ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τρίτη ουκρανική επίθεση σε τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μαύρη Θάλασσα
Ναυτιλία
14:55 - 11 Δεκ 2025

Τρίτη ουκρανική επίθεση σε τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μαύρη Θάλασσα

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τρίτη επίθεση με θαλάσσιο drone σε δεξαμενόπλοιο του ρωσικού “σκιώδη στόλο” στη Μαύρη Θάλασσα πραγματοποίησε η Ουκρανία, κλιμακώνοντας την προσπάθειά της να διαταράξει τις θαλάσσιες ροές πετρελαίου της Μόσχας. 

Στόχος αυτή τη φορά ήταν το δεξαμενόπλοιο Dashan, με σημαία Κομόρες, το οποίο επλήγη ενώ έπλεε εντός της ουκρανικής ΑΟΖ με προορισμό το ρωσικό τερματικό του Νοβοροσίσκ.

Η επίθεση στο Dashan έρχεται λίγες ημέρες μετά τα πλήγματα στα δεξαμενόπλοια Kairos και Virat στις 28 και 29 Νοεμβρίου. Οι τρεις επιχειρήσεις εντάσσονται σε μια συντονισμένη ουκρανική τακτική που στοχεύει τον “σκιώδη” στόλο της Ρωσίας, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο για τις εξαγωγές πετρελαίου σε καθεστώς παράκαμψης των δυτικών κυρώσεων.

Οι συνεχείς επιθέσεις έχουν προκαλέσει έντονη αναταραχή στη ναυτιλιακή και ασφαλιστική αγορά. Τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου για πλοία που κινούνται προς τη Μαύρη Θάλασσα έχουν αυξηθεί σημαντικά, καθώς οι εταιρείες επανεκτιμούν την έκθεση τους σε έναν χώρο που μετατρέπεται ξανά σε υψηλού κινδύνου θαλάσσιο διάδρομο.

Ασφαλιστικοί κύκλοι εκφράζουν ανησυχία ότι η αβεβαιότητα αυτή μπορεί να επηρεάσει εμπορικές ροές αλλά και τη διαθεσιμότητα πλοίων που δέχονται να επιχειρήσουν στην περιοχή.

Η αντίδραση της Μόσχας ήταν έντονη. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα εντείνει τις επιθέσεις σε ουκρανικές εγκαταστάσεις και υποδομές, ενώ απείλησε ανοιχτά ότι θα στοχοποιήσει δεξαμενόπλοια χωρών που στηρίζουν το Κίεβο.

Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επιχειρήσει να περιορίσει την πρόσβαση της Ουκρανίας στη θάλασσα, εάν συνεχιστεί η στοχοποίηση ρωσικών πλοίων.

Η Μαύρη Θάλασσα, ένας από τους σημαντικότερους θαλάσσιους κόμβους για τη μεταφορά σιτηρών, πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου, βρίσκεται πλέον μπροστά σε έναν νέο κύκλο αστάθειας. Η δράση του “σκιώδους στόλου" αποτελεί κρίσιμο μηχανισμό για τις ρωσικές εξαγωγές. Η Ουκρανία, στοχεύοντας αυτά τα πλοία, επιχειρεί να μειώσει τα έσοδα που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική προσπάθεια.

Τελευταία τροποποίηση στις 11/12/2025 - 14:58
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η νέα εποχή Allwyn έρχεται με τους συνεργάτες του δικτύου ΟΠΑΠ στην πρώτη γραμμή
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Η νέα εποχή Allwyn έρχεται με τους συνεργάτες του δικτύου ΟΠΑΠ στην πρώτη γραμμή

ΕΥΑΘ: Στο 69,02% έπεσε το ποσοστό του Δημοσίου
Ανακοινώσεις

ΕΥΑΘ: Στο 69,02% έπεσε το ποσοστό του Δημοσίου

Οι Ρώσοι… τρίβουν τα χέρια τους με την αμερικανική στροφή στο Ουκρανικό – Η «μάχη» για την εύνοια του Τραμπ
Ειδήσεις

Οι Ρώσοι… τρίβουν τα χέρια τους με την αμερικανική στροφή στο Ουκρανικό – Η «μάχη» για την εύνοια του Τραμπ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βρετανία: Σταμάτησε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη
Ειδήσεις

Βρετανία: Σταμάτησε πετρελαιοφόρο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μάγχη

Ουκρανία: Στο στόχαστρο δεξαμενόπλοιο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» &amp; πολεμική βιομηχανία
Ειδήσεις

Ουκρανία: Στο στόχαστρο δεξαμενόπλοιο του ρωσικού «σκιώδους στόλου» & πολεμική βιομηχανία

Νέα επίθεση σε φορτηγό πλοίο τουρκικών συμφερόντων στη Μαύρη Θάλασσα
Ναυτιλία

Νέα επίθεση σε φορτηγό πλοίο τουρκικών συμφερόντων στη Μαύρη Θάλασσα

Επιθέσεις με drones σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα – Κλιμακώνεται η πίεση στη ναυτιλία
Ναυτιλία

Επιθέσεις με drones σε εμπορικά πλοία στη Μαύρη Θάλασσα – Κλιμακώνεται η πίεση στη ναυτιλία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
23/06/2026 - 17:41

