Ρεκόρ ψήφων για την Ελλάδα στο Συμβούλιο του IMO - Στην 4η θέση διεθνώς

Ως εκλεγμένο πλέον μέλος του Συμβουλίου και για την επόμενη διετία, η Ελλάδα, αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία που απορρέει από τη ναυτική της παράδοση αιώνων, θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά τους στόχους του ΙΜΟ για μια σύγχρονη και ασφαλή διεθνή ναυτιλία, με ρεαλιστικούς και εφαρμόσιμους κανόνες που δεν υπονομεύουν τη βιωσιμότητα της διεθνούς ναυτιλίας και την ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Έτσι, η ναυτιλία θα συνεχίσει να λειτουργεί προς όφελος της παγκόσμιας οικονομίας και των πολιτών ολόκληρου του πλανήτη.
Συγκεκριμένα, στην ψηφοφορία του ΙΜΟ, η Κίνα και η Ιταλία έλαβαν από 155 ψήφους, η Νότια Κορέα 154, ενώ η Ελλάδα ισοψήφησε με το Ηνωμένο Βασίλειο στις 153 ψήφους και ακολούθησαν οι Ιαπωνία, Παναμάς, Η.Π.Α., Νορβηγία και Λιβερία.