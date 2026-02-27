Εγκαινιάστηκε το νέο Κέντρο Διατήρησης Ναυτικής Παράδοσης Κέρκυρας «ΣΠΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ»

Ένας σύγχρονος πολιτιστικός κόμβος 500+ τ.μ. με καινοτόμες εφαρμογές VR και διεθνή προσανατολισμό και χώρος πολιτιστικής εμπειρίας, εκπαίδευσης και ερμηνείας της ναυτικής ταυτότητας του νησιού.

Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε. εγκαινίασε σήμερα, Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, το Κέντρο Διατήρησης Ναυτικής Παράδοσης Κέρκυρας «ΣΠΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ», το οποίο φέρει το όνομα του εκλιπόντος πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου του Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε., ως φόρο τιμής στη σημαντική προσφορά και το αναπτυξιακό του όραμα για τον λιμένα. Ο νέος, σύγχρονος και επισκέψιμος πολιτιστικός χώρος, εντός της λιμενικής ζώνης, είναι αφιερωμένος στη ναυτική ιστορία της Κέρκυρας και στη διατήρηση της ξυλοναυπηγικής τέχνης, αποτελώντας οργανικό τμήμα της στρατηγικής σύνδεσης της λιμενικής δραστηριότητας με την πολιτιστική ταυτότητα του τόπου, αναδεικνύοντας τον λιμένα όχι μόνο ως υποδομή διέλευσης και οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και ως χώρο μνήμης, εμπειρίας και ερμηνείας της ναυτικής κληρονομιάς.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας Α.Ε., παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, φορέων του ναυτιλιακού και πολιτιστικού γίγνεσθαι, καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης, σε κλίμα συγκίνησης και θεσμικής αναγνώρισης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε ιδιαίτερη αναφορά στη συμβολή του εκλιπόντος πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου, επί θητείας του οποίου τέθηκαν οι βάσεις για τον εκσυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών, την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της Κέρκυρας στην κρουαζιέρα και τη σταδιακή διεύρυνση του ρόλου του λιμένα ως πυλώνα πολιτισμού, εκπαίδευσης και βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης.

Το ΚΔΝΠ αποτελεί ένα πρωτοποριακό εγχείρημα για τα ελληνικά δεδομένα, υιοθετώντας τη φιλοσοφία του Port Museum και του οικομουσείου: δεν λειτουργεί ως απομονωμένο κτίριο, αλλά ως οργανικό τμήμα του λιμένα, της πόλης και της ζωντανής ναυτικής δραστηριότητας. Με τη δημιουργία του, ο Λιμένας Κέρκυρας μετασχηματίζεται σε τόπο πολιτιστικής εμπειρίας, εκπαίδευσης και ερμηνείας της ναυτικής ταυτότητας του νησιού.

Το Κέντρο περιλαμβάνει επισκέψιμους χώρους συνολικής επιφάνειας άνω των 500 τ.μ., με κεντρικό εκθεσιακό κτίριο 332,40 τ.μ. και ανεξάρτητη αίθουσα Εικονικής Πραγματικότητας 170,25 τ.μ. Το μουσειολογικό αφήγημα αναπτύσσεται σε τέσσερις βασικές θεματικές ενότητες:

- τη ναυτική παράδοση της Κέρκυρας

- τη ναυπηγική τέχνη και την ξυλοναυπηγική γνώση

- τις θαλάσσιες μεταφορές

- την ιστορική εξέλιξη της κρουαζιέρας.

Ιδιαίτερη καινοτομία αποτελεί η αυτοτελής μουσειακή ενότητα αφιερωμένη στην ιστορική εξέλιξη της κρουαζιέρας μια θεματική που γεφυρώνει τη ναυτική ιστορία με τη σύγχρονη λειτουργία του Λιμένα Κέρκυρας και αναδεικνύει τον καίριο ρόλο της κρουαζιέρας στη διαμόρφωση του τουριστικού και οικονομικού αποτυπώματος του νησιού.

Παράλληλα, το ΚΔΝΠ είναι το πρώτο ναυτικό μουσείο που διαθέτει ανεξάρτητη αίθουσα αποκλειστικής χρήσης Εικονικής Πραγματικότητας (VR), όπου ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί βιωματικά στην Τριήρη ΟΛΥΜΠΙΑΣ, μία πειραματική ανακατασκευή της αρχαίας αθηναϊκής τριήρους που ολοκληρώθηκε από το Πολεμικό Ναυτικό το 1987, αποκτώντας ουσιαστική κατανόηση της δομής, της κατασκευής και της λειτουργίας ενός εμβληματικού πλοίου της ελληνικής ναυτικής ιστορίας. Η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών ενσωματώνεται οργανικά στο μουσειολογικό αφήγημα, χωρίς να λειτουργεί επικουρικά, αλλά ως βασικό ερμηνευτικό εργαλείο.

Το Κέντρο στοχεύει ιδίως στους περίπου 1 εκτομμύριο επιβάτες κρουαζιέρας που επισκέπτονται ετησίως την Κέρκυρα, αλλά και στην εκπαιδευτική κοινότητα του νησιού, λειτουργώντας ως εργαλείο δια βίου μάθησης και ως χώρος βιωματικής εκπαίδευσης.

Η δημιουργία του Κέντρου υλοποιήθηκε και χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος MUSE της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα–Ιταλία 2014–2020 και ολοκληρώθηκε επιτυχώς το 2023, με στόχο τη δημιουργία μουσείων λιμένων και την ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού στην ευρύτερη περιοχή. Μετά το 2023, ο ανασχεδιασμός και η λειτουργική του εξέλιξη υποστηρίζονται από ίδιους πόρους του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας.

Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Στέφανος Γκίκας δήλωσε: «Είμαι συγκινημένος επειδή, έπειτα από μεγάλη προσπάθεια έχουμε κι εμείς στο νησί μας το δικό μας Ναυτικό Μουσείο, ένα Κέντρο που αποσκοπεί να διατηρήσει και να αναδείξει τη ναυτική παράδοση και κληρονομιά της Κέρκυρας, μέσα από την παρουσίαση ποικίλων και σημαντικών ναυτικών εκθεμάτων.

Ένα σημείο αναφοράς για την Κερκυραϊκή ναυτική κληρονομιά, όπου οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν στον χρόνο ακόμα και με τη χρήση εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας.

Θα συνεργαστώ μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Λ.ΚΕ., κ. Απέργη για την εξασφάλιση χρηματοδότησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ή από άλλο φορέα, για να ολοκληρωθεί και το ψηφιακο τμήμα του Κέντρου.

Θα ήθελα να συγχαρώ τους εργαζόμενους του Ο.Λ.ΚΕ. και ιδιαίτερα τον κ. Απέργη και τον κ. Αγάθο, αλλά και όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτής της σημαντικής πρωτοβουλίας, η οποία είμαι βέβαιος ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην εκπαίδευση, την έρευνα αλλά και την εμπειρία των επισκεπτών.

Το μουσείο αυτό βέβαια φέρει την σφραγίδα και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τον πρώην Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Λ.ΚΕ., τον αδικοχαμένο Σπύρο Ζερβόπουλο, επί των ημερών του οποίου δημιουργήθηκε. Η μνήμη του θα μείνει ζωντανή για πάντα, αφού το ΚΔΝΠ φέρει πια το όνομα «ΣΠΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Κέρκυρας, κ. Δημήτρης Απέργης, σημείωσε: «Η θάλασσα δεν υπήρξε ποτέ απλώς ένα γεωγραφικό στοιχείο για τα Ιόνια νησιά. Υπήρξε δρόμος επικοινωνίας, πηγή ζωής, χώρος εργασίας, μνήμης και πολιτισμού. Για αυτό, το Κέντρο Διατήρησης Ναυτικής Παράδοσης Κέρκυρας «ΣΠΥΡΟΣ ΖΕΡΒΟΠΟΥΛΟΣ» δεν είναι απλώς ένα ακόμη μουσείο. Είναι μια στρατηγική επιλογή που επαναπροσδιορίζει τον ρόλο του λιμένα μας ως φορέα πολιτισμού, εκπαίδευσης και βιώσιμης ανάπτυξης, υλοποιώντας στην πράξη ένα όραμα που είχε διατυπωθεί και υποστηριχθεί με συνέπεια από τον Σπύρο Ζερβόπουλο. Δημιουργήσαμε έναν χώρο που δεν αποκόπτεται από τη ζωντανή λιμενική λειτουργία, αλλά «συνομιλεί» με αυτήν καθημερινά.

Με σύγχρονες υποδομές, τεκμηριωμένο επιστημονικό αφήγημα και καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές, αναδεικνύουμε τη ναυτική ταυτότητα της Κέρκυρας από την παραδοσιακή ναυπηγική τέχνη έως τη σύγχρονη κρουαζιέρα. Παράλληλα, μεταφέρουμε συνειδητά μέρος της πολιτιστικής εμπειρίας εκτός του ιστορικού κέντρου, συμβάλλοντας στην εξισορρόπηση των τουριστικών ροών και στη βιώσιμη ανάπτυξη.»

Η δημιουργία του ΚΔΝΠ εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική του ΟΛΚΕ Α.Ε. για την ενίσχυση της πολιτιστικής διάστασης του λιμένα και την ενεργοποίηση διασυνοριακού δικτύου Μουσείων Λιμένων Αδριατικής – Ιονίου, προωθώντας μορφές εναλλακτικού και υπεύθυνου τουρισμού.

Ο Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας ευχαριστεί θερμά τους συντελεστές της ανάπτυξης του ΚΔΝΠ για την αφοσίωση και το έργο τους:

Μιχαήλ Αγάθος, Διδάκτωρ Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας - ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ [ Μουσειολογική Μελέτη]

Γεώργιος Παπαϊωάννου, Καθηγητής Τμήματος Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας - Ιόνιο Πανεπιστήμιο - Εργαστήριο Μουσειολογίας, Προστασίας, Αποκατάστασης και Αξιοποίησης Πολιτισμικών Αγαθών.

Σταμάτης Βέργης, Αρχιτέκτων Μηχανικός- Μουσειογραφική Μελέτη & Μελέτη Επίβλεψης

Άρης Ευθυμιάδης, Αρχιτέκτων Μηχανικός- Μουσειογραφική Μελέτη & Μελέτη Επίβλεψης

Αριστείδης Μπατσούλης, Δντης Τεχνικών Υπγρεσιών ΟΛΚΕ Α.Ε.

Με τη λειτουργία του Κέντρου, η Κέρκυρα αναδεικνύεται όχι μόνο ως διεθνώς δημοφιλής νησιωτικός προορισμός, αλλά ως νησί με βαθιά ναυτική ιστορία και ενεργό ρόλο στη σύγχρονη ναυτιλία και κρουαζιέρα, ενισχύοντας θεσμικά και ουσιαστικά τη θέση της ως πολιτιστικός προορισμός διεθνούς εμβέλειας.