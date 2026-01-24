Τσικαλάκης (ΠΝΟ): Χωρίς ναυτικούς δεν υπάρχει ναυτιλία και χωρίς ναυτιλία, δεν θα υπάρχει η Ελλάδα

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία πραγματοποίησε την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, για πρώτη φορά, την εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Πειραιά.

Σε ζεστό και εορταστικό κλίμα, εκπρόσωποι της Εκκλησιαστικής, Πολιτειακής και Δημοτικής αρχής, των Λιμενικών αρχών, καθώς και της Ναυτιλιακής και Ναυτεργατικής κοινότητας αντάλλαξαν ευχές για υγεία, ενότητα και μια δημιουργική νέα χρονιά, τιμώντας παράλληλα τους δεσμούς και τις αξίες που ενώνουν τον Ελληνικό Ναυτικό Κόσμο.

Νωρίτερα είχε προηγηθεί η εξόδιος ακολουθία του στελέχους του Λιμενικού Σώματος που είχε χάσει τη ζωή του στο Παράλιο Άστρος την ώρα του καθήκοντος, στην οποία το «παρών» έδωσε και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Βασίλης Κικίλιας. Ο Υπουργός μάλιστα στον χαιρετισμό του ανέφερε ότι η ελληνική Πολιτεία θα μεριμνήσει για την οικογένεια του εκλιπόντος.

Υπό το συναισθηματικό φορτίο της στιγμής, η παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα της ΠΝΟ, κάπτεν Μανώλη Τσικαλάκη, ξεπέρασε τα όρια μιας τυπικής εθιμοτυπικής ομιλίας. Ο επικεφαλής της Ομοσπονδίας εξήγησε τον λόγο για τον οποίο η ΠΝΟ άνοιξε για πρώτη φορά τις πόρτες της στο ευρύ κοινό, πραγματοποιώντας την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας παρουσία πλήθους κόσμου.

Όπως τόνισε, η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στους ανθρώπους της θάλασσας και στη μνήμη όσων έχασαν άδικα τη ζωή τους, είτε στη θάλασσα είτε σε ναυτεργατικά ατυχήματα. Στο πλαίσιο αυτό, ζήτησε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, ως ελάχιστος φόρος τιμής και σεβασμού.

Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι η ναυτιλία δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τους ανθρώπους της: τους ναυτικούς, που εργάζονται σε δύσκολες και συχνά επικίνδυνες συνθήκες, θέτοντας πολλές φορές σε δοκιμασία ακόμη και τη σωματική τους ακεραιότητα. Παράλληλα, επισήμανε ότι οι Έλληνες ναυτικοί καλούνται να αντιμετωπίσουν και ένα ιδιαίτερα απαιτητικό γραφειοκρατικό πλαίσιο, το οποίο επιβαρύνει τόσο την εργασία όσο και την καθημερινότητά τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Γενικός Γραμματέας της ΠΝΟ στη ναυτική εκπαίδευση και στη γυναικεία απασχόληση στη ναυτιλία, χαρακτηρίζοντάς τα ως δύο κομβικά ζητήματα για το μέλλον του κλάδου. Όπως σημείωσε, είναι επιτακτική η ανάγκη εκσυγχρονισμού των Δημόσιων Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού και συνολικής αναβάθμισης της ναυτικής εκπαίδευσης, προκειμένου να διασφαλιστεί η συνέχεια της ελληνικής ναυτοσύνης και η προσέλκυση νέων ανθρώπων στα ναυτικά επαγγέλματα. «Χωρίς ναυτικούς δεν υπάρχει ναυτιλία και χωρίς ναυτιλία δεν υπάρχει η Ελλάδα όπως τη γνωρίζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη γυναικεία παρουσία στη θάλασσα, υπογράμμισε ότι οι γυναίκες έχουν αποδείξει έμπρακτα πως η ναυτιλία δεν γνωρίζει φύλο, αλλά απαιτεί ικανότητα, αντοχή και ψυχή, σημειώνοντας ότι συνεχίζουν να εξελίσσονται και να διακρίνονται στον χώρο.

Τον λόγο έλαβε στη συνέχεια ο Γενικός Γραμματέας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Μεταφορές (ITF), Stephen Cotton, ο οποίος δήλωσε ότι ήταν η πρώτη φορά που μίλησε ενώπιον εκπροσώπων ολόκληρου του φάσματος της ναυτιλιακής βιομηχανίας. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι, αν και είχε πρόσκληση να παρευρεθεί στο Νταβός, προτίμησε να βρεθεί στον Πειραιά, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «ο Πειραιάς κερδίζει κάθε φορά».

