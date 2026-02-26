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Έναρξη Διαπραγμάτευσης Νέου Κοινού Ομολογιακού Δανείου της Capital Clean Energy Carriers
Ανακοινώσεις
13:47 - 26 Φεβ 2026

Έναρξη Διαπραγμάτευσης Νέου Κοινού Ομολογιακού Δανείου της Capital Clean Energy Carriers

Reporter.gr Newsroom
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To Xρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε σήμερα τη Διοίκηση, στελέχη και συνεργάτες της Capital Clean Energy Carriers, με αφορμή την έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών του νέου ομολογιακού δανείου της. Ο κύριος Νίκος Καλαποθαράκος, Οικονομικός Διευθυντής της εταιρείας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

«Η Δημόσια Προσφορά – με χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου – ολοκληρώθηκε με ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση η οποία ξεπέρασε τα €438 εκατομμύρια. Αξίζει στο σημείο αυτό να υπογραμμίσουμε την αποδεδειγμένη εμπιστοσύνη της Capital Clean Energy Carriers στις δυνατότητες χρηματοδότησης που προσφέρει η αγορά εταιρικών ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς ο Όμιλος έχει στο παρελθόν πραγματοποιήσει δύο ακόμα επιτυχημένες εκδόσεις το 2021 και το 2022, συγκεντρώνοντας συνολικά €250 εκατομμύρια. Το νέο Ομόλογο της Capital Clean Energy Carriers είναι το 1ο για το 2026 και το 23ο που θα διαπραγματεύεται στην αγορά των ελληνικών εταιρικών ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Για μία ακόμη φορά, όλοι εμείς στο Χρηματιστήριο συγχαίρουμε και καλωσορίζουμε την Capital Clean Energy Carriers και ευχόμαστε πολλές ακόμα επιτυχίες στο μέλλον, με σταθερή πυξίδα και ανοιχτούς ορίζοντες ανάπτυξης» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών κύριος Γιάννος Κοντόπουλος.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Capital Clean Energy Carriers κύριος Γεράσιμος Καλογηράτος, σημείωσε μεταξύ άλλων: «Είναι ιδιαίτερη χαρά που βρισκόμαστε σήμερα εδώ για 3η φορά μετά από τις επιτυχημένες εκδόσεις του 2021 και του 2022. Η σημερινή έκδοση του Ομολογιακού Δανείου, ύψους €250 εκατομμύρια αποτελεί τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα και επιβεβαιώνει τη σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ της Capital Clean Energy Carriers και της ελληνικής επενδυτικής κοινότητας. Η ζήτηση ξεπέρασε τις προσδοκίες μας και δεσμευόμαστε να ανταποκρινόμαστε στην εμπιστοσύνη των επενδυτών με διαφάνεια, πειθαρχία και αποτελέσματα».

Τέλος, ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κύριος Μιχάλης Φέκκας σημείωσε κατά τον χαιρετισμό του: «Σήμερα η ελληνική κεφαλαιαγορά μπορεί να φιλοξενεί χρηματοδοτήσεις με διεθνές αποτύπωμα, με διαφάνεια, κανόνες και ουσία. Η εμπιστοσύνη δεν χτίζεται με γενικόλογες υποσχέσεις, αλλά με κανόνες, εποπτεία, ευθύνη και “φως” που κάνει την αγορά πιο δίκαιη και πιο λειτουργική. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν βρίσκεται εδώ για να “χειροκροτήσει” προϊόντα. Βρίσκεται εδώ για να διασφαλίσει ότι η αγορά λειτουργεί με τρόπο που επιτρέπει στον επενδυτή να αποφασίζει με βάση ξεκάθαρα δεδομένα. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο μήνυμα: η ανάπτυξη της αγοράς περνάει μέσα από την ποιότητα της αγοράς. Και κλείνω με ένα προσωπικό αλλά βαθιά συμβολικό μήνυμα, ιδιαίτερα σήμερα, με μια εταιρεία που η ταυτότητά της είναι θαλάσσια: στη νέα εποχή του Χρηματιστηρίου Αθηνών – Euronext, θα νιώσω πραγματικά ικανοποιημένος και ευχαριστημένος όταν ευοδωθούν οι προσπάθειες σας ώστε η ελληνική αγορά του Euronext αποκτήσει “ήχο” — όταν ακουστεί ένα καθαρό ναυτικό συρρίγγισμα από εταιρείες αυτού του είδους, που εισάγονται στην κύρια αγορά και δίνουν το δικό τους στίγμα. Ένα στίγμα που θα σημαίνει ότι η Αθήνα δεν θα παρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά θα συμμετέχει σε αυτές».

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