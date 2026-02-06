ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η «Κίνα οριακά πρώτη»: Το πραγματικό μήνυμα της Μελίνας Τραυλού προς Βρυξέλλες, Ουάσιγκτον και ΙΜΟ
Ναυτιλία
07:54 - 06 Φεβ 2026

Η «Κίνα οριακά πρώτη»: Το πραγματικό μήνυμα της Μελίνας Τραυλού προς Βρυξέλλες, Ουάσιγκτον και ΙΜΟ

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την θέση της Κίνας στην παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία ανέδειξε η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Μελίνα Τραυλού στην ομιλία της στην γενική συνέλευση της Ένωσης, προκειμένου αφενός για να καταδείξει την ανάγκη μιας ρεαλιστικής και βιώσιμης στρατηγικής για το κλίμα και αφετέρου για να υπογραμμίσει τον γεωπολιτικό ανταγωνισμό που διατρέχει πλέον όλο τον πλανήτη.   

Η φράση-κλειδί της ομιλίας της Προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, ήταν η επισήμανση ότι στην κορυφή της διεθνούς ναυτιλιακής κατάταξης βρίσκεται πλέον οριακά η Κίνα και, κυρίως, ότι ένα μεγάλο μέρος του κινεζικού στόλου και των νέων παραγγελιών συνδέεται με κρατικά συμφέροντα.

Πρόκειται για μια διατύπωση με πολλαπλούς αποδέκτες και ξεκάθαρη στόχευση, να μεταφέρει το κέντρο βάρους της συζήτησης από την «κανονιστική συμμόρφωση» στην ισχύ και τη στρατηγική.

Σε μια ανάγνωση «πίσω από τις γραμμές», η αναφορά στην Κίνα δεν παρουσιάσθηκε ως ηθικό ή ιδεολογικό επιχείρημα, αλλά ως γεωοικονομικό δεδομένο. Ένας ανταγωνιστής που κινείται με συνέχεια πολιτικής, ενιαίο σχεδιασμό και κρατική στήριξη.

Με άλλα λόγια, η Μελίνα Τραυλού δείχνει προς το ευρωπαϊκό ακροατήριο ότι η ναυτιλία δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως «ένας κλάδος που ρυθμίζεται» αλλά ως στρατηγικός πυλώνας που, αν μείνει απροστάτευτος, θα χάσει έδαφος από κέντρα ισχύος που δεν δεσμεύονται από τις ίδιες αρχές.

Εξάλλου η ομιλία της αναδεικνύει μια καθαρή αντίθεση. Από τη μία, η διεθνής στροφή σε προστατευτισμό και εργαλειοποίηση της οικονομίας και από την άλλη, η ευρωπαϊκή εμμονή σε περιφερειακά μέτρα που βαραίνουν τη ναυτιλία.

Εδώ η Πρόεδρος της ΕΕΕ δεν αμφισβητεί την ανάγκη της πράσινης μετάβασης. Αμφισβητεί όμως την ευρωπαϊκή μέθοδο σύμφωνα με την οποία η ναυτιλία επιβαρύνεται με μέτρα εισπρακτικού χαρακτήρα (EU ETS, FuelEU), τα οποία –όπως υποστηρίζει– δημιουργούν στρεβλώσεις ανταγωνισμού χωρίς ανάλογο αποτέλεσμα στις παγκόσμιες εκπομπές.

Με αυτόν τον τρόπο, η ΕΕΕ δίνει μεταφέρει Κομισιόν ένα δίλημμα, είτε θα φτιάξει πολιτική που συνδυάζει ανταγωνιστικότητα και απανθρακοποίηση με ρεαλισμό, είτε θα δει την ευρωπαϊκή ναυτιλία να πιέζεται μέσα σε ένα περιβάλλον όπου οι άλλοι παίκτες κινούνται γρηγορότερα και με λιγότερα δεσμά.

Η επίκληση στην «έκθεση Draghi» και στην προειδοποίηση του Charles Michel (ότι η Ευρώπη κινδυνεύει να γίνει «μουσείο») δεν είναι διακοσμητική. Είναι προσπάθεια να «δέσει» το αίτημα της ναυτιλίας πάνω σε ευρωπαϊκή ατζέντα ανταγωνιστικότητας, ώστε να μη φανεί ως κλαδική διεκδίκηση.

Επίσης, σημαντικό μέρος της ομιλίας αφορά τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για καύσιμα και επενδύσεις. Sustainable Transport Investment Plan, αναφορές σε LNG, σε ρόλο των hubs και –κυρίως– σε νέα χρηματοδοτικά εργαλεία πέρα από το Innovation Fund, το οποίο «δεν λειτουργεί για την ποντοπόρο ναυτιλία».

Εδώ η γραμμή είναι απλή, δεν γίνεται να ζητάς από έναν παγκόσμιο κλάδο να αλλάξει καύσιμα, αν δεν εξασφαλίζεις προσφορά, υποδομές και χρηματοδότηση σε επαρκή κλίμακα.

