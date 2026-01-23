ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σταθμός Συμπίεσης Φυσικού Αερίου Αμπελιάς - Παπασταύρου: Νέα ενεργειακή υποδομή-ορόσημο για τη χώρα
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
17:45 - 23 Ιαν 2026

Σταθμός Συμπίεσης Φυσικού Αερίου Αμπελιάς - Παπασταύρου: Νέα ενεργειακή υποδομή-ορόσημο για τη χώρα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Σε τροχιά περαιτέρω ενίσχυσης του ρόλου της Ελλάδας ως κομβικού παίκτη στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη εισέρχεται το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, μετά τα εγκαίνια του Σταθμού Συμπίεσης Φυσικού Αερίου Αμπελιάς του ΔΕΣΦΑ. Στην τελετή παρευρέθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, υπογραμμίζοντας τη σημασία του έργου για την ασφάλεια εφοδιασμού και τη λειτουργική ευελιξία του συστήματος.

Τον Υπουργό υποδέχθηκαν η Ανώτατη Εκτελεστική Διευθύντρια του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli, καθώς και ο Πρόεδρος του ΔΕΣΦΑ, Πασχάλης Μπουχώρης, οι οποίοι αναφέρθηκαν στον στρατηγικό χαρακτήρα της επένδυσης και στη συμβολή της στη συνολική αναβάθμιση των ενεργειακών υποδομών της χώρας.

Ο Σταθμός Συμπίεσης Αμπελιάς αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις των τελευταίων ετών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, με συνολικό προϋπολογισμό 73,94 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για έργο κρίσιμης σημασίας, το οποίο ενισχύει τη δυνατότητα μεταφοράς φυσικού αερίου, αυξάνει την αξιοπιστία του δικτύου και θωρακίζει την Ελλάδα απέναντι σε ενδεχόμενες διαταραχές εφοδιασμού.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στον μελλοντικό χαρακτήρα της υποδομής, καθώς ο σταθμός έχει σχεδιαστεί με τεχνικές προδιαγραφές που επιτρέπουν τη μεταφορά μειγμάτων φυσικού αερίου και υδρογόνου, στοιχείο που διασφαλίζει τη συμβατότητα του έργου με τους στόχους της ενεργειακής μετάβασης και της απανθρακοποίησης.

Στην ομιλία του, ο κ. Παπασταύρου ανέδειξε τον ρόλο του ΔΕΣΦΑ ως βασικού μοχλού μετατροπής της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας σε πραγματικό ενεργειακό πλεονέκτημα, επισημαίνοντας ότι οι ελληνικές υποδομές συμβάλλουν ενεργά στην ευρωπαϊκή στρατηγική απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Όπως τόνισε, ο νέος Σταθμός Συμπίεσης αποτελεί ένα από τα κρίσιμα «κλειδιά» που επιτρέπουν στη χώρα να λειτουργήσει ως πύλη τροφοδοσίας φυσικού αερίου προς τη βορειοανατολική Ευρώπη, αλλά και –υπό προϋποθέσεις– προς τις κεντρικές περιοχές της ηπείρου. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα εδραιώνεται ως σταθερός ενεργειακός κόμβος μεταξύ Ανατολής και Δύσης, αλλά και ως αφετηρία του στρατηγικού άξονα Βορρά–Νότου.

Σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο, ο Υπουργός αναφέρθηκε στις «τεκτονικές αλλαγές» που βρίσκονται σε εξέλιξη διεθνώς, επισημαίνοντας ότι ακόμη και παραδοσιακές συμμαχίες, όπως η Ευρωατλαντική, δοκιμάζονται. Σε αυτό το περιβάλλον, όπως ανέφερε, η ενέργεια αποκτά έναν επιπλέον ρόλο, λειτουργώντας ως σημείο σύγκλισης και κοινός τόπος συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών.

«Η Ελλάδα μετατρέπεται σε μια γέφυρα που ενώνει τον Ατλαντικό, ανοίγοντας νέους δρόμους διακρατικής συνεργασίας και δημιουργώντας αρτηρίες αμοιβαίας προόδου και ευημερίας», σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο αυτής της ενεργειακής και γεωπολιτικής εξίσωσης.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παπασταύρου: Η αδράνεια δεν είναι λύση - Αναγκαία η μεταρρύθμιση για ασφαλές και ποιοτικό νερό
Πολιτική

Παπασταύρου: Η αδράνεια δεν είναι λύση - Αναγκαία η μεταρρύθμιση για ασφαλές και ποιοτικό νερό

Παπασταύρου: Νέες παρεμβάσεις για χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος – Έρχονται φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Παπασταύρου: Νέες παρεμβάσεις για χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος – Έρχονται φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια

Παπασταύρου: Αναγκαία μεταρρύθμιση για ασφαλές, προσιτό, επαρκές και ποιοτικό νερό για όλους
ΥΔΡΕΥΣΗ

Παπασταύρου: Αναγκαία μεταρρύθμιση για ασφαλές, προσιτό, επαρκές και ποιοτικό νερό για όλους

Παπασταύρου: Υπεγράφη το ΠΔ για το Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1 - Νότιες Κυκλάδες
Περιβάλλον

Παπασταύρου: Υπεγράφη το ΠΔ για το Θαλάσσιο Πάρκο Νοτίου Αιγαίου 1 - Νότιες Κυκλάδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
05/08/2026 - 20:00

