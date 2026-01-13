Το LNG προσπερνά το ρωσικό αέριο στις ενεργειακές εισαγωγές της Ελλάδας το 2025

Το 2025 σημειώθηκε ιστορικό υψηλό εγχώριας κατανάλωσης αερίου με 70.2 TWh. Το 70.3% προήλθε από τον τομέα ηλεκτροπαραγωγής που κατέγραψε ρεκόρ με 49.3 TWh, και ακολούθησαν τα δίκτυα με 13.1 TWh. Η βιομηχανία είχε τη χαμηλότερη κατανάλωση με 7.8 TWh (-13.5% σε σχέση με το 2024). Το LNG είχε το μεγαλύτερο μερίδιο στις εισαγωγές (32.7 TWh), ξεπερνώντας το ρωσικό αέριο (27.6 TWh). Οι εξαγωγές το 2025 (8.6 TWh), τριπλασιάστηκαν σε σχέση με αυτές του 2024. Περισσότερο από 90% του εξαγόμενου αερίου διοχετεύτηκε από την ίδια πύλη που εισάγεται ρωσικό αέριο (Σιδηρόκαστρο).

Όπως σημειώνει το Green Tank, η παρακάτω ανάλυσή του αφορά την εγχώρια κατανάλωση, τις εισαγωγές αλλά και τις εξαγωγές ορυκτού αερίου. Βασίζεται στα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ για τις Επικυρωμένες Ημερήσιες Παραδόσεις / Παραλαβές Φ.Α (Δεκέμβριος 2025), καθώς και στα Στοιχεία Κατανομών Φ.Α. από το Νέο Σύστημα Εμπορικών Πληροφοριών του ΔΕΣΦΑ (Δεκέμβριος 2025). Επίσης, χρησιμοποιεί τα τελευταία δημοσιευμένα μηνιαία στοιχεία από τη Eurostat για τις εισαγωγές υγροποιημένου ορυκτού αέριου (LNG) από τη Ρωσία (Νοέμβριος 2025), και για τη σύγκριση μεταξύ κρατών μελών τής ΕΕ-27 όσον αφορά την κατανάλωση αερίου (Νοέμβριος 2025).

Κατανάλωση

Δεκέμβριος

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ, η συνολική εγχώρια κατανάλωση αερίου τον Δεκέμβριο 2025 αυξήθηκε κατά 40.2% σε σχέση με τον Νοέμβριο, φτάνοντας στις 7.71 TWh. Ήταν η 3η υψηλότερη μηνιαία κατανάλωση το 2025 μετά τον Φεβρουάριο και τον Ιανουάριο.

Και οι τρεις τομείς χρήσης αερίου (ηλεκτρισμός, βιομηχανία και δίκτυα) παρουσίασαν αύξηση τον Δεκέμβριο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Πιο συγκεκριμένα ο τομέας του ηλεκτρισμού ήταν πρώτος στην κατανάλωση αερίου με 5.12 TWh και αύξηση 37.2% (+1.4 TWh). Ακολούθησε ο τομέας των δικτύων με ζήτηση 1.8 TWh και αύξηση 78.9% (+800 GWh), και τελευταίος ήταν ο τομέας της βιομηχανίας με κατανάλωση αερίου 776 GWh και αύξηση 2.9% (+22 GWh) σε σχέση με τον Νοέμβριο. Επίσης, και για τους τρεις τομείς χρήσης ο Δεκέμβριος ήταν ένας από τους κορυφαίους τρεις μήνες του έτους σε κατανάλωση αερίου.

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2024, η συνολική εγχώρια ζήτηση αερίου αυξήθηκε κατά 8.1% (+581 GWh), με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση να καταγράφεται στον τομέα της βιομηχανίας (+13.5% ή +92 GWh), και ακολούθως στον τομέα του ηλεκτρισμού (+10.8% ή +501 GWh). Αντιθέτως, η ζήτηση αερίου στον τομέα των δικτύων είχε μικρή μείωση σε σχέση με τον περσινό Δεκέμβριο (-0.7% ή -12 GWh).

Δώδεκα μήνες του έτους

Αθροιστικά για όλο το 2025, η εγχώρια κατανάλωση αερίου έφτασε τις 70.2 TWh, αυξημένη κατά 6% σε σχέση με το 2024 και καταγράφοντας ιστορικό[1] υψηλό. Η δεύτερη υψηλότερη ετήσια κατανάλωση ήταν το 2021 με 69.96 TWh.