Το ουσιαστικό πολιτικό αίτημα διατυπώνεται έμμεσα αλλά καθαρά. Δεσμευτικοί στόχοι στους παραγωγούς καυσίμων, όχι μόνο στους πλοιοκτήτες, και επιστροφή των εσόδων από τα ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά μέτρα στον κλάδο (όσο αυτά εφαρμόζονται). Πρόκειται για προσπάθεια αναδιανομής του βάρους, από το «πληρώστε για να μειώσετε» στο «φτιάξτε αγορά για να μπορέσουμε να μειώσουμε».

Ουάσιγκτον–Πεκίνο: η ναυτιλία ως πεδίο αντιποίνων και η ΕΕΕ ως “damage controller”

Επίσης στην ομιλία της αναφέρθηκε ρητά στο επεισόδιο των προβλεπόμενων τελών για προσεγγίσεις πλοίων κινεζικής ναυπήγησης στα αμερικανικά λιμάνια, καθώς και στο ότι ακολούθησε αμοιβαία αναστολή μέτρων.

Το κρίσιμο σημείο δεν είναι η περιγραφή. Είναι η διεκδίκηση ρόλου καθώς η ΕΕΕ εμφανίζεται να παρεμβαίνει «από την πρώτη στιγμή» επισημαίνοντας αρνητικές επιπτώσεις όχι μόνο στη ναυτιλία, αλλά και στις εθνικές οικονομίες των εμπλεκομένων.

Με άλλα λόγια, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών εκπέμπει προς Ουάσιγκτον και Πεκίνο ότι η ναυτιλία δεν είναι ουδέτερο υλικό για πολιτικά πειράματα. Όταν γίνεται εργαλείο πίεσης, οι επιπτώσεις επιστρέφουν στο εμπόριο, στον πληθωρισμό, στις εφοδιαστικές αλυσίδες.

ΙΜΟ: ρεαλισμός, διεθνής αποδοχή και μια «πρώτη» ελληνική διαφοροποίηση

Στο κομμάτι της απανθρακοποίησης στον ΙΜΟ και την αναβολή της διαδικασίας για το Net Zero Framework, η Πρόεδρος της ΕΕΕ σκιαγραφεί μια σύγκρουση τριών γραμμών:

  1. Μια αρχική πρόταση της βιομηχανίας με ευρεία στήριξη (62 κράτη),
  2. Μια “συμβιβαστική” πρόταση που περιγράφεται ως πολιτικός συμβιβασμός με «σοβαρές αστοχίες»,
  3. Και την ανοιχτή πλέον εναντίωση των ΗΠΑ, που –σύμφωνα με την ομιλία της – άλλαξε τη δυναμική.

Η αναφορά ότι η Ελλάδα για πρώτη φορά διαφοροποιήθηκε από την κοινοτική γραμμή επιλέγοντας αποχή έχει ειδικό βάρος. Πρόκειται για μήνυμα ότι, όταν το διεθνές πλαίσιο δεν συγκροτεί ευρεία αποδοχή, η ελληνική πλευρά δεν θα “κλειδώσει” σε ευρωπαϊκή θέση που μπορεί να αποδειχθεί αδιέξοδη.

Παράλληλα, η ΕΕΕ διατυπώνει μια κρίσιμη τεχνική αρχή, τη μετακύλιση κόστους στον commercial operator. Είναι μια προληπτική θωράκιση του ιδιοκτήτη στην επόμενη μέρα των κανονισμών.

Αν το πρώτο μισό της ομιλίας είναι για ανταγωνιστικότητα και κανονισμούς, το δεύτερο είναι για ασφάλεια. Η ρητορική «οι ναυτικοί δεν είναι μαχητές, είναι άμαχοι» δεν είναι συναισθηματικό ξέσπασμα. Είναι νομικο-πολιτικό πλαίσιο μέσο του οποίου ζητά από κράτη και διεθνείς οργανισμούς να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις σε πλοία ως προσβολή ενός παγκόσμιου αγαθού (ελευθερία ναυσιπλοΐας) και όχι ως “παράπλευρη απώλεια” γεωπολιτικών συγκρούσεων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Καρυστιανού για Χίο: Πόνος για τους ανθρώπους που χάθηκαν και αποδοκιμασία για το κράτος που δεν απέτρεψε την... εισβολή
Πολιτική

Καρυστιανού για Χίο: Πόνος για τους ανθρώπους που χάθηκαν και αποδοκιμασία για το κράτος που δεν απέτρεψε την... εισβολή

Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο η Σία Κοσιώνη
Ειδήσεις

Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο η Σία Κοσιώνη

Η λήξη της New START και ο κόσμος χωρίς πυρηνικούς κανόνες – Ο λόγος στους... κατάσκοπους
Ειδήσεις

Η λήξη της New START και ο κόσμος χωρίς πυρηνικούς κανόνες – Ο λόγος στους... κατάσκοπους

