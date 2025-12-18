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MSC Cruises: Νέος προορισμός για το καλοκαίρι του 2026 η Σύρος
Ναυτιλία
17:10 - 18 Δεκ 2025

MSC Cruises: Νέος προορισμός για το καλοκαίρι του 2026 η Σύρος

Reporter.gr Newsroom
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Θέτοντας τις βάσεις για ένα αξέχαστο καλοκαίρι, τα νέα δρομολόγια της MSC Cruises με τα MSC Lirica και MSC Divina προσφέρουν στους επισκέπτες την ευκαιρία να εξερευνήσουν μερικούς από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ανατολικής Μεσογείου.

Και τα δύο πλοία θα προσφέρουν 7ήμερες κρουαζιέρες, σχεδιασμένες να αναδείξουν την εμβληματική ομορφιά της περιοχής, με δρομολόγια που εκτείνονται από τα μαγευτικά ελληνικά νησιά έως τις ιστορικές πόλεις της Τουρκίας, τα αδριατικά «διαμάντια» του Μαυροβουνίου και τους περιζήτητους προορισμούς της Ιταλίας — προσφέροντας στους ταξιδιώτες τον ιδανικό συνδυασμό εξερεύνησης πόλεων, χαλαρωτικών παραλιών, πλούσιου πολιτισμού, εξαιρετικής γαστρονομίας και παγκοσμίως γνωστών ιστορικών μνημείων.

Τα δρομολόγια περιλαμβάνουν προσεγγίσεις σε αυθεντικούς νέους και ανερχόμενους προορισμούς, όπως η Μαρμαρίδα (Τουρκία), γνωστή για την εντυπωσιακή ακτογραμμή της και το ιστορικό της λιμάνι, καθώς και η Σύρος (Ελλάδα), που ξεχωρίζει για το γοητευτικό συνδυασμό νεοκλασικής αρχιτεκτονικής και ζωντανής τοπικής κουλτούρας.

Από τις 4 Απριλίου 2026, το MSC Lirica θα προσφέρει δρομολόγια με αναχώρηση από τη Βενετία–Marghera (Ιταλία) προς μερικά από τα πιο κρυμμένα «διαμάντια» της Ανατολικής Μεσογείου, από το γραφικό Κοτόρ (Μαυροβούνιο) έως τις γαλήνιες ακτές της Σύρου (Ελλάδα) και την παραθαλάσσια γοητεία της Ανκόνα (Ιταλία). Οι επιβάτες θα απολαύσουν επίσης διανυκτέρευση στη Μύκονο (Ελλάδα), δίνοντάς τους την ευκαιρία να ζήσουν από κοντά τα φημισμένα ηλιοβασιλέματα του νησιού και τη ζωντανή νυχτερινή ζωή του.

Από τις 24 Απριλίου 2026, το MSC Divina θα αναχωρεί από τη Δυτική Μεσόγειο, με λιμάνι επιβίβασης το Τσιβιταβέκια (Ρώμη), επισκεπτόμενο μερικούς από τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς της Ανατολικής Μεσογείου. Το δρομολόγιο περιλαμβάνει το γοητευτικό, κοσμοπολίτικο προορισμό της Μυκόνου (Ελλάδα), τον αρχαιολογικό χώρο της Εφέσου, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, με πρόσβαση από το Κουσάντασι (Τουρκία), τους μαγευτικούς τιρκουάζ κόλπους της Μαρμαρίδας καθώς και τη Νάπολη (Ιταλία), την πύλη προς τη θρυλική Πομπηία. Οι επισκέπτες που επιθυμούν να απολαύσουν αυτά τα ταξίδια με επιπλέον άνεση και ιδιωτικότητα μπορούν να επιλέξουν σουίτες στο MSC Yacht Club που αποτελεί τη μοναδική, πολυτελή εμπειρία «πλοίο μέσα στο πλοίο» της εταιρείας, με αποκλειστική πρόσβαση με κάρτα σε ιδιωτικές εγκαταστάσεις, 24ωρη υπηρεσία μπάτλερ και concierge, καθώς και αποκλειστικό εστιατόριο, lounge, πισίνα και ηλιόλουστο κατάστρωμα.

Κύρια αξιοθέατα και προορισμοί των δρομολογίων:

