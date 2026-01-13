Επίθεση σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοια στη Μαύρη Θάλασσα

Επίθεση από drones δέχθηκαν τέσσερα συνολικά τάνκερ στη Μαύρη Θάλασσα, με τα τρία από αυτά να είναι ελληνικών συμφερόντων.

Δύο από τα δεξαμενόπλοια έγιναν στόχος επίθεσης κοντά στον τερματικό σταθμό φόρτωσης του Caspian Pipeline Consortium (CPC) στη Μαύρη Θάλασσα, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το πρακτορείο Bloomberg, επικαλούμενο πηγή με γνώση της υπόθεσης, η οποία διατήρησε την ανωνυμία της.

Πρόκειται για το πετρελαιοφόρο Delta Harmony που διαχειρίζεται η ελληνική Delta Tankers, σύμφωνα με την LSEG, και αναμενόταν να φορτώσει πετρέλαιο από την Tengizchevroil, όπως και το πετρελαιοφόρο Matilda όπου διαχειρίζεται η ελληνική Thenamaris και αναμενόταν να φορτώσει πετρέλαιο από το Karachaganak, πρόσθεσαν οι πηγές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfnghdv398w1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, τα δύο πλοία επρόκειτο να φορτώσουν πετρέλαιο από το CPC -τη βασική οδό εξαγωγής του καζακικού πετρελαίου- ωστόσο είχαν απομακρυνθεί προσωρινά από τον τερματικό σταθμό προκειμένου να αναμένουν τη σειρά τους. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες για το μέγεθος ή τη σοβαρότητα των ζημιών που υπέστησαν.

Επισημαίνεται ότι τα περιστατικά αυτά εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κλιμάκωσης των επιθέσεων κατά της ναυτιλίας στη Μαύρη Θάλασσα τις τελευταίες έξι εβδομάδες. Στο διάστημα αυτό, η Ουκρανία έχει εξαπολύσει επιθέσεις εναντίον αρκετών δεξαμενόπλοιων που φέρονται να συνδέονται με ρωσικά συμφέροντα, ενώ παράλληλα και η Ρωσία έχει πλήξει εμπορικά πλοία στην περιοχή.

Παράλληλα, οι εξαγωγές πετρελαίου από το Καζακστάν εμφανίζουν μείωση, καθώς παράγοντες όπως εργασίες συντήρησης, δυσμενείς καιρικές συνθήκες και επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχουν επηρεάσει τη λειτουργία του αγωγού και των φορτώσεων.