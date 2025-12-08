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«Σφήνα» της Paramount για την εξαγορά της Warner Bros - Κλιμάκωση του «πολέμου» για την κορυφή του streaming
Ειδήσεις
16:48 - 08 Δεκ 2025

«Σφήνα» της Paramount για την εξαγορά της Warner Bros - Κλιμάκωση του «πολέμου» για την κορυφή του streaming

Reporter.gr Newsroom
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Η Paramount Skydance (PSKY.O) παρουσίασε σήμερα (8/12) μια ανταγωνιστική προσφορά αξίας 108,4 δισ. δολαρίων για τη Warner Bros Discovery (WBD.O), σε μια ύστατη προσπάθεια να ξεπεράσει τη Netflix και να δημιουργήσει μια μιντιακή υπερδύναμη ικανή να αμφισβητήσει την κυριαρχία του γίγαντα του streaming.

Υπενθυμίζεται ότι η Netflix είχε επικρατήσει την Παρασκευή έπειτα από μια μάχη προσφορών με την Paramount και την Comcast, εξασφαλίζοντας μια συμφωνία ύψους 72 δισ. δολαρίων για τα τηλεοπτικά, κινηματογραφικά και streaming assets της Warner Bros Discovery.

Ωστόσο, η νέα προσπάθεια της Paramount σημαίνει ότι η διαμάχη για τη Warner Bros και τα πολύτιμα assets της -συμπεριλαμβανομένων της HBO και των DC Comics- δεν θα κλείσει σύντομα. Η προσφορά της Netflix περιλαμβάνει ρήτρα ακύρωσης 5,8 δισ. δολαρίων και αναμένεται να αντιμετωπίσει έντονο έλεγχο από τις αρχές ανταγωνισμού.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε επίσης επιφυλάξεις για την προσφορά μέσα στο σαββατοκύριακο. Η συμφωνία έχει ήδη προκαλέσει έντονες αντιδράσεις από βουλευτές και συνδικάτα του Χόλιγουντ, λόγω ανησυχιών ότι θα οδηγήσει σε περικοπές θέσεων εργασίας και υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές.

Εν μέσω απρόβλεπτων εξελίξεων

Ωστόσο και η προσφορά της Paramount ενδέχεται να αντιμετωπίσει σημαντικό έλεγχο. Ένας συνδυασμός Paramount–Warner Bros θα ενίσχυε την κυρίαρχη θέση της στο χώρο των στούντιο, κάτι που επίσης εγείρει φόβους για απώλειες θέσεων εργασίας, καθώς η βιομηχανία συγκεντρώνεται με ταχείς ρυθμούς.

Το Reuters είχε ήδη αναφέρει, επικαλούμενο πηγές, ότι την Πέμπτη η Paramount ανέβασε την προσφορά της στα 30 δολάρια ανά μετοχή για ολόκληρη την εταιρεία, αλλά το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με τη χρηματοδότηση.

«Η εξαγορά της Warner Bros Discovery απέχει πολύ από το να τελειώσει. Η Netflix έχει το πάνω χέρι, αλλά θα υπάρξουν πολλές ανατροπές πριν τον τερματισμό. Η Paramount θα απευθυνθεί σε μετόχους, ρυθμιστικές αρχές και πολιτικούς για να προσπαθήσει να μπλοκάρει τη Netflix. Η μάχη μπορεί να παραταθεί», δήλωσε ο αναλυτής της Emarketer, Ross Benes.

Σημειώνεται ότι η Paramount είχε καταθέσει πολλαπλές προσφορές από τον Σεπτέμβριο, με στόχο να δημιουργήσει μια μιντιακή υπερδύναμη ικανή να ανταγωνιστεί τη Netflix και τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Apple που έχουν επεκταθεί στα media, αλλά είχε αντιμετωπίσει διαδοχικές απορρίψεις.