Τρεις συλλήψεις για πυρκαγιές από αμέλεια σε Τρίκαλα, Ανατολική Αττική και Πρέβεζα

Ειδήσεις
05/08/2026 - 19:57

Τραγωδία στα Μάλια: 42χρονη έπεσε από σκάφος και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 19:49

HELLENiQ ENERGY: Αισιοδοξία για τα επόμενα χρόνια, επενδύσεις, ανθεκτικότητα και στήριξη €25 εκατ. στις πυρόπληκτες περιοχές

Οικονομία
05/08/2026 - 19:39

Έρευνα ΕΕΑ-Pulse: Η ακρίβεια «γονατίζει» τα νοικοκυριά – Μείωση ΦΠΑ και ΕΦΚ ζητούν 8 στους 10

Πολιτική
05/08/2026 - 19:17

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση να υποβάλει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την πόντιση του καλωδίου

Οικονομία
05/08/2026 - 19:15

Εξωδικαστικός Μηχανισμός: Άνω των €20 δισ. οι ρυθμίσεις οφειλών από την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας

Πολιτική
05/08/2026 - 19:04

Η απάντηση της Κωνσταντίνας Γεωργάκη στον Άδωνι Γεωργιάδη για τα σπιτάκια ανακύκλωσης

Χρηματιστήρια
05/08/2026 - 19:04

Ευρωαγορές: Ήπια κέρδη με στήριγμα τα εταιρικά αποτελέσματα

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 18:57

Θεματικά πάρκα και «Toy Story 5» τόνωσαν τα αποτελέσματα της Disney - Τα σχέδια για το Disney+

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 18:46

HelleniQ Energy: EBITDA €442 εκατ. στο β' τρίμηνο – Ρεκόρ επενδύσεων, ισχυρές εξαγωγές και μείωση δανεισμού

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 18:44

Motor Oil: Πωλεί το 75% της ΗΛΕΚΤΩΡ και της THALIS στην AKTOR – Στα €300 εκατ. η αποτίμηση

Ανακοινώσεις
05/08/2026 - 18:31

HelleniQ Energy: Ισχυρό εξάμηνο με EBITDA €734 εκατ. και «άλμα» εξαγωγών

Εργασιακά
05/08/2026 - 18:25

ΑΣΕΠ: Οριστικοί πίνακες για τις 51 θέσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Ειδήσεις
05/08/2026 - 18:14

Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας στον άξονα Οινόη–Χαλκίδα λόγω πυρκαγιάς

Ανακοινώσεις
05/08/2026 - 18:12

Flexopack: Πότε ξεκινά η διαπραγμάτευση 82.400 νέων μετοχών

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 17:56

Paramount: Άλμα κερδών 44% με «οδηγό» το streaming και τις περικοπές κόστους

Πολιτική
05/08/2026 - 17:52

Γαλλική «ψήφος» εμπιστοσύνης στην ενέργεια – Τι σημαίνει η είσοδος της Meridiam στο έργο του καλωδίου

Πολιτική
05/08/2026 - 17:50

Ο Ανδρουλάκης στον σταθμό φιλοξενίας πυρόπληκτων ζώων στα Μέγαρα

Ανακοινώσεις
05/08/2026 - 17:39

ΔΕΗ: Προσαρμοσμένο EBITDA €1,2 δισ. στο α' εξάμηνο 2026

Πολιτική
05/08/2026 - 17:37

ΠΑΣΟΚ: Γιατί «απογειώθηκε» κατά €30 εκατ. το κόστος για το ραντάρ του αεροδρομίου στο Καστέλλι;

Σχόλια Αγοράς
05/08/2026 - 17:37

Ήπια πτώση με διόρθωση στις τράπεζες - Διασώθηκαν οι 2.600 μονάδες

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 17:33

Aktor: Στρατηγική συμφωνία με Motor Oil για το 75% των ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS

Πολιτική
05/08/2026 - 17:22

ΠΑΣΟΚ: Οι κυβερνητικές πολιτικές είναι πολύ ακριβές για το εισόδημα των πολιτών

Ειδήσεις
05/08/2026 - 17:04

ΗΠΑ: Επιστράφηκαν 100 δισ. δολάρια από τους δασμούς του Τραμπ

Ειδήσεις
05/08/2026 - 16:58

ΗΠΑ: Μόλις 44.000 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τον Ιούλιο

Χρηματιστήρια
05/08/2026 - 16:40

Wall Street: Σε τροχιά ρεκόρ Dow και S&P 500 – Διψήφια «βουτιά» για SpaceX

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/08/2026 - 16:14

Η Mercedes-Benz γιορτάζει τα 140 χρόνια της με μια ξεχωριστή προσφορά για την A-Class

Οικονομία
05/08/2026 - 16:13

«Ξεπαγώνει» η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Η γαλλική Meridiam μπαίνει στο έργο των €1,9 δισ.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/08/2026 - 16:05

Το Nissan Qashqai με το νέο σύστημα e-POWER κατακτά ρεκόρ Guinness, διανύοντας 1.980 km με ένα μόνο γέμισμα

Πολιτική
05/08/2026 - 15:59

Θεοδωρικάκος: Στο ΕΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης η χρηματοδότηση του ΕΛΙΔΕΚ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