Ολόκληρη η ομιλία τουκ. Τσιλακάκη έχει ως εξής:

«Κυρίες και Κύριοι….

Εκλεκτοί Προσκεκλημένοι μας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζω στη σημερινή μας εκδήλωση.

Είναι η πρώτη φορά που η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία, ανοίγει την πόρτα της και κόβει την Πρωτοχρονιάτικη πίτα της με την παρουσία όλων σας!

Και το κάνουμε για έναν και μόνο λόγο: Για να τιμήσουμε τους ανθρώπους της θάλασσας!

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Γι’ αυτούς τους ανθρώπους και όλους τους συνανθρώπους μας, που έχασαν άδικα τη ζωή τους στη θάλασσα ή σε ναυτεργατικά ατυχήματα…σας ζητώ με βαθύ αίσθημα ευγνωμοσύνης και σεβασμού, να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη τους.

Θα είναι πάντα στη μνήμη μας

Αγαπητοί προσκεκλημένοι,

Σήμερα δεν μαζευτήκαμε απλώς για να κόψουμε μια Πρωτοχρονιάτικη πίτα… Μαζευτήκαμε για να στείλουμε ένα μήνυμα.

Ένα μήνυμα που αποτελεί την καρδιά της σημερινής μας συγκέντρωσης ότι: ο νους, η καρδιά και η ψυχή της ναυτιλίας είναι οι Ναυτικοί μας!

Πάνω από το 90% του παγκόσμιου εμπορίου διακινείται με πλοία. Όμως πίσω από κάθε πλοίο βρίσκεται ο άνθρωπος! Ο Ναυτικός, όλων των ειδικοτήτων!

Αυτός που ταξιδεύει μήνες μακριά από το σπίτι του, αυτός που δουλεύει σε συνθήκες αντίξοες, αυτός που σήμερα - με τις γεωπολιτικές κρίσεις, τις επιθέσεις, τους κινδύνους - θέτει τον εαυτό του στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος.

Και που την ίδια στιγμή, αυτός ο άνθρωπος συχνά έρχεται αντιμέτωπος με ένα κράτος, μια πατρίδα που δυσκολεύεται να τον διευκολύνει.

Με υπηρεσίες που καθυστερούν, με διαδικασίες που ταλαιπωρούν, με γραφειοκρατία που δεν σέβεται ούτε τον χρόνο ούτε τις ανάγκες ενός σκληρά εργαζόμενου, Ήρωα - όπως τον αποκάλεσε η παγκόσμια ναυτική κοινότητα, που βρίσκεται 6, 8 ή και 10 μήνες πολλές φορές στη θάλασσα.

Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Ήταν αυτονόητο για εμένα και την πλειοψηφία της Διοίκησης, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα τα καθήκοντα του Γενικού Γραμματέα το 2021, ότι:Η Π.Ν.Ο. είναι και θα παραμείνει η γνήσια φωνή του Έλληνα Ναυτικού.

Δεν φωνάζουμε για να δηλώσουμε την παρουσία μας.

Δεν παίζουμε παιχνίδια στις πλάτες των Συναδέλφων.

Δεν ακολουθούμε μειοψηφίες που υψώνουν άναρθρες κραυγές χωρίς προτάσεις.

Εμείς έχουμε δουλειά, έχουμε πρόγραμμα, έχουμε ευθύνη… και σε αυτή τη δουλειά δεν κάνουμε βήμα πίσω!

Αναλαμβάνουμε δράσεις σε όλα τα επίπεδα καταθέτοντας τεκμηριωμένες και σαφείς προτάσεις για να αντιμετωπισθεί η έλλειψη πληρωμάτων που παρατηρείται σε διεθνές επίπεδο.

Η Ομοσπονδία μας συμμετέχει ενεργά στις σχετικές δράσεις και στο διάλογο, τόσο σε διεθνές επίπεδο με τη συμμετοχή της στα όργανα της ITF, όσο και σε εθνικό.

Σε αυτή την κατεύθυνση ζωτικής σημασίας είναι η ουσιαστική και ποιοτική αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης για την οποία αγωνιζόμαστε, ώστε αυτή να μην είναι μόνο σύγχρονη και επίκαιρη, αλλά, το κυριότερο, εχέγγυο των δυνατότητων και της επαγγελματικής εξέλιξης και σταδιοδρομίας του Έλληνα Ναυτικού.

Και εδώ θέλω να αναφερθώ σε έναν ακόμη συμβολισμό της σημερινής εκδήλωσης:Τιμούμε την παράδοση ενός ναυτικού έθνους χιλιάδων χρόνων… Αυτήν την ναυτοσύνη των Ελλήνων Ναυτικών που έχει συμβάλει τα μέγιστα στη μεγάλη ελληνική και ελληνόκτητη ναυτιλία!

