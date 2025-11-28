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Γεωργιάδης: Το rebranding γίνεται με γενναίες πράξεις, όχι με τσουρούτικες
Πολιτική
15:59 - 28 Νοε 2025

Γεωργιάδης: Το rebranding γίνεται με γενναίες πράξεις, όχι με τσουρούτικες

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Υγείας,  Άδωνις Γεωργιάδης, μίλησε σήμερα (28/11) για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ενώ παράλληλα σχολίασε και τις δημοσκοπήσεις τοποθετούμενος για τις επιδόσεις των κομμάτων. 

Πιο συγκεκριμένα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο σταθμό Παραπολιτικά, ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε αρχικά στο νέο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, το οποίο μάλιστα ο πρώην πρωθυπουργός είχε αποστείλει στον υπουργό, κάνοντας μάλιστα και σχετική χιουμοριστική ανάρτηση.

«Είχε την ευγενική ιδέα ο κ. Τσίπρας να μου στείλει το δικό του βιβλίο και του έστειλα κι εγώ το δικό μου. Το δώρο, λέει, θέλει αντίδωρο», όπως σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ταυτόχρονα, ο κ. Γεωργιάδης μίλησε και για τις πολιτικές προεκτάσεις του συγκεκριμένου εγχειρήματος. Σχετικά λοιπόν με την επαναφορά του πρώην πρωθυπουργού στο πολιτικό προσκήνιο και το λεγόμενο rebranding που επιχειρεί, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ότι ο ίδιος δε θεωρεί ότι ο κ. Τσίπρας έχει αλλάξει. Κάτι τέτοιο θα προϋπέθετε -σύμφωνα με τα λεγόμενά του-, γενναίες αποφάσεις, ενώ άσκησε κριτική στον κ. Τσίπρα για τον τρόπο που είχε διαχειριστεί την υπόθεση Novartis.

«Έχει στο βιβλίο του ένα σημείο να πει «ζητώ συγνώμη για αυτό που έκανα για τη Novartis»; Λέει για όλους του τους συνεργάτες. Για τον κ. Παπαγγελόπουλο λέει κάτι;» διερωτήθηκε ο υπουργός υγείας και πρόσθεσε χαρακτηριστικά «θες να κάνεις rebranding; Το rebranding γίνεται με γενναίες πράξεις δεν γίνεται με τσουρούτικες».

Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης σημείωσε ότι από την κριτική που ασκεί ο κ. Τσίπρας σε πρώην συνεργάτες του φαίνεται με ποιους θέλει να συμπορευτεί στο μέλλον και με ποιους όχι, επισημαίνοντας ότι είναι αδύνατον να μην προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος.

Στον επίλογο της ομιλίας του, ο υπουργός υγείας αναφέρθηκε επίσης αποτελέσματα των πρόσφατων δημοσκοπήσεων και στην εικόνα που διαμορφώνεται για το πολιτικό σύστημα.

Όσον αφορά την κυβέρνηση, σχολίασε ότι« η ΝΔ έχει υποστεί την φυσιολογική φθορά του χρόνου και έχει πέσει από τα αποτελέσματα των εκλογών περίπου 10-12 μονάδες», αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για σημαντική πτώση. Την ίδια στιγμή όμως, άσκησε ιδιαίτερα έντονη κριτική στο ΠΑΣΟΚ, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τη Χαριλάου Τρικούπη ως το «μεγάλο ασθενή του πολιτικού συστήματος».

«Έχουν μπει σε μια διαδικασία πάλι στο ΠΑΣΟΚ που αναρωτιούνται γιατί ο αρχηγός δεν τραβάει, ο ίδιος αρχηγός που δεν τραβούσε πριν από 2,5 χρόνια».

Κλείνοντας, ο κ. Γεωργιάδης εκτίμησε ότι μια πιθανή κάθοδος Τσίπρα στις εκλογές με νέο κόμμα, θα οδηγήσει περισσότερο σε ανακάτεμα της τράπουλας στο χώρο της κεντροαριστεράς, παρά θα απειλήσει την πολιτική κυριαρχία της ΝΔ.

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