Η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα – Όλα τα ονόματα

Ειδήσεις
23/06/2026 - 17:30

Γκουτέρες: «Η μητέρα όλων των ενεργειακών σοκ» απειλεί τις αναπτυσσόμενες οικονομίες

Πολιτική
23/06/2026 - 17:16

Κεφαλογιάννη: Σταθερά μεταξύ των δέκα κορυφαίων ταξιδιωτικών προορισμών παγκοσμίως η Ελλάδα

Ακίνητα
23/06/2026 - 17:08

ΠΟΜΙΔΑ: Πρακτικές οδηγίες για τον καθαρισμό οικοπέδων μετά τη λήξη της προθεσμίας

Χρηματιστήρια
23/06/2026 - 16:59

Wall Street: Ο Nasdaq βυθίζεται, καθώς «ξεφουσκώνει» το ράλι της τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
23/06/2026 - 16:58

Μητσοτάκης: Η ολοκλήρωση του Κτηματολογίου συμβολίζει την προσπάθεια να αφήσουμε πίσω παθογένειες δεκαετιών

Εργασιακά
23/06/2026 - 16:50

Απεργιακός «αναβρασμός» την Τετάρτη (24/6) - Στο επίκεντρο οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας

ΑΜΥΝΑ
23/06/2026 - 16:40

Η METLEN χτίζει τον «πυρήνα» της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας στον Βόλο

Ειδήσεις
23/06/2026 - 16:26

Ράμα: Υβριστική επίθεση κατά του κινήματος των «Φλαμίνγκο» - Δεν είμαι «Νονός»

Ειδήσεις
23/06/2026 - 16:16

Μια δεκαετία Brexit: Οι χαμένοι, οι κερδισμένοι και τα ανοιχτά μέτωπα

Ομόλογα
23/06/2026 - 15:59

ΟΔΔΗΧ: Το πρόγραμμα επανεκδόσεων ομολόγων για το β’ εξάμηνο

Οικονομία
23/06/2026 - 15:59

Το Υπερταμείο μετονομάζεται σε Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο

Ειδήσεις
23/06/2026 - 15:54

Οι αγορές πανηγυρίζουν, οι κίνδυνοι παραμένουν: Το δύσκολο επόμενο βήμα μετά τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
23/06/2026 - 15:43

Τα Ημισκούμπρια επέστρεψαν με ένα sold out reunion στη σκηνή του Release - Δυναμικό pre-show experience από την Allwyn

Πολιτική
23/06/2026 - 15:27

Θεοδωρικάκος για Metlen: Η εμβληματική επένδυση στο Βόλο ενισχύει την παραγωγική και αμυντική ισχύ της χώρας

Πολιτική
23/06/2026 - 15:25

«Ο Ανδρέας εμπνέει τους αγώνες της γενιάς μας»: Εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ στο Καλέντζι Αχαΐας

Ειδήσεις
23/06/2026 - 15:20

Έφυγε από τη ζωή ο δημοσιογράφος Γιάννης Αμανατίδης

Ειδήσεις
23/06/2026 - 15:08

Στο έλεος του καύσωνα η Ευρώπη - Σαράντα νεκροί στη Γαλλία

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
23/06/2026 - 14:59

Η Peugeot παρουσιάζει το PEUGEOT NOW

Ειδήσεις
23/06/2026 - 14:53

Λίβανος: Νέες αιχμές της Χεζμπολάχ για παραβίαση της εκεχειρίας – Τι ισχυρίζεται το Ισραήλ

Επιχειρήσεις
23/06/2026 - 14:47

Μπρατάκος: Ελλάδα και Λίβανος μπορούν να ενισχύσουν οικονομικούς δεσμούς σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος

ΑΜΥΝΑ
23/06/2026 - 14:44

Μυτιληναίος: Είναι ώρα οι Ένοπλες Δυνάμεις και η ελληνική βιομηχανία να έρθουν πολύ πιο κοντά

Εμπορεύματα
23/06/2026 - 14:42

Πετρέλαιο: Συνεχίζεται η αποκλιμάκωση των τιμών μετά το άνοιγμα του Ορμούζ

Ανακοινώσεις
23/06/2026 - 14:41

Cenergy: Ολοκληρώθηκε το placement των 6,3 εκατ. μετοχών – Στα €152,5 εκατ. η συναλλαγή

Πολιτική
23/06/2026 - 14:33

Ένσταση Σαμαρά για τη νομοθετική ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη

Το σκίτσο του ΚΥΡ
23/06/2026 - 14:32

Ποιος Τραμπ;

Νομίσματα
23/06/2026 - 14:30

Στον «γκρεμό» της διόρθωσης τα crypto ελέω Wall Street – Πάλι στα $62.000 το Bitcoin

Πολιτική
23/06/2026 - 14:07

Στη Βουλή το αίτημα για άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου

Ειδήσεις
23/06/2026 - 14:06

Η απάντηση Αναστασιάδη στα ευρήματα της Αρχής κατά της Διαφθοράς

Ανακοινώσεις
23/06/2026 - 14:02

ΙΛΥΔΑ: Από 1η Ιουλίου η καταβολή καθαρού μερίσματος €0,085/μετοχή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