  • ΝΕΟ! Μαρμαρίδα: από τις πιο δημοφιλείς resort πόλεις της «Τιρκουάζ Ακτής» της Τουρκίας, η Μαρμαρίδα προσφέρει έναν γοητευτικό συνδυασμό παραδοσιακής τουρκικής φιλοξενίας με σύγχρονες ανέσεις και δραστηριότητες. Οι αμμώδεις παραλίες, η ζωντανή νυχτερινή ζωή και οι πολλές επιλογές για ψώνια και φαγητό την καθιστούν ένα από τα κρυμμένα διαμάντια της περιοχής.
  • NEO! Σύρος: Ένας κρυμμένος θησαυρός και μια αυθεντική εμπειρία ελληνικού νησιού στις Κυκλάδες. Το νησί προσφέρει ηρεμία και αυθεντικές εμπειρίες, καθιστώντας το τον ιδανικό προορισμό για ξεκούραση και χαλάρωση. Οι επισκέπτες δεν πρέπει να χάσουν την μεγαλοπρεπή πρωτεύουσα Ερμούπολη, με την επιβλητική αρχιτεκτονική της, καθώς και τον μεσαιωνικό οικισμό και την εκπληκτική θέα στην Άνω Σύρο.
  • Μύκονος: Ένα από τα πιο εμβληματικά ελληνικά νησιά, η Μύκονος συνδυάζει την ηρεμία ενός επίγειου παράδεισου με την ζωντάνια της νυχτερινής ζωής. Γνωστή για τα γραφικά, ασπρισμένα χωριά, τους διάσημους ανεμόμυλους, τα εκλεκτά σουβλάκια και θαλασσινά πιάτα, τις εκπληκτικές παραλίες και τα εντυπωσιακά ηλιοβασιλέματα της περιοχής, αυτή η γοητευτική τοποθεσία προσφέρει κάτι για κάθε επισκέπτη.
  • Κουσάντασι: Βρίσκεται στη δυτική ακτή της Τουρκίας και λειτουργεί κυρίως ως resort πόλη, αποτελώντας ταυτόχρονα πύλη προς τα ιστορικά ερείπια της Εφέσου, μιας αρχαίας πόλης που χτίστηκε τον 10ο αιώνα π.Χ. και εξακολουθεί να ανασκάπτεται έως σήμερα. Είτε πρόκειται για επισκέψεις στην αρχαία πόλη της Εφέσου, περίπου 45 λεπτά μακριά, γεύσεις τουρκικών λουκουμιών, είτε για χαλάρωση στις παραλίες, αυτός ο προορισμός προσφέρει πλούσιες εμπειρίες για κάθε επισκέπτη.
  • Νάπολη: Η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ιταλίας και μία από τις αρχαιότερες συνεχώς κατοικημένες πόλεις στον κόσμο. Γνωστή για την πίτσα της και τα κοντινά αρχαιολογικά ερείπια της Πομπηίας και της Ερκολάνο, το ιστορικό κέντρο της αποτελεί επίσης Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
  • Κοτόρ, Μαυροβούνιο: Μια οχυρωμένη πόλη στην Αδριατική ακτή του Μαυροβουνίου, το Κοτόρ αποτελεί γραφικόό, ιστορικό και φιλόξενο λιμάνι. Η μεσαιωνική παλιά πόλη, Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, η εκπληκτική φυσική ομορφιά, τα νόστιμα θαλασσινά και τα αυθεντικά μπαρ και εστιατόρια το καθιστούν αγαπημένο προορισμό των επισκεπτών.
  • Ανκόνα, Ιταλία: Η πρωτεύουσα της γραφικής περιοχής των Μάρκε στη Ιταλία, η Ανκόνα είναι μια ζωντανή πόλη με θέα στη λαμπερή Αδριατική Θάλασσα, γεμάτη ιστορικά μνημεία, πολυσύχναστα λιμάνια και όμορφες παραλίες. Ένα από τα κύρια αξιοθέατα της πόλης είναι ο Καθεδρικός Ναός της Ανκόνα, που ολοκληρώθηκε το 1189. Χάρη στην μοναδική της τοποθεσία, στην Ανκόνα είναι δυνατόν να παρακολουθήσει κανείς ανατολή και δύση ηλίου πάνω από τον ωκεανό.
  • Βενετία: Μια πλωτή πόλη μοναδική στον κόσμο. Οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν τα μαγευτικά κανάλια της Βενετίας, να θαυμάσουν την εντυπωσιακή αρχιτεκτονική, να απολαύσουν την ομορφιά της Πλατείας Αγίου Μάρκου ή να απαθανατίσουν μια φωτογραφία από τη διάσημη Γέφυρα των Στεναγμών.
  • Τσιβιταβέκια για Ρώμη: Από την παραθαλάσσια πόλη Τσιβιταβέκια, οι επισκέπτες μπορούν να ταξιδέψουν στη γειτονική Ρώμη για ένα συναρπαστικό ταξίδι στην ιστορία σε μία από τις πιο περιζήτητες πόλεις του κόσμου. Αυτή η ρομαντική και ζωντανή πρωτεύουσα προσφέρει κάτι για κάθε τύπο ταξιδιώτη, όπως παγκοσμίως γνωστά ιστορικά μνημεία, εξαιρετική ιταλική κουζίνα, υπαίθριες αγορές και μουσεία. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν μερικά από τα πιο εμβληματικά αξιοθέατα της πόλης, όπως το Κολοσσαίο και το Φοντάνα ντιΤρέβι.

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες δρομολόγιο του MSC Lirica για το καλοκαίρι του 2026, https://www.msccruises.com/int/our-cruises/destinations/mediterranean .

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες δρομολόγιο του MSC Divina για το καλοκαίρι του 2026, ΕΔΩ

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