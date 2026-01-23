Σταθμός Συμπίεσης Φυσικού Αερίου Αμπελιάς - Παπασταύρου: Νέα ενεργειακή υποδομή-ορόσημο για τη χώρα

Σε τροχιά περαιτέρω ενίσχυσης του ρόλου της Ελλάδας ως κομβικού παίκτη στον ευρωπαϊκό ενεργειακό χάρτη εισέρχεται το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, μετά τα εγκαίνια του Σταθμού Συμπίεσης Φυσικού Αερίου Αμπελιάς του ΔΕΣΦΑ. Στην τελετή παρευρέθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, υπογραμμίζοντας τη σημασία του έργου για την ασφάλεια εφοδιασμού και τη λειτουργική ευελιξία του συστήματος.

Τον Υπουργό υποδέχθηκαν η Ανώτατη Εκτελεστική Διευθύντρια του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli, καθώς και ο Πρόεδρος του ΔΕΣΦΑ, Πασχάλης Μπουχώρης, οι οποίοι αναφέρθηκαν στον στρατηγικό χαρακτήρα της επένδυσης και στη συμβολή της στη συνολική αναβάθμιση των ενεργειακών υποδομών της χώρας.

Ο Σταθμός Συμπίεσης Αμπελιάς αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις των τελευταίων ετών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, με συνολικό προϋπολογισμό 73,94 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για έργο κρίσιμης σημασίας, το οποίο ενισχύει τη δυνατότητα μεταφοράς φυσικού αερίου, αυξάνει την αξιοπιστία του δικτύου και θωρακίζει την Ελλάδα απέναντι σε ενδεχόμενες διαταραχές εφοδιασμού.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στον μελλοντικό χαρακτήρα της υποδομής, καθώς ο σταθμός έχει σχεδιαστεί με τεχνικές προδιαγραφές που επιτρέπουν τη μεταφορά μειγμάτων φυσικού αερίου και υδρογόνου, στοιχείο που διασφαλίζει τη συμβατότητα του έργου με τους στόχους της ενεργειακής μετάβασης και της απανθρακοποίησης.

Στην ομιλία του, ο κ. Παπασταύρου ανέδειξε τον ρόλο του ΔΕΣΦΑ ως βασικού μοχλού μετατροπής της γεωγραφικής θέσης της Ελλάδας σε πραγματικό ενεργειακό πλεονέκτημα, επισημαίνοντας ότι οι ελληνικές υποδομές συμβάλλουν ενεργά στην ευρωπαϊκή στρατηγική απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Όπως τόνισε, ο νέος Σταθμός Συμπίεσης αποτελεί ένα από τα κρίσιμα «κλειδιά» που επιτρέπουν στη χώρα να λειτουργήσει ως πύλη τροφοδοσίας φυσικού αερίου προς τη βορειοανατολική Ευρώπη, αλλά και –υπό προϋποθέσεις– προς τις κεντρικές περιοχές της ηπείρου. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα εδραιώνεται ως σταθερός ενεργειακός κόμβος μεταξύ Ανατολής και Δύσης, αλλά και ως αφετηρία του στρατηγικού άξονα Βορρά–Νότου.

Σε ένα ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο, ο Υπουργός αναφέρθηκε στις «τεκτονικές αλλαγές» που βρίσκονται σε εξέλιξη διεθνώς, επισημαίνοντας ότι ακόμη και παραδοσιακές συμμαχίες, όπως η Ευρωατλαντική, δοκιμάζονται. Σε αυτό το περιβάλλον, όπως ανέφερε, η ενέργεια αποκτά έναν επιπλέον ρόλο, λειτουργώντας ως σημείο σύγκλισης και κοινός τόπος συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών.

«Η Ελλάδα μετατρέπεται σε μια γέφυρα που ενώνει τον Ατλαντικό, ανοίγοντας νέους δρόμους διακρατικής συνεργασίας και δημιουργώντας αρτηρίες αμοιβαίας προόδου και ευημερίας», σημείωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η χώρα βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο αυτής της ενεργειακής και γεωπολιτικής εξίσωσης.