Συντονισμένη κατάρρευση των αγορών παγκοσμίως - Οι κύριες ανησυχίες των επενδυτών
Χρηματιστήρια

Συντονισμένη κατάρρευση των αγορών παγκοσμίως - Οι κύριες ανησυχίες των επενδυτών

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας
Ειδήσεις

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting
Magazino

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός
Πολιτική

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Χριστοδουλίδης από συνέδριο ΝΔ: Ελλάδα και Κύπρος πυλώνες σταθερότητας σε μια περιοχή αυξημένων προκλήσεων
Πολιτική

Χριστοδουλίδης από συνέδριο ΝΔ: Ελλάδα και Κύπρος πυλώνες σταθερότητας σε μια περιοχή αυξημένων προκλήσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 10:24

Γερμανία: Ο πρόεδρος του ifo προτείνει ανώτατο όριο στο ποσοστό δημόσιων δαπανών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 10:14

Εκκίνηση για το mega book building της ΔΕΗ - Στόχος άντλησης έως 4,3 δισ. ευρώ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
18/05/2026 - 09:58

EBIKEN: Ζητά από ΥΠΕΝ και ΡΑΑΕΥ έλεγχο της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού

Αναλύσεις
18/05/2026 - 09:49

ΧΑ: Πλησιέστερη στήριξη στις 2216 μονάδες με την αντίστοιχη αντίσταση στις 2274

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 09:41

Πτώση στις αγορές Ασίας - Ειρηνικού μετά τις νέες απειλές Τραμπ προς το Ιράν

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
18/05/2026 - 09:25

ΥΠΕΝ: Σε κρίσιμη συγκυρία, η ανάρτηση Τραμπ για την ενεργειακή στρατηγική της κυβέρνησης Μητσοτάκη

Ναυτιλία
18/05/2026 - 09:24

VLCC: Οι Έλληνες πούλησαν στο υψηλό και επενδύουν σε νέα γενιά στόλου

Ακίνητα
18/05/2026 - 09:14

Coldwell Banker Greece: Το «δια ταύτα» της εισόδου του αμερικανικού κολοσσού στην ελληνική αγορά luxury real estate

Οικονομία
18/05/2026 - 09:06

Κόντρες, «συνωστισμός» και «εμφράγματα» χρηματοροών στο Ταμείο Ανάκαμψης

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 09:02

Η Ryanair αναμένει «Αρμαγεδδώνα»: «Οι ασθενέστεροι ευρωπαϊκοί αερομεταφορείς δεν θα επιβιώσουν»

Ανεμοδείκτης
18/05/2026 - 08:55

One Man Show: Τα έκανε όλα ο Ηλιόπουλος στη φιέστα της ΑΕΚ

Πολιτική
18/05/2026 - 08:36

Οι 150 που εκλέγονται στην Πολιτική Επιτροπή της ΝΔ

Φορολογία
18/05/2026 - 08:28

Οφειλέτες υπό παρακολούθηση με νέο «έξυπνο» ψηφιακό σκάνερ ελέγχου

Πολιτική
18/05/2026 - 08:22

Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει ο Τσίπρας το νέο του κόμμα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
18/05/2026 - 08:19

Βήμα για τη μεγάλη επένδυση των €500 εκατ. στην Τριόπετρα

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 08:08

Χρηματιστήριο: Ο αστερισμός των ΑΜΚ και οι μετοχές που ξεχώρισαν στην αρνητική συγκυρία

Εργασιακά
18/05/2026 - 08:04

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Magazino
18/05/2026 - 00:18

Ο... ραλίστας Μάριος Ηλιόπουλος έβαλε το τρόπαιο της ΑΕΚ στην Allwyn Arena

Πολιτική
17/05/2026 - 21:37

Γεωργιάδης για κόμμα Καρυστιανού: Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη, είστε αφελείς…

Ειδήσεις
17/05/2026 - 21:12

Νέα «πυρά» Τραμπ κατά του Ιράν: Ο χρόνος σας τελειώνει – Δεν θα απομείνει τίποτα

Πολιτική
17/05/2026 - 20:55

Καρυστιανού: Στον Άρειο Πάγο τη Δευτέρα (18/5) για την ίδρυση του κόμματος

Πολιτική
17/05/2026 - 19:38

Συνεδριάζει τη Δευτέρα (18/5) το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό

Ειδήσεις
17/05/2026 - 19:12

Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο νεκρές γυναίκες σε τροχαίο

Ειδήσεις
17/05/2026 - 18:59

Ισραήλ: «Βουτιά» του ΑΕΠ 3,3% στο α’ τρίμηνο εν μέσω πολέμου

Πολιτική
17/05/2026 - 18:45

ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη

Πολιτική
17/05/2026 - 18:22

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 17:59

Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα – Ζελένσκι: Δικαιολογημένη η επίθεση

Ναυτιλία
17/05/2026 - 17:48

Περσικός Κόλπος: Εκρηκτική άνοδος στα ναύλα και χάος στις μεταφορές

Πολιτική
17/05/2026 - 17:22

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