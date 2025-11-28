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Ρεκόρ ψήφων για την Ελλάδα στο Συμβούλιο του IMO - Στην 4η θέση διεθνώς
Ναυτιλία
16:05 - 28 Νοε 2025

Ρεκόρ ψήφων για την Ελλάδα στο Συμβούλιο του IMO - Στην 4η θέση διεθνώς

Reporter.gr Newsroom
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Ιστορικό ρεκόρ 153 ψήφων πέτυχε η Ελλάδα στην εκλογή για την Κατηγορία Α του Συμβουλίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), σε ψηφοφορία όπου συμμετείχαν 169 χώρες. Η χώρα μας βρέθηκε στην 4η θέση διεθνώς, μόλις δύο ψήφους κάτω από την πρώτη, επιβεβαιώνοντας τον κεντρικό ρόλο της ελληνικής ναυτιλίας στο παγκόσμιο στερέωμα.

Ως εκλεγμένο πλέον μέλος του Συμβουλίου και για την επόμενη διετία, η Ελλάδα, αξιοποιώντας τη συσσωρευμένη τεχνογνωσία που απορρέει από τη ναυτική της παράδοση αιώνων, θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά τους στόχους του ΙΜΟ για μια σύγχρονη και ασφαλή διεθνή ναυτιλία, με ρεαλιστικούς και εφαρμόσιμους κανόνες που δεν υπονομεύουν τη βιωσιμότητα της διεθνούς ναυτιλίας και την ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Έτσι, η ναυτιλία θα συνεχίσει να λειτουργεί προς όφελος της παγκόσμιας οικονομίας και των πολιτών ολόκληρου του πλανήτη.

Συγκεκριμένα, στην ψηφοφορία του ΙΜΟ, η Κίνα και η Ιταλία έλαβαν από 155 ψήφους, η Νότια Κορέα 154, ενώ η Ελλάδα ισοψήφησε με το Ηνωμένο Βασίλειο στις 153 ψήφους και ακολούθησαν οι Ιαπωνία, Παναμάς, Η.Π.Α., Νορβηγία και Λιβερία.

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