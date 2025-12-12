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Lloyd&#039;s List: Ποιοι Έλληνες εφοπλιστές κατατάσσονται στην αφρόκρεμα της παγκόσμιας ναυτιλίας
Ναυτιλία
19:38 - 12 Δεκ 2025

Lloyd's List: Ποιοι Έλληνες εφοπλιστές κατατάσσονται στην αφρόκρεμα της παγκόσμιας ναυτιλίας

Reporter.gr Newsroom
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Δύο Έλληνες εφοπλιστές βρίσκονται στην πρώτη 10άδα με τους πλέον επιδραστικούς ανθρώπους στην παγκόσμια ναυτιλία, σύμφωνα  με τη βρετανική εφημερίδα Lloyd's List. 

Ο Ευάγγελος Μαρινάκης, ιδιοκτήτης του ομίλου Capital και η Μαρία Αγγελικούση του φερώνυμου ναυτιλιακού ομίλου ξεχωρίζουν από τους Έλληνες εφοπλιστές, αλλά η λίστα περιλαμβάνει αρκετούς ακόμα.

Στη 13η θέση βρίσκεται ο εφοπλιστής Γιώργος Οικονόμου (TMS Group), στην 14η ο Γιώργος Προκοπίου (Dynacom, Dynagas, Sea Traders), στην 26η θέση η πρόεδρος της Ενωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού, στην 29η η Αγγελική Φράγκου (Navios Group), στην 36η ο Θωμάς Καζάκος (Διεθνές Ναυτικό Επιμελητήριο), στην 40η ο Κωστής Κωνσταντακόπουλος (Costamare), στην 52η η Σεμίραμις Παληού (Diana Shipping, Helmepa), στην 56η ο Νικόλας Τσάκος (Tsakos Energy Navigation), στην 60η ο Πίτερ Λιβανός (GasLog / DryLog), στην 67η ο Γιώργος Λογοθέτης (Libra Group) και στην 80η ο Πέτρος Παππάς (Star Bulk).

Πρώτος στη σχετική λίστα δεν είναι άλλος από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ενώ στην πρώτη δεκάδα βρίσκονται ακόμη ο Μαρκ Ρούμπιο, οι Wan Min και Miao Jianmin της Cosco, αλλά και ο σκιώδης στόλος της Ρωσίας.

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