Και η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας είναι να μην αφήσουμε αυτό το εθνικό κεφάλαιο να χαθεί.

Γιατί - ας το πούμε καθαρά - τα σημάδια είναι ανησυχητικά.

Οι νέοι δεν επιλέγουν το ναυτικό επάγγελμα, δεν το θεωρούν ελκυστικό!

Δεν το βλέπουν ως μονοπάτι σταθερότητας, εξέλιξης και αξιοπρέπειας!

Και πώς να το δουν άλλωστε αυτό οι νέοι μας!

Όταν έρχονται αντιμέτωποι με το απαρχαιωμένο σύστημα διδασκαλίας των σπουδών τους;

Όταν βλέπουν την άδικη και δυσανάλογη, συχνά αποτρεπτική, φορολόγηση του εισοδήματός του Ναυτικού, και τη μη αναγνώριση της προσφοράς του εισαγόμενου συναλλάγματός τους;

Όταν βλέπουν την άνιση πρόσβαση των Ναυτικών μας στα κρατικά επιδόματα;

Όταν βλέπουν την απαξίωση του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος;

Όταν βλέπουν ένα Ν.Α.Τ. που ασφυκτιά οικονομικά και χρειάζεται άμεση ενίσχυση και εκσυγχρονισμό;

Όταν βλέπουν τον Οίκο του Ναύτου και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, για τους ίδιους αλλά και τις οικογένειές τους με ελλείψεις, υποστελέχωση, παλιές υποδομές και αργές διαδικασίες;

Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Αυτά είναι πραγματικά εμπόδια που έπρεπε να έχουν αντιμετωπιστεί χθες. Η Ομοσπονδία μας θα επιμείνει μέχρι τέλους για να δοθεί λύση σε αυτά τα πολύ σοβαρά προβλήματα.

Τα ερωτήματα είναι αμείλικτα!

Τι κάνουμε ως Πολιτεία;

Τι κάνουμε ως ναυτιλιακή βιομηχανία;

Θα αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα σοβαρά; Ή θα μείνουμε στην εύκολη καθημερινότητα, μέχρι να μας προσπεράσουν τα γεγονότα!

Γιατί αν δεν δράσουμε τώρα, θα έρθει η στιγμή που η Ελλάδα, η χώρα των Ναυτικών που μεγαλούργησαν, θα χρειάζεται Ναυτικούς και… δεν θα έχει.

Και τότε το κόστος δεν θα είναι μόνο οικονομικό… θα είναι εθνικό.

Σε ό,τι αφορά τη ναυτική εκπαίδευση, επιτρέψτε μου να πω χωρίς περιστροφές: Αν δεν την αναβαθμίσουμε άμεσα και ουσιαστικά, δεν θα έχουμε μέλλον.

Χρειάζεται οι δημόσιες Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) να εκσυγχρονιστούν, να εξοπλιστούν και να στελεχωθούν.

Χρειαζόμαστε μετεκπαίδευση υψηλού επιπέδου στα Κέντρα Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ). Το απαιτούν οι σημερινές τεχνολογικές εξελίξεις των πλοίων.

Χρειαζόμαστε προγράμματα που δεν θα καθυστερούν, που δεν θα εξαντλούν την υπομονή των νέων στο ναυτικό επάγγελμα.

Και πάνω απ’ όλα, χρειαζόμαστε συνεργασία.

Όχι μόνο με το Υπουργείο και τον κύριο Υπουργό Ναυτιλίας, ο οποίος μας τιμά σήμερα με την παρουσία του.

Αλλά και με τις Εργοδοτικές Ενώσεις, γιατί δεν γίνεται να μιλάμε για αυριανά πλοία, χωρίς αυριανούς Ναυτικούς.

Η Πανελλήνια Ναυτική Ομοσπονδία (Π.Ν.Ο.) είναι ξεκάθαρη:

Εν έτη 2026 δεν μπορεί να συζητάμε την ύπαρξη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας Σ.Σ.Ε., δεν μπορεί να συζητάμε την ύπαρξη των συλλογικών διαπραγματεύσεων, γιατί αυτά είναι ο θεμέλιος λίθος της εργασιακής ασφάλειας των Ναυτικών μας αλλά και της Ναυτιλίας γενικότερα.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα όλων όσων αναφέρω είναι, πόσα χρόνια μας πήρε να αυξηθεί το επίδομα ανεργίας των Ναυτικών στα 600 ευρώ!Σε κάθε περίπτωση τόσο εγώ από αυτό το βήμα, όσο και η πλειοψηφία της Διοίκησης της Π.Ν.Ο., θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Υπουργό κ. Κικίλια, ο οποίος αντιμετώπισε θετικά και υλοποίησε το χρόνιο αίτημά μας. Κύριε Υπουργέ σας ευχαριστούμε.

