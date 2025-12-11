Τρίτη ουκρανική επίθεση σε τάνκερ του ρωσικού «σκιώδους στόλου» στη Μαύρη Θάλασσα

Τρίτη επίθεση με θαλάσσιο drone σε δεξαμενόπλοιο του ρωσικού “σκιώδη στόλο” στη Μαύρη Θάλασσα πραγματοποίησε η Ουκρανία, κλιμακώνοντας την προσπάθειά της να διαταράξει τις θαλάσσιες ροές πετρελαίου της Μόσχας.

Στόχος αυτή τη φορά ήταν το δεξαμενόπλοιο Dashan, με σημαία Κομόρες, το οποίο επλήγη ενώ έπλεε εντός της ουκρανικής ΑΟΖ με προορισμό το ρωσικό τερματικό του Νοβοροσίσκ.

Η επίθεση στο Dashan έρχεται λίγες ημέρες μετά τα πλήγματα στα δεξαμενόπλοια Kairos και Virat στις 28 και 29 Νοεμβρίου. Οι τρεις επιχειρήσεις εντάσσονται σε μια συντονισμένη ουκρανική τακτική που στοχεύει τον “σκιώδη” στόλο της Ρωσίας, ο οποίος έχει εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο για τις εξαγωγές πετρελαίου σε καθεστώς παράκαμψης των δυτικών κυρώσεων.

Οι συνεχείς επιθέσεις έχουν προκαλέσει έντονη αναταραχή στη ναυτιλιακή και ασφαλιστική αγορά. Τα ασφάλιστρα πολεμικού κινδύνου για πλοία που κινούνται προς τη Μαύρη Θάλασσα έχουν αυξηθεί σημαντικά, καθώς οι εταιρείες επανεκτιμούν την έκθεση τους σε έναν χώρο που μετατρέπεται ξανά σε υψηλού κινδύνου θαλάσσιο διάδρομο.

Ασφαλιστικοί κύκλοι εκφράζουν ανησυχία ότι η αβεβαιότητα αυτή μπορεί να επηρεάσει εμπορικές ροές αλλά και τη διαθεσιμότητα πλοίων που δέχονται να επιχειρήσουν στην περιοχή.

Η αντίδραση της Μόσχας ήταν έντονη. Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα εντείνει τις επιθέσεις σε ουκρανικές εγκαταστάσεις και υποδομές, ενώ απείλησε ανοιχτά ότι θα στοχοποιήσει δεξαμενόπλοια χωρών που στηρίζουν το Κίεβο.

Παράλληλα, άφησε να εννοηθεί ότι η Ρωσία θα μπορούσε να επιχειρήσει να περιορίσει την πρόσβαση της Ουκρανίας στη θάλασσα, εάν συνεχιστεί η στοχοποίηση ρωσικών πλοίων.

Η Μαύρη Θάλασσα, ένας από τους σημαντικότερους θαλάσσιους κόμβους για τη μεταφορά σιτηρών, πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου, βρίσκεται πλέον μπροστά σε έναν νέο κύκλο αστάθειας. Η δράση του “σκιώδους στόλου" αποτελεί κρίσιμο μηχανισμό για τις ρωσικές εξαγωγές. Η Ουκρανία, στοχεύοντας αυτά τα πλοία, επιχειρεί να μειώσει τα έσοδα που στηρίζουν τη ρωσική πολεμική προσπάθεια.