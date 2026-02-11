ΝΕΕ: Νέα ψηφιακή πλατφόρμα συνδέει υποψηφίους με ναυτιλιακές επιχειρήσεις χωρίς κόστος συμμετοχής
Ναυτιλία
12:32 - 11 Φεβ 2026

ΝΕΕ: Νέα ψηφιακή πλατφόρμα συνδέει υποψηφίους με ναυτιλιακές επιχειρήσεις χωρίς κόστος συμμετοχής

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
Μια ουσιαστική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της απασχόλησης στον ναυτιλιακό τομέα ανέλαβε το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ο επίσημος σύμβουλος του Ελληνικού κράτους σε θέματα ναυτιλίας, προχωρώντας στη δημιουργία ειδικά διαμορφωμένης ψηφιακής πλατφόρμας εύρεσης εργασίας. 

Η πλατφόρμα λειτουργεί στη διεύθυνση www.neejobs.com και παρέχεται δωρεάν τόσο σε υποψηφίους όσο και σε επιχειρήσεις, επιδιώκοντας να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ ανθρώπινου δυναμικού και ναυτιλιακής αγοράς.

Η πρωτοβουλία απευθύνεται σε φοιτητές, νέους επαγγελματίες αλλά και έμπειρα στελέχη που επιδιώκουν επαγγελματική εξέλιξη στη ναυτιλία.

Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να δημιουργούν προσωπικό προφίλ, να αναρτούν το βιογραφικό τους σημείωμα και να αναζητούν διαθέσιμες θέσεις εργασίας βάσει προσόντων, εξειδίκευσης και επαγγελματικών ενδιαφερόντων.

Παράλληλα, η πλατφόρμα λειτουργεί ως εργαλείο διασύνδεσης για ναυτιλιακές εταιρείες και επιχειρήσεις της ευρύτερης ναυτιλιακής συστάδας. Οι εργοδότες μπορούν να δημοσιεύουν αγγελίες, να εντοπίζουν κατάλληλους υποψηφίους και να επιταχύνουν τις διαδικασίες στελέχωσης, σε ένα περιβάλλον σχεδιασμένο για τις πραγματικές ανάγκες της ναυτιλιακής αγοράς.

Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στη συνολικότερη προσπάθεια ενίσχυσης της απασχόλησης και ανανέωσης του ανθρώπινου δυναμικού της ελληνικής ναυτιλίας, σε μια περίοδο κατά την οποία η προσέλκυση και διατήρηση εξειδικευμένων στελεχών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα ανταγωνιστικότητας. Η δημιουργία ενός θεσμικά υποστηριζόμενου μηχανισμού αντιστοίχισης προσφοράς και ζήτησης εργασίας ανταποκρίνεται σε διαχρονική ανάγκη της αγοράς και της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Με τη λειτουργία του neejobs.com, το Ναυτικό Επιμελητήριο επιχειρεί να δημιουργήσει ένα σταθερό σημείο πρόσβασης σε ευκαιρίες απασχόλησης στον δυναμικότερο κλάδο της ελληνικής οικονομίας, με την αποτελεσματικότητα της πρωτοβουλίας να συνδέεται άμεσα με τη συμμετοχή επιχειρήσεων και υποψηφίων και τη συνεχή εξέλιξη της πλατφόρμας.

