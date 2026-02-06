Συντονισμένη κατάρρευση των αγορών παγκοσμίως - Οι κύριες ανησυχίες των επενδυτών
Χρηματιστήρια
07:43 - 06 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Κοκκίνισαν παγκοσμίως οι δείκτες των χρηματιστηριακών αγορών την Πέμπτη (5/2), καθώς οι επενδυτές συνειδητοποιούν το εκρηκτικό κόστος που συνεπάγεται η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης.  

Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq στη Wall Street είχε ηχηρές απώλειες για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, ενώ νωρίτερα σοβαρές ζημιές καταγράφηκαν σε Ευρώπη και Ασία. Οι ευρωπαϊκές αγορές κατέγραψαν μάλιστα τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων δύο ετών.

Η ζήτηση για αμερικανικά κρατικά ομόλογα ενισχύθηκε, μετά και τα απογοητευτικά στοιχεία για την αγορά εργασίας στις ΗΠΑ, ενώ το bitcoin διολίσθησε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 70.000 δολαρίων. Παράλληλα, ο άργυρος δέχθηκε νέο ισχυρό πλήγμα και οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν αισθητά.

Ταυτόχρονα, εντείνεται η ανησυχία για το ύψος των επενδύσεων που απαιτούνται από τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες προκειμένου να υποστηρίξουν τη ζήτηση για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ανακοίνωση της Alphabet, μητρικής της Google, η οποία γνωστοποίησε την Τετάρτη ότι οι επενδυτικές της δαπάνες ενδέχεται να φθάσουν τα 185 δισ. δολάρια έως το 2026, ποσό αυξημένο κατά 55% σε σχέση με τις προβλέψεις των αναλυτών.

Αναλυτές προειδοποιούν ότι αν οι κολοσσοί της τεχνολογίας και η τεχνητή νοημοσύνη χάσουν περαιτέρω δυναμική, οι ευρύτεροι δείκτες, όπως ο S&P 500, ενδέχεται να δεχθούν νέες πιέσεις.

Στην Ευρώπη, ο δείκτης STOXX 600 υποχώρησε κατά 1,07%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τελευταίων δύο ετών. Οι τραπεζικές μετοχές κατρακύλησαν κατά 3,5%, ασκώντας τις ισχυρότερες πιέσεις, με τη BBVA να καταγράφει απώλειες 8,8% και να επιβαρύνει σημαντικά τον δείκτη IBEX στη Μαδρίτη. Απώλειες 3,4% σημείωσε και ο κλάδος εξόρυξης.

Πτώση και στην Ελλάδα

Το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν κατάφερε αυτή τη φορά να πάει κόντρα στο ρεύμα και μετά το μεσημέρι οι πωλητές επικράτησαν κατά κράτος, ρίχνοντας τον ΓΔ στις 2366 μονάδες με απώλειες -1,69%.

Ελεύθερη πτώση για το bitcoin

Το παρατεταμένο ξεπούλημα στο bitcoin συνεχίστηκε χωρίς ενδείξεις σταθεροποίησης, με το μεγαλύτερο κρυπτονόμισμα να υποχωρεί προσωρινά έως τα 66.596 δολάρια, στο χαμηλότερο επίπεδο από τα τέλη του 2024.

Συνολικά, η αγορά κρυπτονομισμάτων έχει χάσει περίπου 2 τρισ. δολάρια σε αξία από το ιστορικό υψηλό των 4,379 τρισ. δολαρίων στις αρχές Οκτωβρίου, σύμφωνα με την CoinGecko, ενώ μόνο τον τελευταίο μήνα έχουν εξαλειφθεί σχεδόν 800 δισ. δολάρια.

Το bitcoin έχει καταγράψει πτώση 11% σε εβδομαδιαία βάση, ανεβάζοντας τις συνολικές απώλειες από την αρχή του έτους στο 23%.

Παράλληλα, τα αμερικανικά spot ETF bitcoin σημείωσαν εκροές άνω των 3 δισ. δολαρίων τον Ιανουάριο, έπειτα από εκροές περίπου 2 δισ. και 7 δισ. δολαρίων τον Δεκέμβριο και τον Νοέμβριο αντίστοιχα.

Το επενδυτικό κλίμα στα κρυπτονομίσματα επιβαρύνθηκε περαιτέρω από το γενικευμένο κύμα ρευστοποιήσεων σε μετοχές και μέταλλα.

«Είναι πλέον σαφές ότι η αγορά κρυπτονομισμάτων έχει εισέλθει σε φάση πλήρους συνθηκολόγησης», ανέφερε ο Nic Puckrin, αναλυτής επενδύσεων και συνιδρυτής του Coin Bureau. «Αν η ιστορία επαναληφθεί, δεν πρόκειται απλώς για μια βραχυπρόθεσμη διόρθωση, αλλά για μετάβαση από τη φάση διανομής στη φάση επαναφοράς — μια διαδικασία που συνήθως διαρκεί μήνες και όχι εβδομάδες».

Νέα ισχυρή υποχώρηση στο ασήμι

Στην αγορά πολύτιμων μετάλλων, τόσο το ασήμι όσο και ο χρυσός κινήθηκαν εκ νέου πτωτικά, μετά από δύο συνεδριάσεις ανόδου, κατά τις οποίες είχαν ανακτήσει μέρος των απωλειών από τη βουτιά της περασμένης εβδομάδας από ιστορικά υψηλά.

Η spot τιμή του ασημιού υποχώρησε ενδοσυνεδριακά έως και 18%, κάτω από τα 73 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ ο χρυσός σημείωσε πτώση σχεδόν 2%, στα 4.875,65 δολάρια ανά ουγγιά.

Τέλος, οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν σχεδόν κατά 3%, μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν να διεξαγάγουν συνομιλίες στο Ομάν την Παρασκευή, εξέλιξη που περιόρισε τις ανησυχίες για ενδεχόμενες διαταραχές στην προσφορά ιρανικού αργού.



Τελευταία τροποποίηση στις 06/02/2026 - 00:54