Κυρίες και κύριοι,

Από αυτό το βήμα θέτω σήμερα μερικά ερωτήματα που πρέπει να μας απασχολούν όλους:

Θα υπάρξει εθνικός σχεδιασμός δεκαετίας για το ναυτικό επάγγελμα;

Θα αποφασίσουμε ότι ο Έλληνας Ναυτικός είναι εθνικό κεφάλαιο;

Θα στηρίξουμε έμπρακτα τον νέο που θέλει να γίνει Ναυτικός ή θα τον αναγκάσουμε να επιλέξει άλλη επαγγελματική πορεία;

Θα αποκαταστήσουμε επιτέλους τη φορολογική αδικία που υφίστανται οι συνάδελφοι, Ναυτικοί μας;

Θα σεβαστούμε τις συντάξεις τους, που σήμερα δεν αντιστοιχούν στην προσφορά τους;

Θα δώσουμε στο Ν.Α.Τ. και στον Οίκο του Ναύτου τα εργαλεία, το προσωπικό και τη χρηματοδότηση που απαιτείται για να εξυπηρετούν τους Ναυτικούς μας ακόμα καλύτερα — και να μην τους καθυστερούν όπως γίνεται αρκετές φορές στην πραγματικότητα;

Θα δώσουμε στην Εστία των Ναυτικών και τον Ε.Λ.Ο.Ε.Ν την ελευθερία να μπορούν να αποφασίζουν και να προσφέρουν στους Ναυτικούς μας υπηρεσίες που δικαιούνται, με βάση τις κρατήσεις που τους γίνονται;

Αν δεν απαντήσουμε τώρα, θα μας απαντήσει σκληρά το μέλλον!

Και σε αυτό το σημείο, θέλω να κάνω και μια ιδιαίτερη αναφορά σε ένα ζήτημα που δεν συζητείται όσο πρέπει: τον ρόλο των Γυναικών Ναυτικών.

Των γυναικών που έσπασαν στερεότυπα, που απέδειξαν ότι η θάλασσα δεν έχει φύλο, αλλά απαιτεί αξιοσύνη και ψυχή.

Που συχνά αντιμετωπίζουν πρόσθετες δυσκολίες σε εγκαταστάσεις που δεν είναι σχεδιασμένες για εκείνες, σε διαδικασίες που δεν τις λαμβάνουν υπόψη, σε συμπεριφορές που δεν ταιριάζουν στον 21ο αιώνα, αλλά θυμίζουν άλλες εποχές!

Και που όμως, συνεχίζουν. Προοδεύουν και Διακρίνονται.

Η Π.Ν.Ο. έχει δεσμευτεί και σε αυτό, όχι απλώς να μιλάει για τις γυναίκες της θάλασσας, αλλά να αγωνίζεται για την ισότητα, η οποία δεν θα είναι μια όμορφη λέξη - αλλά καθημερινή πραγματικότητα.

Κυρίες και Κύριοι, Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Π.Ν.Ο. σήμερα είναι πιο δυνατή από ποτέ!

Ενωμένη, συνεκτική, σταθερή, προσηλωμένη στους στόχους της.

Παρακολουθούμε, παρεμβαίνουμε, διεκδικούμε, δίνουμε λύσεις με μοναδικό γνώμονα τον Έλληνα Ναυτικό και την Ελληνική εμπορική ναυτιλία γενικότερα.

Γιατί εμείς, οι άνθρωποι της Π.Ν.Ο., είμαστε και οι ίδιοι Ναυτικοί.

Ξέρουμε τον πόνο, την αγωνία, την περηφάνια αυτού του επαγγέλματος.

Και κλείνοντας, θέλω να υπενθυμίσω αυτό το οποίο έχει συμβεί και σε άλλες χώρες και δεν είναι θεωρητικό, ότι:Χωρίς Ναυτικούς δεν υπάρχει ναυτιλία… και χωρίς ναυτιλία, δεν θα υπάρχει η Ελλάδα όπως την ξέρουμε.

Δεν μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι για την πρωτιά της ελληνικής ναυτιλίας χωρίς να αναγνωρίζουμε έμπρακτα εκείνους που την υπηρέτησαν και την υπηρετούν.

Εύχομαι από καρδιάς καλή κι ευλογημένη χρονιά... Υγεία σε όλους, και καλές θάλασσες στους συναδέλφους Ναυτικούς μας.

Ο Άγιος Νικόλαος να τους προστατεύει!

Σας ευχαριστώ».