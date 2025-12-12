Lloyd's List: Ποιοι Έλληνες εφοπλιστές κατατάσσονται στην αφρόκρεμα της παγκόσμιας ναυτιλίας

Δύο Έλληνες εφοπλιστές βρίσκονται στην πρώτη 10άδα με τους πλέον επιδραστικούς ανθρώπους στην παγκόσμια ναυτιλία, σύμφωνα με τη βρετανική εφημερίδα Lloyd's List.

Ο Ευάγγελος Μαρινάκης, ιδιοκτήτης του ομίλου Capital και η Μαρία Αγγελικούση του φερώνυμου ναυτιλιακού ομίλου ξεχωρίζουν από τους Έλληνες εφοπλιστές, αλλά η λίστα περιλαμβάνει αρκετούς ακόμα.

Στη 13η θέση βρίσκεται ο εφοπλιστής Γιώργος Οικονόμου (TMS Group), στην 14η ο Γιώργος Προκοπίου (Dynacom, Dynagas, Sea Traders), στην 26η θέση η πρόεδρος της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού, στην 29η η Αγγελική Φράγκου (Navios Group), στην 36η ο Θωμάς Καζάκος (Διεθνές Ναυτικό Επιμελητήριο), στην 40η ο Κωστής Κωνσταντακόπουλος (Costamare), στην 52η η Σεμίραμις Παληού (Diana Shipping, Helmepa), στην 56η ο Νικόλας Τσάκος (Tsakos Energy Navigation), στην 60η ο Πίτερ Λιβανός (GasLog / DryLog), στην 67η ο Γιώργος Λογοθέτης (Libra Group) και στην 80η ο Πέτρος Παππάς (Star Bulk).

Πρώτος στη σχετική λίστα δεν είναι άλλος από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ενώ στην πρώτη δεκάδα βρίσκονται ακόμη ο Μαρκ Ρούμπιο, οι Wan Min και Miao Jianmin της Cosco, αλλά και ο σκιώδης στόλος της Ρωσίας.