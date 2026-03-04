Celestyal Journey: Ακύρωση αναχωρήσεων στις 07, 09, 14 και 16 Μαρτίου λόγω Μέσης Ανατολής

Η Celestyal Cruises ανακοίνωσε την ακύρωση τεσσάρων προγραμματισμένων αναχωρήσεων του κρουαζιερόπλοιου Celestyal Journey από Ντόχα και Ντουμπάι τον Μάρτιο, επικαλούμενη την τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Οι επιβάτες δικαιούνται πλήρη επιστροφή χρημάτων ή μελλοντικό πιστωτικό, ενώ η εταιρεία γνωστοποίησε ότι ολοκληρώνει πρόωρα τη φετινή της σεζόν στον Αραβικό Κόλπο και σχεδιάζει την επανατοποθέτηση των πλοίων της στην Αθήνα για το μεσογειακό πρόγραμμα.

Η ανακοίνωση:

«Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και βρισκόμαστε σε τακτική επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές. Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η προτεραιότητά μας ήταν και παραμένει η ασφάλεια και η ευημερία των επιβατών και του πληρώματός μας.

Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην ακύρωση των ακόλουθων προγραμματισμένων αναχωρήσεων του Celestyal Journey:

07 και 14 Μαρτίου από Ντόχα, Κατάρ

09 και 16 Μαρτίου από Ντουμπάι, ΗΑΕ

Όλοι οι επιβάτες που επρόκειτο να ταξιδέψουν στις ακυρωθείσες αναχωρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ πλήρους επιστροφής χρημάτων ή μελλοντικού πιστωτικού για κρουαζιέρα.

Με την ακύρωση των υπολοίπων προγραμματισμένων αναχωρήσεων, η φετινή σεζόν μας στον Αραβικό Κόλπο ολοκληρώνεται. Υπό την επιφύλαξη των επιχειρησιακών συνθηκών, το Celestyal Journey και το Celestyal Discovery θα επανατοποθετηθούν στην Αθήνα, προκειμένου να ξεκινήσουν το προγραμματισμένο τους πρόγραμμα στη Μεσόγειο.

Ευχαριστούμε ειλικρινά τους επιβάτες και τους συνεργάτες μας για την υπομονή και την κατανόησή τους σε αυτή τη διαρκώς εξελισσόμενη κατάσταση».