Το ρεκόρ της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης οφείλεται κατά κύριο λόγο στον τομέα ηλεκτροπαραγωγής που κατέγραψε ρεκόρ το 2025 με 49.3 TWh και αύξηση 8.5% σε σχέση με το 2024.

Στη δεύτερη θέση μετά τον ηλεκτρισμό βρέθηκαν τα δίκτυα με 13.06 TWh και τη δεύτερη υψηλότερη ιστορικά1 κατανάλωση για τα δίκτυα μετά το 2021. Σε σχέση με το 2024 η χρήση αερίου στα δίκτυα αυξήθηκε κατά 11.3%.

Τελευταίος στην κατανάλωση αερίου ήταν ο τομέας της βιομηχανίας με 7.8 TWh και μείωση 13.5% σε σχέση με το 2024. Ο τομέας της βιομηχανίας είχε χαμηλότερη κατανάλωση κάθε μήνα του 2025 συγκριτικά με το 2024, εκτός του Ιουνίου και του Δεκεμβρίου.

Όσον αφορά τον καταμερισμό της κατανάλωσης ανά χρήση, το έτος ολοκληρώθηκε με τον ηλεκτρισμό να διατηρεί το μεγαλύτερο μερίδιο με 70.3% της συνολικής κατανάλωσης. Ακολούθησαν τα δίκτυα με μερίδιο 18.6% και η βιομηχανία με μερίδιο 11.1%.

Εξαγωγές

Οι συνολικές εξαγωγές τον Δεκέμβριο 2025 ήταν 1.5 TWh, 11.6% υψηλότερες από τον Νοέμβριο και οι υψηλότερες του έτους. Το μεγαλύτερο κομμάτι των εξαγωγών ήταν από την πύλη του Σιδηροκάστρου με 1.14 TWh, ενώ οι εξαγωγές από τον IGB (Interconnector Greece Bulgaria) με σημείο εξόδου την Κομοτηνή ήταν 0.36 TWh. Οι εξαγωγές από την έξοδο της Νέας Μεσημβρίας ήταν μηδενικές.

Συνολικά το 2025 οι εξαγωγές ορυκτού αερίου έφτασαν τις 8.6 TWh, τριπλάσιες των περσινών (2.91 TWh). Το συντριπτικά μεγαλύτερο μερίδιο (90.6% ή 7.78 TWh) των εξαγωγών ήταν από την πύλη του Σιδηροκάστρου, ενώ μικρότερες ήταν οι ποσότητες που εξάχθηκαν από τον IGB και την πύλη της Κομοτηνής (9.3% ή 0.8 TWh). Από την πύλη της Νέας Μεσημβρίας καταγράφηκαν εξαγωγές αερίου μόνο τον Μάρτιο με 0.015 TWh.

Εισαγωγές

Δεκέμβριος

Οι συνολικές εισαγωγές στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς -που κάλυψαν αποκλειστικά εγχώριες ανάγκες- έφτασαν τις 8.07 TWh και ήταν οι υψηλότερες του έτους. Σε σχέση με τον Νοέμβριο οι εισαγωγές αερίου αυξήθηκαν κατά 39.2%.

Στην πρώτη θέση εισαγωγών ήταν το LNG με 4.29 TWh με 3.34 TWh να εισάγονται από το FSRU Ρεβυθούσας (πύλη της Αγίας Τριάδας) ενώ οι υπόλοιπες 0.95 TWh προήλθαν από το FSRU Αλεξανδρούπολης (πύλη Αμφιτρίτης). Στη δεύτερη θέση ήταν η πύλη του Σιδηροκάστρου (που είναι η κύρια πύλη εισόδου ρωσικού αερίου) με 2.74 TWh. Ωστόσο, συγκριτικά με τον Νοέμβριο οι εισαγωγές αερίου από την πύλη του Σιδηροκάστρου παρουσίασαν υπερδιπλάσια αύξηση από τις εισαγωγές από την πύλη της Αγίας Τριάδας (+68% για το Σιδηρόκαστρο έναντι +31.1% για την Αγία Τριάδα).

Στην τρίτη θέση εισαγωγών βρέθηκε η πύλη της Νέας Μεσημβρίας (απ’ όπου εισάγεται αζέρικο αέριο μέσω του αγωγού TAP) με 1.04 TWh και αύξηση 13.7% σε σχέση με τον Νοέμβριο. Μηδενικές παρέμειναν οι εισαγωγές από την πέμπτη πύλη εισόδου στους Κήπους όπως συμβαίνει από τον Ιανουάριο του 2024.

