της δια βίου μάθησης, με ουσιαστικό κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο».

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι της πολιτικής, πολιτειακής και ακαδημαϊκής κοινότητας, οι οποίοι μέσα από τις ομιλίες τους και την συμμετοχή τους εξήραν το έργο και τις πρωτοβουλίες του Ιδρύματος Ευγενίδου και την καθοριστική του συνεισφορά στην ευρύτερη τοπική κοινωνία.