Η Paramount παραμένει παρ 'όλα αυτά, ένα από τα μεγάλα στούντιο του Χόλιγουντ, αλλά τα αποτελέσματα της στο box office είναι ανομοιογενή: μερικές επιτυχίες franchise αντισταθμίζονται από περιόδους στις οποίες υστερεί σε μερίδιο αγοράς έναντι της Disney, της Universal και της Warner Bros.

Είχε στείλει μάλιστα επιστολή στη Warner Bros, αμφισβητώντας τη διαδικασία πώλησης και ισχυριζόμενη ότι η εταιρεία έχει εγκαταλείψει μια δίκαιη διαδικασία υποβολής προσφορών και έχει προεπιλέξει τη Netflix ως νικητή.

Αυτό ακολούθησε αναφορές ότι η διοίκηση της Warner Bros χαρακτήριζε τη συμφωνία με τη Netflix ως «σίγουρη υπόθεση», μιλώντας υποτιμητικά για την προσφορά της Paramount.

Η Paramount επικαλείται «εγγενή προκατάληψη» εναντίον της

Σε συνέντευξή του στο CNBC τη Δευτέρα, ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount David Ellison δήλωσε ότι υπάρχει «εγγενής προκατάληψη» κατά της εταιρείας του στη διαδικασία υποβολής προσφορών.
«Θα είμαστε ο μεγαλύτερος επενδυτής σε αυτή τη συμφωνία. Βρισκόμαστε εδώ σήμερα επειδή παλεύουμε για τους μετόχους μας, αλλά και για τους μετόχους της Warner Bros Discovery», είπε.

Επισημαίνεται ότι κάποιοι αναλυτές και ειδικοί της βιομηχανίας θεωρούν την Paramount ως τον καλύτερο υποψήφιο για την εξαγορά της Warner Bros Discovery, δεδομένων των ισχυρών οικονομικών πόρων του Ellison, ο οποίος έχει την υποστήριξη του πατέρα του, Larry Ellison, συνιδρυτή της Oracle και δεύτερου πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, ο οποίος έχει στενούς δεσμούς με την κυβέρνηση Τραμπ. Το Bloomberg News είχε αναφέρει ότι ο Τραμπ συνάντησε τον συν-CEO της Netflix, Ted Sarandos, στα μέσα Νοεμβρίου, λέγοντάς του ότι η Warner Bros πρέπει να πουληθεί στον υψηλότερο πλειοδότη.

Κρίνεται επίσης αναγκαίο να σημειωθεί ότι η συνδυασμένη εταιρεία θα είχε σημαντική επικάλυψη στα assets της και τα συνολικά έσοδα streaming θα μειώνονταν εκτός αν η Netflix διπλασίαζε τις τιμές της ή διατηρούσε ξεχωριστές πλατφόρμες, κάτι που η Morningstar θεωρεί απίθανο.

Προσπαθώντας να κατευνάσει τους φόβους περί μονοπωλιακών πρακτικών, ο Sarandos είχε δηλώσει ότι η συμφωνία θα δημιουργούσε αξία για καταναλωτές, μετόχους και δημιουργούς, τονίζοντας ότι η Netflix είναι «απολύτως βέβαιη» για τη διαδικασία ρυθμιστικής έγκρισης.

Αναλυτές είπαν ότι το κίνητρο της Netflix προέρχεται από την επιθυμία της να εξασφαλίσει αποκλειστικό, μακροπρόθεσμο έλεγχο επί των πνευματικών δικαιωμάτων και να μειώσει την εξάρτησή της από εξωτερικά στούντιο, καθώς επεκτείνεται στο gaming, τη ζωντανή ψυχαγωγία και ευρύτερα οικοσυστήματα καταναλωτών.

Η πρόσβαση στον τεράστιο θησαυρό IP της WBD θα παρείχε άμεση αξιοπιστία, μεγάλο κοινό και δυνατότητες εμπορευματοποίησης για τις φιλοδοξίες της στο gaming, έναν τομέα όπου η Netflix εξακολουθεί να χτίζει πρωτότυπο περιεχόμενο και αναγνωρισιμότητα.

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