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Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές σε δυτική Ελλάδα, Αιγαίο και Αττική
Ειδήσεις
12:17 - 28 Ιαν 2026

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Ισχυρές βροχές σε δυτική Ελλάδα, Αιγαίο και Αττική

Reporter.gr Newsroom
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Προσωρινή αλλά αισθητή επιδείνωση του καιρού αναμένεται αύριο, Πέμπτη (29/1), με εκδήλωση ισχυρών βροχοπτώσεων και καταιγίδων, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα επηρεάσουν κυρίως τη δυτική Ελλάδα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, το οποίο εκδόθηκε σήμερα, Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026, με πορτοκαλί επίπεδο προειδοποίησης.

Ειδικότερα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

  • Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, καθώς και στη δυτική και κεντρική Στερεά Ελλάδα, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως και το μεσημέρι.
  • Στη δυτική Πελοπόννησο, από το πρωί έως αργά το απόγευμα.
  • Στη Θράκη, από τις μεσημβρινές ώρες έως το βράδυ.
  • Στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου, από το απόγευμα έως αργά τη νύχτα.
  • Στην Αττική, πρόσκαιρα κατά τις μεσημβρινές ώρες.
Τελευταία τροποποίηση στις 28/01/2026 - 21:40
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