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ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση του ελληνικού εμπορικού στόλου κατά 0,9% τον Νοέμβριο
Ναυτιλία
12:29 - 28 Ιαν 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση του ελληνικού εμπορικού στόλου κατά 0,9% τον Νοέμβριο

Reporter.gr Newsroom
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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τη Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου (πλοία 100 ΚΟΧ1 και άνω) για τον μήνα Νοέμβριο 2025. Ειδικότερα:

• Η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον μήνα Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη του Νοεμβρίου 2024, παρουσίασε αύξηση κατά 0,9%. Αύξηση κατά 0,6% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Νοεμβρίου έτους 2024 προς τον Νοέμβριο 2023

• Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, παρουσίασε μείωση κατά 2,8% τον μήνα Νοέμβριο 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Νοεμβρίου 2024. Μείωση 4,1% είχε σημειωθεί και κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Νοεμβρίου του έτους 2024 προς τον Νοέμβριο 2023

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