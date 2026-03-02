Reuters: Φλέγεται τάνκερ ελληνικών συμφερόντων στα Στενά του Ορμούζ

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσε ότι προχώρησε σε επίθεση εναντίον δεξαμενόπλοιου στα Στενά του Ορμούζ, υποστηρίζοντας ότι το πλοίο συνδέεται με αμερικανικά συμφέροντα. Η ενέργεια αυτή, σύμφωνα με την ίδια πηγή, εντάσσεται σε σειρά αντιποίνων για τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Όπως μετέδωσε το Reuters, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι το τάνκερ επλήγη από δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη και τυλίχθηκε στις φλόγες. Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, το πλοίο κατονομάζεται ως «Athen Nova». Ωστόσο, το Reuters επισημαίνει ότι πιθανότατα πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο μεταφοράς ασφάλτου «Athe Nova», με σημαία Ονδούρας και ελληνικών συμφερόντων.

Στην ανακοίνωσή τους, οι IRGC δεν αναφέρουν ρητά ότι τα drones ήταν ιρανικά, αν και γίνεται σχετική μνεία σε μία γραμμή της έκθεσης που αφορά τις στρατιωτικές τους επιχειρήσεις στην περιοχή.

«Το τάνκερ ATHE NOVA, ένα από τα αμερικανικά συμμαχικά πλοία στα Στενά του Ορμούζ, εξακολουθεί να καίγεται μετά από επίθεση με δύο drones», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση των Φρουρών.

Παράλληλα, δύο ναυτιλιακές πηγές επιβεβαίωσαν στο Reuters ότι το πλοίο ακινητοποιήθηκε στα Στενά του Ορμούζ έπειτα από πλήγμα που δέχθηκε από δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας σε μία από τις πλέον στρατηγικές θαλάσσιες οδούς παγκοσμίως.