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Minoan Lines: Early Offer με 20% επιπλέον έκπτωση
Ναυτιλία
17:48 - 23 Ιαν 2026

Minoan Lines: Early Offer με 20% επιπλέον έκπτωση

Reporter.gr Newsroom
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Η MINOAN LINES συνεχίζει να μεριμνά έμπρακτα για τους επιβάτες που την εμπιστεύονται, προσφέροντας 20% επιπλέον έκπτωση για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν έως τις 15 Φεβρουαρίου στα δρομολόγια Πειραιάς – Μήλος – Ηράκλειο και αντίστροφα, και θα αφορούν σε ταξίδια έως τις 31 Οκτωβρίου 2026. 

Η έκπτωση EARLY OFFER 2026 της εμβληματικής ελληνικής ακτοπλοϊκής εταιρίας που για περισσότερα από 50 χρόνια συνδέει προορισμούς και ανθρώπους,είναι αθροιστική με τις υπόλοιπες εκπτώσεις της εμπορικής πολιτικήςκαι αφορά στις κατηγορίες Οικονομική Θέση, VIP και Τετράκλινη Εσωτερική Καμπίνα (AB4).

Μια κίνηση που επιβραβεύει όσους επιλέγουν την άνεση, την αξιοπιστία και τις υψηλού επιπέδου on-boardυπηρεσίες της MINOAN LINES για τις αποδράσεις στο ιστορικό Ηράκλειο και την Κρήτη, τη διεθνώς αναγνωρισμένης ομορφιάς Μήλο ή τον Πειραιά με τον αστικό χαρακτήρα,αφετηρία για να ανακαλύψουν τις ομορφιές της Αθήνας.

Με δυνατότητα συνδυασμού με άλλες τρέχουσες προσφορές της εταιρίας, η EARLY OFFER 2026 μετατρέπει τον έγκαιρο προγραμματισμό για ταξίδια με τα υπερσύγχρονα, πολυτελή και οικολογικά CruiseFerries FESTOS Palace και KNOSOS Palace της MINOAN LINES στην πιο «έξυπνη» επιλογή. Γιατί στη MINOAN LINES, το ταξίδι δεν είναι απλώς μετακίνηση — είναι εμπειρία, φροντίδα και υπόσχεση ποιότητας από τη στιγμή της κράτησης έως τον τελικό προορισμό.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/01/2026 - 17:51
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