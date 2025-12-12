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ΣΥΡΙΖΑ για Μπουκώρο: Το παιχνίδι της συγκάλυψης συνεχίζεται
Πολιτική
18:45 - 12 Δεκ 2025

ΣΥΡΙΖΑ για Μπουκώρο: Το παιχνίδι της συγκάλυψης συνεχίζεται

Reporter.gr Newsroom
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Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, σχολίασαν σήμερα (12/12) την κατάθεση του βουλευτή της ΝΔ, Χρήστου Μπουκώρου στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας λόγο συνέχεια στο «παιχνίδι συγκάλυψης». 

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι πηγές της Κουμουνδούρου:

«Ακόμα ένας μάρτυρας εμφανίστηκε απρόθυμος να δώσει απαντήσεις στην Εξεταστική Επιτροπή για το ”γαλάζιο” σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο βουλευτής της ΝΔ Χρ. Μπουκώρος, πειθαρχώντας στις εντολές του Μεγάρου Μαξίμου, δεν θεώρησε ”σημαντικό” να αποκαλύψει στα μέλη της Επιτροπής την κυβερνητική πηγή που τον είχε ενημερώσει ότι δεν θα γίνει υπουργός λόγω των νόμιμων επισυνδέσεων. Ούτε μπορεί να αξιολογήσει την αξιοπιστία της πληροφορίας».

«Ο κ. Μπουκώρος τήρησε τη συμφωνία της σιωπής. Παρότι έχει δηλώσει ”έχω αποφασίσει να μη μιλήσω αυτή την ώρα, αλλά πιστεύει κανείς ότι δεν θα μιλήσω; Πορεύομαι με γνώμονα τη συνείδησή μου και την αλήθεια. Να είστε σίγουροι ότι τότε τα πράγματα θα πάνε στις πραγματικές τους διαστάσεις” – τελικά, παρέκαμψε τη ”συνείδησή” του και την ”αλήθεια” και δεν μίλησε. Και όλοι μπορούμε να καταλάβουμε το γιατί», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές προσθέτοντας παράλληλα ότι:

«Η παρέμβαση του εισαγγελέα μετά τη χθεσινή προκλητική εμφάνιση του Γιώργου Ξυλούρηχθεσινή προκλητική εμφάνιση του Γιώργου Ξυλούρη (”Φραπέ”) στην Εξεταστική Επιτροπή αποτελεί απόλυτη δικαίωση του αιτήματος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, το οποίο κατατέθηκε από την αρχή της χθεσινής συνεδρίασης, για δρομολόγηση της αυτόφωρης διαδικασίας, με την κατηγορία της άρνησης μαρτυρίας και της ψευδούς κατάθεσης».

«Η κυβερνητική πλειοψηφία φέρει ακέραια την ευθύνη για την προστασία του κ. Ξυλούρη, ο οποίος ευτέλισε την κοινοβουλευτική διαδικασία με τις πλάτες της ΝΔ, επικαλέστηκε το δικαίωμα της σιωπής και στη συνέχεια απάντησε… όπου τον συνέφερε και έφυγε σαν κύριος από τη Βουλή», υπογραμμίζουν οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, «η σύλληψη του γαλάζιου αγροτοσυνδικαλιστή στην Κρήτη, Μύρωνα Χιλετζάκη, αποκαλύπτει την εμπλοκή του Μαξίμου στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Μπορεί ο κ. Μητσοτάκης να ισχυρίζεται ότι δεν γνώριζε τίποτα για το σκάνδαλο, ωστόσο είχε στενές σχέσεις με τους συλληφθέντες. Όπως φαίνεται, δεν ”έτρωγαν” μόνο τις αγροτικές επιδοτήσεις παράνομα, αλλά το γλεντούσαν παρέα, στο ίδιο τραπέζι, στην υγεία των κορόιδων. Του κόσμου του πρωτογενούς τομέα που σήμερα ασφυκτιά από την κυβερνητική αδιαφορία.Όποια πέτρα και να σηκώσεις, θα βρεις από κάτω κάποιον ”γαλάζιο” παράγοντα. Όσο κι αν προσπαθούν να συγκαλύψουν με τερτίπια ”σιωπής”, καθημερινά αποκαλύπτεται η βαθιά εμπλοκή τους», καταλήγουν χαρακτηριστικά οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

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