Δώδεκα μήνες του έτους

Οι συνολικές εισαγωγές ορυκτού αερίου που κάλυψαν εγχώρια κατανάλωση το 2025 ήταν αθροιστικά 71.27 TWh, καταγράφοντας ιστορικό υψηλό. Το έτος με τις επόμενες υψηλότερες εισαγωγές ήταν το 2021 με 70.3 TWh, 0.97 TWh λιγότερες από το 2025. Συγκριτικά με το 2024, οι συνολικές εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 2.1% (+1.47 TWh), κυρίως λόγω της μεγάλης αύξησης εισαγωγών LNG από την πύλη της Αγίας Τριάδας.

Συνολικά το 2025 οι εισαγωγές LNG από τις πύλες εισόδου της Αγίας Τριάδας και της Αμφιτρίτης ήταν πρώτες με 32.7 TWh και μερίδιο 45.8%, ενώ σε σχέση με το 2024 αυξήθηκαν κατά 55.3%.

Οι εισαγωγές ρωσικού αερίου από την πύλη του Σιδηροκάστρου ήρθαν δεύτερες με 27.55 TWh και μερίδιο 38.6%, ενώ μειώθηκαν κατά 24.8% σε σχέση με το 2024.

Στην τελευταία θέση ήταν οι εισαγωγές αζέρικου αέριου μέσω του TAP και της πύλης της Νέας Μεσημβρίας με 11.07 TWh και μερίδιο 15.5%, ενώ μειώθηκαν κατά 9% σε σχέση με το 2024.

Η εξάρτηση της Ελλάδας από το ρωσικό αέριο

Στις 3 Δεκεμβρίου 2025, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την πλήρη απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού ορυκτού αερίου με τη μορφή LNG από την 1η Ιανουαρίου 2027. Η Ελλάδα συμμορφώνεται ήδη πλήρως με αυτή την πρόβλεψη καθώς οι εισαγωγές ρωσικού LNG στη χώρα παραμένουν μηδενικές από τον Νοέμβριο του 2024.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι στην ίδια απόφαση της ΕΕ συμπεριλαμβάνεται η πλήρης απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού αερίου μέσω αγωγού από την 1η Οκτωβρίου 2027[2], η Ελλάδα εξακολουθεί να εισάγει σημαντικές ποσότητες ρωσικού αερίου αγωγού μέσω της πύλης του Σιδηροκάστρου.

Πιο συγκεκριμένα, ο μέσος όρος μηνιαίων εισαγωγών ρωσικού αερίου μέσω Σιδηροκάστρου το 2025 ήταν 2.3 TWh, με τις ελάχιστες να σημειώνονται τον Μάρτιο 2025 (1.43 TWh), και τις μέγιστες τον Φεβρουάριο 2025 (3.18 TWh).

Ωστόσο, τους 8 από τους 12 μήνες του 2025 το LNG είχε την πρωτοκαθεδρία στις εισαγωγές με μέσο μηνιαίο μέσο όρο 2.72 TWh, αντιστρέφοντας την τάση της περιόδου Ιουνίου 2023-Οκτωβρίου 2024 όπου το ρωσικό αέριο ήταν στην πρώτη θέση.

Σύγκριση μεταξύ κρατών μελών ΕΕ-27

Πρώτοι έντεκα μήνες του έτους

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα δεδομένα της Eurostat για τα κράτη μέλη της ΕΕ-27[3], η Ελλάδα βρέθηκε στην 9ην χειρότερη θέση όσον αφορά την μεταβολή στην κατανάλωση αερίου μεταξύ 2024 και 2025 για την περίοδο Ιανουάριος – Νοέμβριος. Πιο συγκεκριμένα η Ελλάδα αύξησε την κατανάλωση αερίου κατά 5.12%, ποσότητα τετραπλάσια του μέσου όρου της ΕΕ-27 (1.19%). Ωστόσο η θέση της Ελλάδας γι’ αυτό το διάστημα αποτελεί βελτίωση συγκριτικά με το διάστημα Ιανουάριος-Οκτώβριος (όπου βρισκόταν στην 6η θέση) και συγκριτικά με την Ουγγαρία και την Ισπανία, που μέχρι πρότινος ήταν σε καλύτερη θέση.

Από τα υπόλοιπα κράτη μέλη, 11 μείωσαν την κατανάλωσή τους με πρωτοπόρες τις Φινλανδία, Σουηδία και Γαλλία (-17.8%, -16.5% και -13.5% αντίστοιχα), ενώ 14 χώρες αύξησαν την κατανάλωσή τους με την Αυστρία και την Πορτογαλία στις χειρότερες θέσεις (+11.3% και +13.05% αντίστοιχα).